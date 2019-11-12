Помпео назвал Twitter Трампа «мощным средством коммуникации»

СЕГОДНЯ 04:57 2019-11-12T05:16:57+03:00

Госсекретарь США подчеркнул, что сообщения главы Белого дома читают мировые лидеры, и Вашингтон быстро получает реакцию от них

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Госсекретарь США Майк Помпео назвал страницу главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter «мощным средством коммуникации». Руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что сообщения президента Соединенных Штатов читают мировые лидеры, и благодаря этому Вашингтон «крайне быстро» получает от них реакцию.

«И это тот случай, когда Трамп может формировать информационное пространство очень быстро», - приводит ТАСС слова Майка Помпео.

Стоит отметить, что Дональд Трамп зарегистрировался в Twitter задолго до того, как стал президентом, – в марте 2009 года. За это время он запостил свыше 46 тысяч сообщений, на его страницу @realDonaldTrump подписаны 66,7 миллиона человек. Обычно Трамп публикует от десяти до двенадцати твитов в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU