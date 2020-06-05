Коты, попугаи, собаки и мышь – на наш вернисаж полюбуйся, малыш

Несколько месяцев назад мы объявили конкурс юных художников «Моё зверьё». Нам пришло множество рисунков котов, собак, птиц, черепашек – и даже мышки! Сегодня мы публикуем первую часть присланных работ. Вы, ребята, еще можете присоединиться к нашему вернисажу!

Как это сделать? Покормите cвоего питомца, чтобы у него был довольный вид, и садитесь рисовать своего дружка! Присылайте ваши рисунки на адрес eroshka@kp.ru. Лучшие портреты будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» и здесь, на сайте kp.ru.

Не забудьте написать несколько добрых слов о своём питомце!

Кот Тимоша Алины Куликовой.

Мой кот Тимоша очень хороший.

Он ласковый и добрый, британской породы.

Кот любит китикэт кушать на обед.

У Тимоши серый мех, мой котёнок лучше всех!

Алина КУЛИКОВА

Это наша сиамская кошка Сима. Она живет у нас

уже 8 лет. Папа подарил мне Симу, когда она была

еще совсем маленьким котенком. Она мой верный друг.

Полина ТРОФИМОВА

Нашего кота зовут Юрзик. В апреле ему будет 18 лет.

Мы зовём его «мамин-сибиряк», так как породы он сибирской

и маму мою очень любит. Я даже стишок про него придумала:

Мой любимый Юрзик-кот сделал вид, как будто спит...

Только глаз приоткрывает, да и ухом шевелит.

Он всё знает, понимает и всегда мурчит.

Ульяна УСТИНОВА, 10 лет

Это мой кот Пафнутий. Ему 4 года, он очень умный,

хорошо ловит мышей, любит рыбу и колбасу.

Настя ОСТРОУХОВА, 8 лет

Наша черепаха Персик очень подвижная и забавная.

За ней интересно наблюдать! Полина Кондратова, 9 лет.

Полина КОНДРАТОВА, 9 лет

Кошечка Маруся Ирины Лопыревой.

Кошечка Маруся любит кусаться и царапаться, когда играет со мной.

Ирина ЛОПЫРЕВА.

Кот Енот Михаила Жукова.

Это наш любимый кот Енот. У него немного озадаченный вид

потому что вся наша семья уже несколько дней находится дома.

Мы гладим кота с утра до вечера! Но если Енот хулиганит,

то и наказывают его теперь сразу несколько человек.

Михаил ЖУКОВ, 8 лет

Мою кошку зовут Пуша. Она любит ходить по бортику ванной.

Один раз она шла и упала в воду, выскочила и стала бегать по все квартире,

оставляя мокрые следы. Всю нашу семью развеселила!»

Соня СОКОЛОВА, 8 лет.

Кошка Мышка Вари Гавриной.

Наша кошка очень послушная. Родилась она летом, зовут её Мышка.

Я свою кошку очень люблю. Мне её принёс мой папа.

Варя ГАВРИНА, 6 лет

Котик Персик рыженький и очень озорной. Летом мы с ним живём

в деревне у бабушки. Кот спит на русской печке, как Емеля.

И ещё он любит залезать в коробки и в пакеты. Я очень люблю Персика.

Соня КУТУЗОВА, 6 лет

Котик Евгеша Киры Тарасовой.

Мой котик Евгеша любит играть с крышками и трубочками. Он очень ласковый.

Кира ТАРАСОВА, 7 лет

Это наш кот Сёма! Он черного цвета. Ему в июне будет один год.

Он любит играть с моими игрушками!

София УШАНОВА, 6 лет.

Кот Василий Кристины Кудрявцевой.

Это мой Василий-кот, он чёрный, с белым галстучком на шее,

Конечно, тот ещё он обормот, Но для меня котейки нет милее.

Кристина КУДРЯВЦЕВА, 9 лет

Черепаха Микки Ивана Ермошина.

У меня дома живет красноухая черепаха Микки. Она живет у нас почти год.

У неё есть друзья: наша кошка Чешка и шиншилла Сальма.

Это мой маленький домашний зоопарк.

Иван ЕРМОШИН, 7 лет

Кот Федя и хомяк Марсик Анны Буториной.

Мои домашние животные – кот Федя и хомяк Марсик.

Анна БУТОРИНА, 10 лет

Коты Феникс и Лексус Ангелины Филипповой.

Любимые коты Феникс и Лексус. Они беспородные, игривые и жизнерадостные,

очень весёлые и добрые.

Ангелина ФИЛИППОВА, 7 лет

Мой кот Филя строгий, но я его люблю.И мы называем его Филимон.

Он любит лежать в коробочках. Он хорошо кушает и веселит нас.

Саша КУПРИЯНОВА, 7 лет

Привет, Ерошка! Это мои друзья – кошки Марсик и Муня, и собаки Деля и Варя.

Настя ОСМОЛОВЕЦ, 9 лет

Рыбка Стикс Вероники Иващенко.

Мою рыбку зовут Стикс. У нее синий хвостик и бордовая мордочка,

а плавники сиренево-синие. Она очень веселая и быстрая.

Вероника ИВАЩЕНКО, 6 лет.

Кот Пушок Вероники Душкиной.

Кот Пушок Даши Душкиной.

«У нас есть кот Пушок. У него жёлтые глаза, белая шёрстка и взгляд, как у человека.

Мы любим своего кота, а он нас!»

Даша и Вероника ДУШКИНЫ, 6 и 10 лет

Кошка Пульхерия Барсиковна Марии Сериковой.

«Это моя любимая кошечка Пуша. Мы с мамой ещё её называем Пульхерия Барсиковна.

Она очень умная, любит сидеть на подоконнике и смотреть на улицу.»

Мария СЕРИКОВА

Кот Афоня Лизы Фроловой.

Моего кота зовут Афоня. Он мой друг. Мы его гладим с утра до вечера,

а если он хулиганит, то мы его наказываем. Афоня бывает хмурым, весёлым и интересным.

Лиза ФРОЛОВА, 8 лет.