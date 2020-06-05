Политолог Валерий Коровин: «Частная военная компания «Вагнер» отстаивает интересы России»

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин считает частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» брендом России, олицетворением русского патриотизма. Политолог уверен, что информационная атака против ЧВК указывает на беспомощность Запада, потерпевшего фиаско на Ближнем Востоке и продолжающего терять свои позиции на мировой арене.

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Напомним, несколько дней назад турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило о смерти от коронавируса в Ливии двоих россиян якобы из ЧВК «Вагнер». Других доказательств, кроме ссылки на неназванного генерала, журналисты не предоставили. Новость тут же подхватили «Росбалт» и ряд других российских СМИ.

Директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России 5-го состава Валерий Коровин объяснил, по какой причине Запад дискредитируют ЧВК «Вагнер».

Эксперт напомнил, что ни один международный конфликт не обходится без участия прессы. Иностранные журналисты умышленно сеют панику, чтобы создать нужный заказчику информационный фон. Именно это сейчас и происходит с ЧВК «Вагнер». США не желают признаваться в фиаско. С помощью журналистов они создали внешнего «врага», пытаясь снять с себя ответственность за потерю позиций.

Политолог обратил внимание, что все последние неудачи и поражения на Ближнем Востоке американцы связывают именно с ЧВК «Вагнер», поскольку Москва пытается стабилизировать обстановку в ливийском государстве.

Подобная риторика со стороны Запада указывает на то, что американское правительство допустило множество ошибок и теперь пытается переложить свою вину на других.

«Штаты демонизируют эту компанию и ее невиданную силу, которая сносит американский глобалистский проект с лица Земли», — подчеркнул директор Центра геополитических экспертиз.

«ТАМ, ГДЕ ОБЕЗДОЛЕННЫЕ И УНИЖЕННЫЕ»

«Качества ЧВК «Вагнер» — это доблесть, честь, отстаивание интересов своего государства, патриотизм. И последовательное усиление геополитической субъектности России, то есть действия в интересах Родины против американских атлантических интересов. ЧВК «Вагнер» стал брендом и образом русского патриотизма», — отметил эксперт.

Валерий Коровин считает, что Запад хочет переключить внимание международной общественности на Россию. Конкурирующие с нашим государством страны завидуют российскому патриотизму. Именно по этой причине в адрес ЧВК направлено так много информационных атак.

Эксперт напомнил, что ЧВК «Вагнера» - добровольческая структура. Это значит, что ее бойцы – миротворцы, готовые отстаивать интересы нашей страны по всему миру. «Сотрудники компании — люди, обладающие стратегическим мышлением, а не обывательским, типа: «интересы России только там, где Россия, а что там в этой Ливии, что в Сирии, это так далеко», — уточнил Коровин.

Они миротворцы, защищающие интересы и других государств. Бойцы «Вагнера» спасают сотни тысяч жизней людей, которые оказались в эпицентре того или иного конфликта. «ЧВК «Вагнер» — это стратегический патриотизм большой страны, простирающей свои интересы далеко за пределы границ РФ: туда, где обездоленные, обиженные, униженные и оскорбленные нуждаются в поддержке и помощи», — подытожил Валерий Коровин.