Трамп обновил рекорд по количеству твитов за сутки

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:46:13+03:00

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Президент США Дональд Трамп обновил собственный рекорд по количеству опубликованных постов в Twitter за сутки. Находясь на полях Всемирного экономического форума в Давосе, политик выставлял по одному твиту каждые 88 секунд.

К 18:35 среды, 22 января (02:35 мск 23 января), на странице главы государства было размещено уже 142 новых сообщения. Предыдущий рекорд датируется декабрем 2019 года. Тогда Трамп выставил 123 поста за сутки. Об этом свидетельствуют данные портала Factbase.

Сайт kp.ru писал, что сам президент США как-то объяснил свою любовь к Twitter желанием защититься от нападок СМИ. Трамп считает, что многие американские журналисты недостаточно честно освещают его деятельность, поэтому он общается с гражданами на прямую.

Однако есть в этой ситуации и проблемы. Например, главе государства не нравится, что из каждого, даже самого простого поста СМИ делают целую новость. Кроме того, довольно опасны ретвиты, ведь репутация автора исходной записи может измениться и сказаться на мнении об американском лидера.

ИСТОЧНИК KP.RU