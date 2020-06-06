Новые случаи заражения коронавирусом в России на 6 июня 2020: 8 855 человек заболели за сутки

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, в России на 6 июня 2020 года выявили 8 855 новых случаев заражения COVID в 84 регионах. Общее число заболевших составило 458 689..

Новые случаи заболевания в России зафиксированы в 84 регионах. В оперштабе отмечают, что у 36% вновь заболевших не было клинических проявлений болезни. То есть коронавирус протекает в бессимптомной форме.

Есть данные и о числе выздоровевших. За минувшие сутки из-под медицинского наблюдения сняли 8 708 человек. Не все из них проходили лечение в стационаре. Некоторым врачи выдавали предписание соблюдать карантин дома. Общее число вылечившихся превысило 221 тысячу человек.

За минувшие сутки скончались 197 пациентов. Таким образом число жертв от коронавируса в России на 6 июня составило 5725 случаев.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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