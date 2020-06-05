Красивая внучка Никиты Михалкова не хочет идти в модели
Как и у миллионов выпускников по всей стране, последний звонок для внучки режиссёра Никиты Михалкова Натальи прошёл в онлайн-режиме. Правда мэтр кинематографа пока таится, не рассказывает журналистам, в какой вуз собралась поступать его 17-летняя внучка.
Родители Наташи - режиссер Артем Михалков и его бывшая жена журналистка Дарья.
Наташа, по мнению ее родни, копия бабушки - Татьяны Михалковой, которая в молодости работала манекенщицей и была музой Вячеслава Зайцева.
Кстати, после встречи с Никитой Сергеевичем Татьяне пришлось оставить работу манекенщицы. С Михалковым Татьяна Соловьева (девичья фамилия жены режиссёра-Ред.) познакомилась на премьере в Доме кино. На первое свидание Татьяна пришла в «боевой готовности» - выразительные стрелки, яркие тени, румяна.
Никита Сергеевич тут же отвёл даму в туалет и умыл. Мол, без косметики ты прекрасна. С такой забавной истории начался их роман длиною в жизнь.
- Сейчас, чтобы стать моделью не надо дожидаться окончания школы и поступать в институт, - говорит «КП» Татьяна Евгеньевна Михалкова. - Я в юности окончила Московский государственный институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Так что у меня все-таки была профессия — переводчик. И я какое-то время работала по профессии, но потом стала манекенщицей.
У нашей внучки Наташи прекрасные данные, но пока она не хочет быть манекенщицей, готовится к поступлению в университет. В какой? Пока не могу рассказать, боимся сглазить.
Внучка у меня гуманитарий, любит искусство и сама не плохо рисует,-поделилась с kp.ru Татьяна Михалкова.
Напомним: от первого брака с актрисой Анастасией Вертинской у Никиты Михалкова есть сын Степан, который занимается ресторанным бизнесом.
А Татьяна Михалкова родила мэтру троих детей - Артёма, Надежду и Анну.
ИСТОЧНИК KP.RU