Профессор-кардиолог рассказал, в чем преимущества лечения больных COVID-19 в барокамерах

Уже 25 больных с коронавирусом в столице прошли сеансы лечения новым экспериментальным методом терапии COVID. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского начали применять для лечения коронавирусной инфекции так называемую гипербарическую оксигенацию (ГБО). При этом больных помещают в барокамеры. «Метод основан на насыщении крови кислородом за счет его доставки при повышенном атмосферном давлении», - поясняют специалисты.

В общей сложности пациентам провели 108 баросеансов. В Склифе эту методику для лечения больных COVID-19 внедрили впервые в России.

- Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией, — рассказал директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

Директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.Фото: Андрей АБРАМОВ

Врачи говорят, что у пациентов после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Главное, что в барокамере человек дышит естественным способом»

- Этот метод — насыщение крови кислородом - работает ровно в то время, пока вы находитесь в барокамере. При COVID требуется как раз такой, относительно кратковременный эффект: поддержать организм, насыщать кислородом, когда естественным способом это получается плохо из-за поражения большого процента легких, - поясняет профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов.

- В чем преимущества по сравнению с ИВЛ?

- Гипербарическая оксигенация (ГБО) это комбинированное действие. Повышается давление при увеличении подачи кислорода. Получается, что вы перенасыщаете кислородом смесь, которой дышит человек. Благодаря этому она легче попадает в кровь. То есть усиливается возможность кислорода извне проникать в легкие и кровь.

Директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов.

- В Интернете обсуждают, что еще и через кожу кислород в барокамере поступает. Это так?

- Сомнительно. Через кожу возможности проникновения кислорода минимальны.

По сравнению с искусственной вентиляцией легких важное преимущество ГБО заключается в том, что человек в барокамере дышит естественным способом, меньше вмешательств в организм.

- Насколько сильно снижается вероятность того, что больному понадобится переход на ИВЛ, если применять лечение в барокамере?

- На самом деле, это непростой вопрос. В «ковидном» госпитале нашего Университета использовали в чем-то сходную технологию, сипап-терапию. Это приборы, которые предотвращают ночное апноэ. В них тоже применяется механизм подачи воздуха с повышенным давлением, чтобы состояние пациентов не ухудшалось и избежать перехода на ИВЛ. Это оказалось вполне действенным способом снизить вероятность попадания человека на ИВЛ.

Так что наблюдения подтверждают, что процедуры такого рода, включая гипербарическую оксигенацию, могут быть эффективны для помощи больным COVID.

- Насколько оборудование для ГБО сложное, дорогое, доступно у нас в стране?

- И сложное, и дорогостоящее, и нельзя сказать, что широко доступно на сегодня. Но каждый новый экспериментальный метод вносит свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Это важно.