Из контролируемого американцами лагеря "Рукбан" вырвались 11 беженцев

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии ЦПВС сообщил о 11 сирийцах, которые вырвались из лагеря для беженцев «Рукбан».

- ЦПВС продолжает фиксировать выход беженцев с неподконтрольной правительству САР территории из лагеря «Рукбан». 4 июня был осуществлен выход двух семей в количестве 11 человек, которые на время карантина будут размещены в лагере и затем смогут вернуться к нормальной жизни, - заявил журналистам представитель ЦПВС Виталий Ефременков.

Беженцы выехали из лагеря «Рукбан» в кузове грузовика, спрятавшись посреди пожитков. У них не было никакой гарантии, что удастся выбраться.

Беженцы рассказали о том, как им приходилось выживать в лагереФото: Министерство обороны РФ

- Вожу беженцев из лагеря «Рукбан». Это тяжелая работа, потому что никогда не знаешь точно, выпустят тебя в этот раз или нет. Там нет никакого закона. Жизнь там очень тяжелая. Нет воды, еды. Нет никакой медицинской помощи, - рассказал водитель Мизият Руим.

Вырвавшихся из «Рукбана» разместили в небольшом палаточном лагере, где есть все необходимое. Там беженцы рассказали о том, как им приходилось выживать в лагере.

- Только у избранных в «Рукбане» есть постоянная работа, - рассказал российским военным один из беженцев Абдурахман Хаттыб. - Кто-то даже держит магазины - им позволяют, если они делятся деньгами с боевиками. У меня не было постоянной работы, и очень часто нам с моей семьей нечего было есть. Иногда мне удавалось получить немного денег – что-то выкопать, например, или перенести.

Из контролируемого американцами лагеря "Рукбан" вырвались 11 беженцевФото: Министерство обороны РФ

Беженцы, которым удается выбраться из лагеря, регулярно рассказывают о том, насколько тяжело там достать еду и воду, а также о том, что в Рукбане хозяйничают боевики. Спастись из лагеря зачастую можно только заплатив им.

- Я пастух, пасу овец. Если бы не эта работа, я бы за два года умер с голоду. Потому что боевики, которые заправляют в лагере, не дают людям продовольствия. Никто не хочет там больше жить, - добавил еще один убежавший из «Рукбана» Мухаммед Хаммад.

Условия жизни в «Рукбане», который находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе «Эт-Танфа» (на границе Сирии с Иорданией, которая контролируется американскими военными) регулярно подвергаются критике различных международных организаций.

Вырвавшихся из «Рукбана» разместили в небольшом палаточном лагере, где есть все необходимоеФото: Министерство обороны РФ

На гуманитарную катастрофу указано и в последнем совместном заявлении Российско-сирийского координационного штаба по возвращению беженцев. В нем подчеркиваются, что американцы спекулируют на, якобы, обострении эпидобстановки с целью обвинить в этом власти арабской республики, а всю поступающую гумпомощь направляют подконтрольным боевикам.

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