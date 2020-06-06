«Знакомая пережила ковид и ослепла»: Коронавирусный дневник журналистки

ЧАСТЬ 1, 2,3, 4, 5

Окончание.

5 июня

Сегодня у нас с Ксюшей праздник. Карантин окончен. Значит, завтра мы можем выйти на улицу. На улицу! Как много в этом звуке! А еще 6 июня нашему дому разрешено гулять по графику прогулок от правительства Москвы. Двойная радость!

Перечитала написанное. Слушайте, это наша реальная жизнь, что ли? График прогулок, карантины… Кто бы нам рассказал вот это все еще в феврале – вряд ли поверили бы.

В первую очередь завтра нужно прогуляться до поликлиники, взять справку о здоровье. Ее выдают всем, кто переболел. Я так понимаю, эта справка будет вторым документом после паспорта, пока санитарные власти не победят коронавирус.

А теперь расскажу, как мы докатились до карантинной свободы.

30 мая и 1 июня у меня взяли два тест-мазка на ковид. Первый – контрольный, второй – подтверждающий. Оба отрицательные. Если бы хоть один из них был положительный, сидеть нам дома еще 14 дней.

У Ксюши взяли мазок 2 июня. 4 июня позвонила ее врачу, он посмотрел в базе результат – отрицательный. Теперь электронная система автоматически снимет с ребенка наблюдение.

Карантин окончен. Праздник!Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

КОВАРНЫЙ ВИРУС

…Меня очень обрадовала новость об открытии храмов, пусть и с сильными ограничениями, но тем не менее. Захотелось рвануть на службу прямо в день выхода из карантина. Но разговор с врачом поумерил мой пыл.

- Ни в коем случае не нагружайте себя. Ковид коварен и опасен. Он ведет себя непредсказуемо и дает разные осложнения.

- Но я же вроде легко переболела, - говорю.

- А это ничего не значит. Вирус в организме побывал, и мы пока не знаем, чем он может аукнуться.

Об этих словах врача я вспомнила, когда узнала о беде прихожанки нашего храма. Назовем ее Анна. Она моложе меня, но страдает диабетом. Болела дома под наблюдением врачей – с температурой, кашлем и т.д. Как выписалась с больничного, побежала в храм на службу. Она там работает певчей в хоре. У Ани дети, деньги нужны. На следующий день она ослепла. Не сразу, сначала один глаз перестал видеть, потом второй. По приходу сразу кинули клич – давайте поможем Анне, скинемся, кто сколько может. Сейчас женщина под наблюдением врачей, ей пытаются вернуть зрение, но гарантий никто дать не может.

Я же чувствую себя хорошо, но сильно скачет давление. Причем, от этих скачков такая слабость, что постоянно хочется прилечь. А еще тахикардия по ночам. Сердце порой так и выпрыгивает.

Обратилась в центр телемедицины при департаменте здравоохранения. Меня выслушали, поблагодарили, что не нарушаю режим изоляции, и велели через районную поликлинику вызвать бригаду для ЭКГ.

Вызвала. Пришел врач - молодой высокий блондин. Даже в маске сильно хорош!

Правда, толку от красавца не было. ЭКГ он сделать не может, потому что поликлиника «таких услуг (!) на дому не оказывает». Измерил давление: высокое - 140 на 100. Выписал какой-то препарат, добавив, что купить его я смогу после изоляции. Ну хотя бы объяснил, как грамотно выйти из карантина. Оказывается, нужно вызвать врача, она закроет наблюдение через систему ЕМИАС.

У Натальи и Ксюши взяли контрольный мазокФото: Наталья ВАРСЕГОВА

НАРЯД В НАРЯДЕ

А еще вчера, 4 июня, к нам приехал полицейский. Дело было так.

С номера: +7 (495) 504-88-37 - милый женский голос, представившись службой безопасности Сбербанка, уведомил меня о подозрительном переводе денег с карты. И сумма приличная - 20 тысяч. Предложили проверить данные карты и личного кабинета. Но тут дернуло меня поинтересоваться, почему этот перевод показался им подозрительным. Дама тут же бросила трубку.

Позвонила 02, рассказала, что мошенники пытались развести меня на деньги. Запишите номер, с которого они звонили. Вдруг еще кого-то решат облапошить. Дежурная записала мой адрес и телефон. Через 5 минут раздался звонок из районного отдела полиции.

- К вам сейчас приедет наряд, - сообщают.

- Зачем?

- Объяснение взять.

- Погодите! – запричитала я в трубку. – Я на карантине по коронавирусу. Может, лучше по телефону?

- (пауза)(очень неуверенно) Да ну нафиг, давай не поедем…, - послышалось в трубе. Полицейские явно опешили и советовались друг с другом.

- (еще более неуверенно) Надо ехать. Инструкция.

- Ждите, выезжаем, - это уже было в мой адрес.

Наряд прибыл в наряде. Полицейский лет 30-ти в скафандре, перчатках и мощным респираторе. Я такие штуки только в фильмах видела. А главное, нервничает.

- Ну и кто вас за язык тянул с вашим коронавирусом? – прозвучало вместо приветствия. – Нарядили как клоуна!

Хорошо, что я встретила полицейского в маске и он не видел, как я еле сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться. Гость не стал проходить в квартиру, передал бланк объяснения. Подождал на лестничной площадке, пока я его заполню, и, забрав документ, уехал.

…Две недели затвора прошли незаметно. «Социальный мониторинг» вел себя прилично, напоминая о себе 3-4 раза в день и примерно в одно и то же время – с 11 утра до 8 вечера. Врачи, с которыми нам пришлось общаться и лично, и по телефону, были вежливыми и заботливыми. Никаких проблем с доставкой продуктов и курьерами, которых я пару раз просила вынести мусор и они соглашались. Дай Бог им и всем вам здоровья! Берегите себя!

ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ ЧАСТИ

Часть 1 «Ночью снилась медсестра в скафандре»

Часть 2 «Дома сижу, а меня ищут по всей стране»

Часть 3 «Откройте, полиция!»

Часть 4 «Во всем огромном доме болею только я»

Часть 5 «Целуйтесь, но маски не снимайте»