Зачем богатые москвичи покупают бункеры «Судного дня»

43 МЕТРА ПОД ЗЕМЛЕЙ

- Осторожнее по ступенькам, - предупреждает меня провожатый.

Да я и сам знаю — по крутым лестницам, как по судовому трапу, сподручнее спускаться боком, как краб.

Земля осталась над головой, а впереди — подземное царство. Вместе с инженером по гражданской обороне Петром Ефименко мы спускаемся в один из двух рассекреченных бункеров в Москве. Первый - на Таганке, к нему не зарастает народная тропа, в основном, интуристы. Интересно им посмотреть на настоящий кабинет Сталина, откуда вождь мог скомандовать ответный залп в случае ядерного удара со стороны США.

Секретная карта подземных бункеров Москвы. Для свободного доступа открыты только два из них — Бункер-42 на Таганке и Бункер-703 на Павелецкой.Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

И второй — вот этот, около метро «Павелецкая», прямо напротив фабрики «Рот фронт», там до недавнего времени размещался секретный архив нашего МИДа. Хранились документы особой важности — говорят, чуть ли не пакт Молотова-Риббентропа. А вход туда был замаскирован под неприметное здание с надписью «Реставрационная мастерская».

- Но со временем в бункер стали просачиваться грунтовые воды, поддерживать необходимые требования по влажности стало невозможно, и документы вывезли. Объект сняли с мидовского баланса, и теперь тут обустроили музей современной городской фортификации «Бункер-703», экскурсии водим, - рассказал «КП» администратор музея Геннадий Виноградов.

Когда-то на здании висела табличка «Реставрационные мастерские» и никто не догадывался, что здесь хранятся дипломатические тайны Страны Советов.Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Для широкой публики подземелье открыли только в прошлом году. Посмотреть здесь есть на что — от 10-тонной двери, выдерживающей удар ядерного взрыва до послевоенных противогазов и дозиметров. Уровень радиации здесь немалый - 60 микрорентген в час, это предельно допустимый показатель, датчик аж затрещал, когда по моей просьбе его включили. Ефименко успокоил: фонит сам тумблер. Цифры на нем нанесены радиоактивной краской, чтобы было лучше видно в темноте.

Ну а главная «фишка» мидовского подземелья — это то, что не только спускаться на 43 метра, но и подниматься оттуда приходится пешком. Лифт пока не сертифицирован, поэтому людей на нем не возят. Полторы сотни ступенек насчитал ваш корреспондент и сбился. В общем, хорошая зарядка получилась.

И вот так, по ступенькам, на 43 метра под землю.Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

ЧЕГО БОЯТСЯ НА РУБЛЕВКЕ

Мы привыкли считать, что бункеры, они такие — на основательной глубине и общей площадью чуть ли не с футбольное поле. Но в последние месяцы снова заговорили о возросшем интересе населения к строительству «семейных» убежищ — например, на загородных участках. Состоятельный народ, якобы, боится ядерных бомбардировок, погромщиков, террористов, ну и конечно же, коронавируса.

- В обществе время от времени возникают массовые тревожные состояния, сейчас — один из таких периодов, - сказал «КП» коммерческий директор компании «Бункер-Строй» Олег Сазонов.

- Многие опасаются, что вслед за последствиями пандемии могут начаться социальные волнения, - нагнетал страху в эфире «Радио КП» гендиректор компании «Спецгеопрект» Данила Андреев. - Все видели, что происходит, например, в Америке. Те, у кого нет ресурсов, начинают отнимать их у тех, кто их имеет. Дома, расположенные за городом, особенно, в дорогих коттеджных поселках, оказываются в зоне риска.

Именно в этом отсеке хранились стенограммы переговоров, дипломатические письма и другие секретные документы МИДа. Сейчас здесь остались только металлические конструкции, удерживающие 40-метровую толщу земли.Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Но цены на безопасность кусаются. Убежище, способное выдержать волну от ядерного взрыва, обойдется как минимум, в 10 млн руб. Поэтому те, кто зарабатывают на человеческих страхах, в этом году стали активно продвигать так называемые комнаты безопасности — это сооружение попроще, без дорогостоящих бетонных обшивок и мощных металлических дверей. Пуленепробиваемые стекла и возможность герметично задраить окна и двери — этого достаточно, уверяют производители. И цена дешевле, можно уложиться в «каких-то» 5 млн руб.

Главные заказчики, рассказывали мне воротилы отрасли, — обитатели Рублевки и других престижных мест.

Есть у меня хороший знакомый - когда-то достаточно заметный в политике человек, а ныне тихий бизнесмен, живущий в известном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Звоню ему: мол, правда, что у вас там бункер на каждом участке?

- Ну прямо больше некуда врагам целиться своей бомбой, кроме как в Барвиху или Усово! - смеется он в ответ. - И насчет общественных беспорядков тоже сомневаюсь — вон на Болотной площади, когда оппозиция бесилась, они, скорее, на Кремль бы пошли, а не к нам на электричке поехали. Америка? Так там громят банки и магазины, а не загородные виллы. Ну а вирус — это вообще смешно. Мы тут сидим свежим воздухом дышим, никуда не выходим, зачем нам бункер — хватит и маски.

Стол дежурного остался в том же виде, как и в те времена, когда о существовании этого объекта знали только несколько человек.Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

ТАЧКИ ИЗ СКЛЕПА

Показывать готовые бункеры строители по понятным причинам не могут. Каждый из них делается под индивидуальный заказ и остается персональной тайной заказчика. Но спрос на такие услуги определенно существует. Достаточно посмотреть на количество рекламы в интернете.

Поразмыслив, я, похоже, кое-что понял про подземные хоромы. Окончательной подсказкой стала дополнительная опция в одном из объявлений — предлагался еще и тоннель, выводящий из подземелья метров за 30-50.

Пазл сошелся. А что если мифические «погромщики» и «террористы» — это не что иное, как группа захвата? Это от них нужно быстро спрятаться за бронированными дверьми, получить выигрыш во времени для уничтожения компрометирующих документов, а если повезет, то выбраться по тоннелю за периметр оцепления. Или просто отсидеться. Недаром в комплектацию бункера входит набор продуктов на месяц и более, а мои собеседники особо подчеркивали, что вход в убежище можно сделать незаметным.

Дозиметры (настоящие), наборы отравляющих веществ (учебные) и другие атрибуты эпохи холодной войны.Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Бункеры часто упоминаются в публикациях о задержании террористов на Северном Кавказе. Где-то боевики отсиживались после налетов, где-то удерживали заложников, где-то устроили склад вооружения или цех по производству взрывчатых веществ.

Подземный цех был обнаружен, кстати, и в Москве — в бомбоубежище на территории завода "Мосточлегмаш". Правда там производили не взрывчатку, а комплектующие для швейных машинок, бритвы, булавки. Более сотни мигрантов там же и жили - в комнатах с телевизорами и холодильниками, туалетами, душевыми. Там же и еду готовили, не выходя на поверхность. Даже продуктовый магазин у них был.

А в конце прошлого года произошло событие, сделавшее подземному строительству самую мощную рекламу. Питерские оперативники обнаружили в Ленинградской области целое подземное царство. На одной из дач в поселке Стеклянный пространство под газоном занимал гараж на 12 машин. Оказалось, там «отстаивались» угнанные иномарки премиум-класса. Сверху стоял скромный металлический бокс, в него заезжала украденная машина, и ее опускали на автоматическом лифте вниз.

Люксовые иномарки, как правило, оснащены GSM-маячками, и по идее они должны подсказать хозяину, где находится его машина. Но под землей сигнал глушился! А опускающаяся платформа для машин и люк в подземелье были так мастерски замаскированы, что остается только удивляться, как сыщикам удалось его обнаружить. Все тайны этого подземелья «Комсомолке» раскрывать не стали.

Инженер по гражданской обороне Петр Ефименко у пульта дистанционного управления системами безопасности и жизнеобеспечения бункера. Все работает.Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

СПАСТИ ПОЛКОВНИКА ЗАХАРЧЕНКО

Интересно, что руководители компаний, занимающихся строительством убежищ, не стали опровергать мою версию.

- Люди приходят и говорят: хочу обезопасить свою семью, - рассказал «КП» глава компании «БункерДелюкс» Артур Толасов. - Чтобы в бункере могли находиться 4 человека в течение месяца. Говорят, террористов боятся.

- А может, группы захвата?

- Ну, давайте скажем так - нежелательных гостей. Мы можем предусмотреть и выход за несколько десятков метров от границы участка.

- А кто эти люди, ваши заказчики?

- Ну, как сказать. Уважаемые люди. Авторитетные.

Конечно, нельзя считать, что каждый заказчик таких объектов, имеет проблемы с законом. Может, действительно людям некуда деньги девать, и они готовы закопать их в землю. Но почему-то как только я рассказал о своей догадке, разговор пошел веселее.

Корреспондент «КП» выбирает какой из ретро-противогазов подойдет ему больше. Надежны все.Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- А ведь если под землей сделать хранилище для денег, то его никто и не найдет? - спрашиваю Сазонова.

- Это вы полковника Захарченко с его миллиардами имеете в виду? - ответил специалист. - Мы тоже удивлялись, почему он не позаботился о сохранности денег. Под землей хороший сейф был бы. Можно и самому спрятаться. А мы и правильно сбалансированный сухой паек можем подготовить на месяц и более— жиры, белки, углеводы. Регулятор температуры поставить, кондиционирование…

Кстати, самое слабое звено — это доступ воздуха в подземелье. Конечно, можно предусмотреть систему регенерации воздуха — как на космических кораблях или подводных лодках. Но это очень дорого. А если клиент хочет сэкономить и дышать воздухом с поверхности, то придется воздухозаборник хорошенько замаскировать. Иначе пропал. Воздуховод можно и гранатами с слезоточивым газом забросать или просто плотно закрыть доступ воздуха полиэтиленовой пленкой.

- Замаскировать можно в альпийской горке, - предлагает Толасов. - Но это я вам чисто теоретически говорю — у нас ничего противозаконного не было.

Рация. Надежная вещь, когда не было мобильных телефонов.Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

ГЛАВНОЕ — НАДЕЖНАЯ МАСКИРОВКА

Как известно, в каморке папы Карло, секретная дверь была расположена за холстом с нарисованным очагом. Для современных проектировщиков это пройденный этап.

- Все делается как в лучшем детективном кино, - говорит Олег Сазонов. - Например, есть в доме кирпичная стена в стиле лофт. Такая кладка, благодаря широким зазорам, позволят сделать тайную дверь в этой стене абсолютно незаметной. Открываться она может нажатием одного из кирпичей. Только надо его расположить достаточно высоко или в неудобном для доступа месте, чтобы случайно никто не нажал. Например, приставить к стене электрокамин или печь, за которую никто не станет заходить.

Если подполье расположено прямо под домом, то лаз туда можно сделать из помещения на первом этаже. Под кроватью, например. Или из прачечной, из спортзала.

Там, впереди, за стенкой, линия действующего метро. Так что циркулировавшие в советское время слухи о том, что из метро можно попасть в секретные комнаты, имели под собой основания.Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- Очень любят заказчики разные кнопки, - продолжает наш собеседник. - В подлокотнике дивана или кресла, на нижней поверхности стола. Но это киношные такие идеи. А вот совсем не очевидное решение — это кнопка под плинтусом.

Удобнее всего, когда секретную комнату заказчик предусматривает сразу при строительстве главного дома. Но бывает и так, что, «умная мысля приходит опосля». Тогда бункер роют на участке, а на входе ставят какое-то помещение для отвода глаз.

- Это может быть хозблок, баня, беседка, - рассказывает Сазонов. - Конечно в люке никаких колец или дверных ручек. Все на автоматике с секретного привода. А можно сделать лаз прямо с улицы. Камней нагромоздить, а за ними прикрытый дерном люк...

Богатейшие возможности дает гараж на участке. Дверку в подземелье можно сделать прямо в полу — завалить его покрышками или станок поставить. Тайные ходы располагают и в стенке смотровой ямы — такое решение часто применяют на Северном Кавказе, и местные оперативники уже знают, где идти искать.

Подземное убежищеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

СЛОВО ЭКСПЕРТА

По закону подземное жилище надо регистрировать, как обычный дом

- Подземное сооружение является объектом недвижимости по двум определяющим признакам — это сложное сооружение и неразрывно связано с землей, поэтому по закону его надо регистрировать, - сказал «КП» исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко. - Часто такие объекты регистрируются в составе комплексов — например, коттедж с подземным гаражом. Но могут быть зарегистрированы и как самостоятельный объект. Если бункер или отдельно стоящий подземный гараж не зарегистрирован, то местная власть или прокуратура может потребовать демонтировать его, проще говоря, засыпать. А могут ограничиться штрафом.

Что касается подземного тоннеля, то его не нужно регистрировать, вряд ли какой-нибудь БТИ признает его сооружением. Но если тоннель заходит на чужой участок или на муниципальные земли за оградой, то это нарушение.

Схема подземного убежищаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧТО ПОЧЕМ

- Комфортабельный бункер площадью 50 кв. м., с защитой от ударной волны - 10 млн руб (инженерные системы и системы жизнеобеспечения – 9 млн + отделка – 1 млн).

- Комната безопасности 50 кв м - 5 млн руб.

- Тоннель сечением 1-1,5 кв. м - 5000-7000 руб/погонный метр

ЧТО ЕЩЕ УСТРАИВАЮТ ПОД ЗЕМЛЕЙ

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