2020-06-06T20:12:45+03:00
В мире

Трамп обновил персональный рекорд по количеству твитов за день

За сутки президент США опубликовал 200 текстовых сообщений
Мария БЕРК
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За сутки президент США опубликовал 200 сообщений в ТвиттереЗа сутки президент США опубликовал 200 сообщений в ТвиттереФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несмотря на войну с руководством «Твиттер», которое несколько раз помечало твиты американского президента, как недостоверные, Дональд Трамп демонстрирует всем, что не планирует отказываться от использования излюбленной площадки.

За минувшие сутки с американским лидером приключилось небывалое: он опубликовал 200 твитов. Из них часть были оригинальными, написанными самим президентом, другая часть - ретвитами.

В среднем новые сообщения появлялись в ленте Дональда Трампа через каждые 7 минут 12 секунд.

Тематика сообщений разнообразная: и эпидемия коронавируса, и система здравоохранения, и экономический кризис, и безработица, а также беспорядки на улицах городов США, выгнанные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Кроме того, Трамп установил за раз еще два рекорда. Он опубликовал самое большое количество твитов - 468 сообщений - за одну неделю, и 79 сообщений за один час.

Прошлый персональный рекорд Дональда Трампа был побит 22 января. В тот день в Сенате шло слушание об импичменте. Ну не мог американский лидер не прокомментировать напряженную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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