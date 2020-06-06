Грузинскую армию осчастливили немецкие ботинки

Сколь мало надо для счастья грузинским военным. Например, получили они недавно немецкие ботинки и стали совершенно счастливыми. Если верить премьер-министру страны Георгию Гахария. Который 26 мая, в день независимости Грузии встретился с армейцами, и те, как пишет «Взгляд», выразили ему свое восхищение полученной из Германии обувью.

- Они говорили, что у них на ногах как будто ботасы. Спасибо за это министру обороны Ираклию Гарибашвили, что солдаты так себя чувствуют, - передал восхищение военных премьер и отметил. - В последние годы это было самым значимым качественным улучшением.

Теперь у грузинской армии немецкая обувь Бундесвера и форма, поставленная по заказу из Турции. И она полностью соответствует стандартам НАТО. Между тем, сам Берлин провалил поставку новой обуви военнослужащим своей армии Бундесвера, что вызвало еще в прошлом году большой скандал в парламенте ФРГ.

Между прочим, за то, что Тбилиси выбрал немецкие ботинки, а не поставки из США, в Вашингтоне могли и обидеться. Тем более, что практика доказала большие конкурентные преимущества военной обуви американской армии. Так, например, в ходе операции по принуждению Грузию к миру в августе 2008-го, американские инструкторы оставили далеко позади себя драпающую грузинскую армию. И, вполне вероятно, что секрет их скорости заключается в американских ботинках. Так что американская обувь в этом отношении уже опробована, а вот как поведет себя немецкая – еще неизвестно. Единственный нюанс, который мог стать препятствием в приобретении американской армейской обуви, так это тот факт, что американцы любят поставлять своим «союзникам» все БУшное: катера, танки, стрелковое оружие, «Хаммеры» и прочее. Причем, вместо платы за утилизацию этого БУ у себя дома еще и получают сами деньги от иностранных покупателей. Кто знает, может, и ботинки могли бы поставить уже поношенные до степени стирания подошвы.

Кстати говоря, в 2008-м грузинская армия уже была экипирована настолько по стандартам НАТО американскими же «Хаммерами», турецкими БТР и т.д., как редко какая из союзников США вне блока НАТО, но помнится, ей это не очень помогло. Вот и в новых ботинках из Германии, наверное, драпать будет легче и быстрее.

А вот памперсы надо закупать немецкие. Ни в коем случае не произведенные в Великобритании. Помнится, несколько лет назад британский спецназ (или американский) отказался выходить на учения в Норвегии, потому что при температуре -16 градусов по Цельсию у них причиндалы стали примерзать к мокрым и заледеневшим от того памперсам. А вот про немецкий спецназ таких сообщений не было.

Нет, оно, конечно, понятно, что в Грузии таких морозов не бывает. Но ведь союзник НАТО, хоть и не входит в блок, однако готов принимать участие во всех учениях альянса в любой точке земного шара. Поэтому о памперсах надо позаботиться заранее. Хотя бы для грузинского спецназа. Стандарты НАТО обязывают, как-никак.