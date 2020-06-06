2020-06-06T20:39:36+03:00
Здоровье

Эксперт рассказал, как помогает спасать от осложнений COVID российский препарат нового поколения

Минздрав зарегистрировал передовое лекарство для помощи пациентам, у которых развивается опасная иммунная реакция
Анна ДОБРЮХА
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Ученый рассказал, как работает новый препарат от COVID-19Ученый рассказал, как работает новый препарат от COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России зарегистрирован новый препарат, который будет применяться для лечения тяжелых больных с коронавирусной инфекцией. Минздрав выдал регистрационное удостоверение на отечественное лекарство «Левилимаб» (торговое название «Илсира»). Он относится к лекарствам нового поколения, так называемым иммунобиологическим препаратам, классу моноклональных антител.

- Активное вещество этого препарата (моноклональное антитело) блокирует определенные рецепторы в организме человека, и за счет этого обрывает каскад воспалительных реакций, - рассказал в эфире радио «КП» эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Такие препараты зарубежного производства уже существуют на мировом рынке. Один из наиболее известных — тоцилизумаб, он входит в Методические рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.

Эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков Фото: кадр с видео

Эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай КрючковФото: кадр с видео

- То есть считать, что это наше ноу-хау, революционная отечественная разработка нельзя?

- В данном случае мы имеем отдельный самостоятельный препарат, но сказать, что аналогов в мире не существует, конечно, нельзя.

Изначально такие лекарства разрабатывались для лечения аутоиммунных заболеваний, в первую очередь ревматоидного артрита, поясняют специалисты. Препараты этого класса помогают блокировать чрезмерную иммунную реакцию, которая приводит к повреждению собственных тканей организма. Оказалось, что при коронавирусной инфекции иммунитет тоже как будто «сходит с ума» и начинает убивать своего хозяина. Такая гиперреакция называется цитокиновым штормом. Он чреват летальным исходом.

- Помогают ли иммунобиологические препараты, в том числе новое отечественное лекарство, полностью решить проблему цитокинового шторма?

- Если мы говорим о тоцилизумабе – аналоге нашего препарата, то он имеет показания к применению сейчас в России для лечения ревматоидного артрита средней и тяжелой степени тяжести, - говорит Николай Крючков. - Мы имеем надежное доказательство его эффективности именно при этом заболевании.

Что касается эффективности при COVID-19, то пока клинические исследования еще не завершены, отмечает эксперт. Одна из российских технологический компаний получила разрешение на такое исследование 22 апреля этого года. Испытания стартовали в мае. «Пока из 250 человек, которые по разрешению Минздрава должны быть набраны, есть всего человек семьдесят по моим данным», - рассказал Крючков.

Таким образом, если речь идет о коронавирусной инфекции, то на сегодня иммунобиологические препараты считаются не подтвержденным, а экспериментальным методом лечения.

- Клинические исследования не завершены, их окончание ожидается в начале следующего года. Так что пока окончательного ответа об эффективности у нас нет. Напомню, что российский препарат зарегистрирован по ускоренной процедуре, которая не требует завершения клинических исследований, поскольку ситуация экстренная, и нужны какие-то потенциально работающие препараты, - пояснил эксперт.

Практикующие врачи, работающие в российских «ковидных» стационарах, в профессиональных медицинских сообществах в Интернете делятся успешным опытом применения аналогичного зарубежного препарата, тоцилизумаба. Это позволяет надеяться на успех в лечении и с помощью отечественной разработки для спасения пациентов от цитокинового шторма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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