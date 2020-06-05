2020-06-05T12:17:34+03:00
Происшествия

В Москве ограбили известного скрипача Национального филармонического оркестра России

Музыкант доверился телефонным мошенникам и поплатился деньгами
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В полицию обратился 30-летний скрипач Сергей Белозерцев. Мужчина рассказал оперативникам, что стал жертвой телефонного мошенничества и потерял крупную сумму денег. Фото: Александр Горбаш/philharmonic.byВ полицию обратился 30-летний скрипач Сергей Белозерцев. Мужчина рассказал оперативникам, что стал жертвой телефонного мошенничества и потерял крупную сумму денег. Фото: Александр Горбаш/philharmonic.by
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В полицию обратился 30-летний скрипач Сергей Белозерцев. Мужчина рассказал оперативникам, что стал жертвой телефонного мошенничества и потерял крупную сумму денег. По словам музыканта, одним майским утром на его мобильный телефон поступил звонок. Незнакомый мужской голос представился Анатолием - сотрудником службы безопасности аж Центрального банка России. Толя важным голосом сообщил скрипачу, что с его карт неизвестные пытаются снять деньги, но служба безопасности бдит - переводы блокировала. Теперь же, чтобы сохранить и защитить свои средства, Сергею нужно продиктовать полные данные всех своих карточек.

«Сергей поверил лже-безопаснику Анатолия и без задней мысли сообщил ему все данные своих карт. Сразу после этого скрипачу стали приходить смс-сообщения о списании средств с его счетов. В общей сложности мошенникам удалось снять 63 000 рублей с двух карт музыканта», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция устанавливает все детали случившегося и разыскивает мошенника Анатолия, сумевшего обмануть и ограбить известного скрипача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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