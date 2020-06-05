Друзья и коллеги вспоминают Юлию Норкину: Ярчайший человечек! Очень светлая, очень веселая

Ушла из жизни Юлия Норкина - журналист, известная радио и телеведущая. Вместе со своим супругом Андреем она долгие годы вела на Радио "Комсомольская правда" программы «120 минут», «Простыми словами». Ей было всего 52 года и ее смерть стала шоком для всех, кто ее знал. Коллеги, близкие друзья выражают слова соболезнования и вспоминают, каким теплым, отзывчивым человеком была Юлия Норкина.

Журналист Михаил Леонтьев:

- У меня нет слов. Это неожиданно, она совершенно живая, абсолютно… Ярчайший человечек! Вообще такая пара была, блестящая просто! Очень светлая, очень веселая. Я не знаю, что мне сказать. Что здесь можно сказать, господи! Они вообще очень гармоничны с точки зрения эфиры были, потрясающе! Просто шок на самом деле. Шок. Очень, очень жалко Андрюшу, - сказал он в эфире Радио "Комсомольская правда".

Журналист Анатолий Кузичев:

- Мы с Андреем и с Юлей давным-давно дружим, с начала 90-х. И это, конечно, как обухом по голове. Я не знаю, что сказать, я в таком совершеннейшем шоке и в ужасе. Ну как так, молодая, красивая, здоровая женщина вдруг… Единственное слово – вдруг. Правда, не знаю, что сказать.

Юля вообще была очень эмоциональная, и мне порой казалось, что даже слишком эмоциональная. Да, это и правда было. Повлияло ли это напрямую? Не знаю. Я как узнал, все утро перебираю, вспоминаю, как мы в 90-е куролесили, как мы встречались, ссорились, мирились, дружили. И это просто совершенно не укладывается в голове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783299" frameborder="0"></iframe> Умерла ведущая радио «КП» Юлия Норкина.Не стало нашей коллеги - ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной. Её последний эфир был посвящён врачам-героям…

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