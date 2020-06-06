Трамп обновил персональный рекорд по количеству твитов за день

Несмотря на войну с руководством «Твиттер», которое несколько раз помечало твиты американского президента, как недостоверные, Дональд Трамп демонстрирует всем, что не планирует отказываться от использования излюбленной площадки.

За минувшие сутки с американским лидером приключилось небывалое: он опубликовал 200 твитов. Из них часть были оригинальными, написанными самим президентом, другая часть - ретвитами.

В среднем новые сообщения появлялись в ленте Дональда Трампа через каждые 7 минут 12 секунд.

Тематика сообщений разнообразная: и эпидемия коронавируса, и система здравоохранения, и экономический кризис, и безработица, а также беспорядки на улицах городов США, выгнанные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Кроме того, Трамп установил за раз еще два рекорда. Он опубликовал самое большое количество твитов - 468 сообщений - за одну неделю, и 79 сообщений за один час.

Прошлый персональный рекорд Дональда Трампа был побит 22 января. В тот день в Сенате шло слушание об импичменте. Ну не мог американский лидер не прокомментировать напряженную ситуацию.