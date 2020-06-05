Коты, попугаи, собаки и мышь – на наш вернисаж полюбуйся, малыш
Несколько месяцев назад мы объявили конкурс юных художников «Моё зверьё». Нам пришло множество рисунков котов, собак, птиц, черепашек – и даже мышки! Сегодня мы публикуем первую часть присланных работ. Вы, ребята, еще можете присоединиться к нашему вернисажу!
Как это сделать? Покормите cвоего питомца, чтобы у него был довольный вид, и садитесь рисовать своего дружка! Присылайте ваши рисунки на адрес eroshka@kp.ru. Лучшие портреты будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» и здесь, на сайте kp.ru.
Не забудьте написать несколько добрых слов о своём питомце!
Кот Тимоша Алины Куликовой.
Мой кот Тимоша очень хороший.
Он ласковый и добрый, британской породы.
Кот любит китикэт кушать на обед.
У Тимоши серый мех, мой котёнок лучше всех!
Алина КУЛИКОВА
Это наша сиамская кошка Сима. Она живет у нас
уже 8 лет. Папа подарил мне Симу, когда она была
еще совсем маленьким котенком. Она мой верный друг.
Полина ТРОФИМОВА
Нашего кота зовут Юрзик. В апреле ему будет 18 лет.
Мы зовём его «мамин-сибиряк», так как породы он сибирской
и маму мою очень любит. Я даже стишок про него придумала:
Мой любимый Юрзик-кот сделал вид, как будто спит...
Только глаз приоткрывает, да и ухом шевелит.
Он всё знает, понимает и всегда мурчит.
Ульяна УСТИНОВА, 10 лет
Это мой кот Пафнутий. Ему 4 года, он очень умный,
хорошо ловит мышей, любит рыбу и колбасу.
Настя ОСТРОУХОВА, 8 лет
Наша черепаха Персик очень подвижная и забавная.
За ней интересно наблюдать! Полина Кондратова, 9 лет.
Полина КОНДРАТОВА, 9 лет
Кошечка Маруся Ирины Лопыревой.
Кошечка Маруся любит кусаться и царапаться, когда играет со мной.
Ирина ЛОПЫРЕВА.
Кот Енот Михаила Жукова.
Это наш любимый кот Енот. У него немного озадаченный вид
потому что вся наша семья уже несколько дней находится дома.
Мы гладим кота с утра до вечера! Но если Енот хулиганит,
то и наказывают его теперь сразу несколько человек.
Михаил ЖУКОВ, 8 лет
Мою кошку зовут Пуша. Она любит ходить по бортику ванной.
Один раз она шла и упала в воду, выскочила и стала бегать по все квартире,
оставляя мокрые следы. Всю нашу семью развеселила!»
Соня СОКОЛОВА, 8 лет.
Кошка Мышка Вари Гавриной.
Наша кошка очень послушная. Родилась она летом, зовут её Мышка.
Я свою кошку очень люблю. Мне её принёс мой папа.
Варя ГАВРИНА, 6 лет
Котик Персик рыженький и очень озорной. Летом мы с ним живём
в деревне у бабушки. Кот спит на русской печке, как Емеля.
И ещё он любит залезать в коробки и в пакеты. Я очень люблю Персика.
Соня КУТУЗОВА, 6 лет
Котик Евгеша Киры Тарасовой.
Мой котик Евгеша любит играть с крышками и трубочками. Он очень ласковый.
Кира ТАРАСОВА, 7 лет
Это наш кот Сёма! Он черного цвета. Ему в июне будет один год.
Он любит играть с моими игрушками!
София УШАНОВА, 6 лет.
Кот Василий Кристины Кудрявцевой.
Это мой Василий-кот, он чёрный, с белым галстучком на шее,
Конечно, тот ещё он обормот, Но для меня котейки нет милее.
Кристина КУДРЯВЦЕВА, 9 лет
Черепаха Микки Ивана Ермошина.
У меня дома живет красноухая черепаха Микки. Она живет у нас почти год.
У неё есть друзья: наша кошка Чешка и шиншилла Сальма.
Это мой маленький домашний зоопарк.
Иван ЕРМОШИН, 7 лет
Кот Федя и хомяк Марсик Анны Буториной.
Мои домашние животные – кот Федя и хомяк Марсик.
Анна БУТОРИНА, 10 лет
Коты Феникс и Лексус Ангелины Филипповой.
Любимые коты Феникс и Лексус. Они беспородные, игривые и жизнерадостные,
очень весёлые и добрые.
Ангелина ФИЛИППОВА, 7 лет
Мой кот Филя строгий, но я его люблю.И мы называем его Филимон.
Он любит лежать в коробочках. Он хорошо кушает и веселит нас.
Саша КУПРИЯНОВА, 7 лет
Привет, Ерошка! Это мои друзья – кошки Марсик и Муня, и собаки Деля и Варя.
Настя ОСМОЛОВЕЦ, 9 лет
Рыбка Стикс Вероники Иващенко.
Мою рыбку зовут Стикс. У нее синий хвостик и бордовая мордочка,
а плавники сиренево-синие. Она очень веселая и быстрая.
Вероника ИВАЩЕНКО, 6 лет.
Кот Пушок Вероники Душкиной.
Кот Пушок Даши Душкиной.
«У нас есть кот Пушок. У него жёлтые глаза, белая шёрстка и взгляд, как у человека.
Мы любим своего кота, а он нас!»
Даша и Вероника ДУШКИНЫ, 6 и 10 лет
Кошка Пульхерия Барсиковна Марии Сериковой.
«Это моя любимая кошечка Пуша. Мы с мамой ещё её называем Пульхерия Барсиковна.
Она очень умная, любит сидеть на подоконнике и смотреть на улицу.»
Мария СЕРИКОВА
Кот Афоня Лизы Фроловой.
Моего кота зовут Афоня. Он мой друг. Мы его гладим с утра до вечера,
а если он хулиганит, то мы его наказываем. Афоня бывает хмурым, весёлым и интересным.
Лиза ФРОЛОВА, 8 лет.
Маша Нагорная.
ИСТОЧНИК KP.RU