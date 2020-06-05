«Ваши разговоры могут прослушивать так, что вы никогда об этом не узнаете»: советы эксперта по безопасности

Те, у кого кнопочный телефон из прошлого века, вероятнее всего могут не беспокоиться. А вот обладателям смартфонов будет интересно, как распознать прослушку своего мобильного. По просьбе «Комсомолки», разобраться помог Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

ЩЕЛЧКИ В ТРУБКЕ ЕЩЕ НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРЯТ

Если телефон барахлит, самовольно отключается, перезагружается, а батарейка быстро разряжается, специалист уверяет, что на 99% это проблема в самом телефоне, а не в прослушке. В большинстве случаев могут глючить айфоны или «подвальные» китайские подделки.

Если вам слышны какие-то посторонние шумы, щелчки и кажется, что кто-то подключился к разговору, можете быть уверены, вам только кажется.

- Это просто проблемы со связью. Если человека прослушивают определенные органы по решению суда, то это не касается самого телефона, - объясняет Муртазин. - Телефон соединяется через оператора, на стороне которого оборудование записывает все разговоры. То есть прослушивается на сети. Вы этого никак не ощутите. Прослушка никак не меняет качество связи. Поверьте, когда идет такая прослушка, вы не определите что это происходит.

Даже если прослушка несанкционированная, но это делается профессионально, то ее не распознать ни на слух, ни через поиски следящего софта на телефоне.

- На сегодняшний день распознать прослушку практически невозможно. Она не будет хрустеть или еще что-то, - продолжает эксперт. - Другое дело, что следящие программы могут садить батарейку, но это тоже весьма относительная вещь, потому что многие люди пользуются таким количеством софта, что на этом фоне следящие программы теряются.

УЯЗВИМОСТЬ МЕССЕНДЖЕРОВ

Сегодня люди все чаще пользуются мессенджерами не только для переписки, но и звонков. По словам специалиста, такой вид менее безопасен с точки зрения конфиденциальности.

- Все, что связано с такими технологиями, как правило, прослушивается лучше, чем телефонная связь, - продолжает эксперт. - Это более незащищенные каналы связи, поэтому говорить о том, что тут есть какая-то защита, наверное, не стоит. Вам также никто не гарантирует защиту вашей переписки несмотря на все заявления о защищенности каналов связи. Надо разделять пиар и реальность. Если вы становитесь объектом интереса, то для получения доступа к вашим данным в том или ином виде существуют сотни инструментов. Не обязательно ломать сам мессенджер, достаточно взломать ваш телефон.

Сегодня люди все чаще пользуются мессенджерами не только для переписки, но и звонковФото: Shutterstock

СУПРУЖЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Вместе с тем прослушивать разговоры своего супруга, как выясняется, абсолютно плевое дело.

- Если муж имеет доступ к телефону жены, то он может поставить этот софт (программу), который не стоит ровно ничего, максимум за 5 минут, - говорит Муртазин. - Вряд ли эти программы позволят слушать разговоры онлайн. Но есть операторские сервисы, которые позволяют записывать разговоры. Автоматически включать каждый раз их не нужно, достаточно один раз активировать. В результате муж или жена могут слушать разговоры супруга каждый день.

Тем не менее, страдать манией преследования не стоит. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group, все зависит от человека. Если он понимает, что может стать объектом интереса, то, предполагается, что он способен защитить информацию о себе. А обыватели объектами интереса практически никогда не станут.

Если муж имеет доступ к телефону жены, то он может поставить софт, который не стоит ровно ничего, максимум за 5 минуФото: Shutterstock

Простые правила «цифровой гигиены»:

1. Не открывать ссылки или приложения из писем и мессенджеров.

2. Не ставить приложения, программы от неизвестных источников. Есть магазины приложений, которые перекрывают все ваши надобности, там есть все, что необходимо.

3. Не вводить цифровые коды, которые не понимаете. В противном случае, это прямой путь к тому, что вас обманут, украдут либо данные, либо деньги.

4. Не давать свой телефон незнакомым и даже знакомым людям. Вообще не следует давать телефон кому-то. Не доверяйте кому-то другому устанавливать приложения или что-то делать со смартфоном. Это ваша жизнь, это ваши данные, зачастую банковские.

5. Отказываться от подаренных телефонов, не использовать их. Раньше для установки прослушивающего устройства нужно было иметь хоть какой-то уровень подготовки, это делал узкий круг специалистов. Сегодня благодаря современным смартфонам есть масса возможностей поставить несанкционированную прослушку. Поэтому все подаренные телефоны - это потенциальная уязвимость. Можно быть более-менее спокойным, если телефон купил сам и в том месте, в котором уверен.

- Средства прослушки есть и их много, но это незаконно, - напоминает Эльдар Муртазин. - Это нарушение тайны связи. И неважно, в каких вы родственных отношениях. Вы нарушаете права, за это можно схлопотать вполне реальные последствия. Причем не только административные, но и уголовные. У нас, как и в большинстве стран мира, слежка за людьми запрещена.