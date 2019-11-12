2019-11-12T05:16:57+03:00
Политика

Помпео назвал Twitter Трампа «мощным средством коммуникации»

Госсекретарь США подчеркнул, что сообщения главы Белого дома читают мировые лидеры, и Вашингтон быстро получает реакцию от них
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майк Помпео и президент страны Дональд ТрампГоссекретарь США Майк Помпео и президент страны Дональд ТрампФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео назвал страницу главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter «мощным средством коммуникации». Руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что сообщения президента Соединенных Штатов читают мировые лидеры, и благодаря этому Вашингтон «крайне быстро» получает от них реакцию.

«И это тот случай, когда Трамп может формировать информационное пространство очень быстро», - приводит ТАСС слова Майка Помпео.

Стоит отметить, что Дональд Трамп зарегистрировался в Twitter задолго до того, как стал президентом, – в марте 2009 года. За это время он запостил свыше 46 тысяч сообщений, на его страницу @realDonaldTrump подписаны 66,7 миллиона человек. Обычно Трамп публикует от десяти до двенадцати твитов в сутки.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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