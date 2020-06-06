Михаил Мишустин подписал постановление, спасающее организаторов концертов и спектаклей от банкротства

Вечером 6 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, регламентирующее при возникновении чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности отмену, замену или перенос культурных мероприятий. В документе в том числе идет речь о порядке и сроках возмещения стоимости билетов.

Проблема в том, что пандемия коронавируса довела многие учреждения культуры до состояния банкротства. Ведь помимо организации концертов и показов спектаклей у театрально-концертных организаций нет никаких источников покрытия финансовых потерь. Но если государственные учреждения культуры могли рассчитывать на финансовую помощь от учредителей – от государства, то негосударственным никто ничего не обязан – они же частные.

- К моменту отмены мероприятий были потрачены огромные деньги на подготовку: производство костюмов, декораций, покупку оборудования, гонорары авторов, исполнителей, рекламу, аренду площадок. Вернуть эти расходы, по крайней мере большую часть из них, не представлялось возможным. Поэтому в апреле во время встречи в Новоогарево мы обратились к президенту с просьбой поддержать наши учреждения, - пояснил «КП» театральный продюсер, глава театральной компании «Московский Бродвей» Дмитрий Богачев.

Президент отнесся к проблеме с вниманием. После чего началась длительная работа по подготовке решения, отвечающего интересам зрителей и позволяющее сохранить отрасль от банкротства. В особенности это касалось негосударственных учреждений культуры, которые фактически остались один на один с проблемами. И решение было найдено. Первоочередной задачей стал перенос, а не отмена культурных мероприятий. И только в тех исключительных случаях, когда перенос не возможен, зрителям компенсируются потраченные деньги.

- Именно перенос на новые даты дает возможность нашим зрителям посетить те спектакли и концерты, на которые они и стремились попасть. А нам он позволяет сохранить отрасль от банкротства, в результате которого пострадали бы в том числе и миллионы зрителей, которые остались бы и без зрелищ, и не смогли бы вернуть свои деньги. Это правильное, мудрое, взвешенное решение, которое позволяет нас соблюсти все обязательства перед зрителями, не ущемляя их интересов и сохранить нашу отрасль, - отмечает Дмитрий Богачев.

Эксперт считает, что теперь организаторы концертов, театральные продюсеры, директора театров будут стараться максимально не отменять мероприятия, которые в силу ограничений были в подвешенном состоянии, а именно переносить на те даты, когда это возможно, и дать возможность зрителям на них попасть. Причем, без какого-то ущерба для зрителей, с соблюдением всех параметров билетов и тех услуг, которые гарантировали: люди попадут в удобные даты, на те или идентичные места, на концерты с той же программой или на спектакли с теми же артистами.

Обратим внимание. В постановлении указано, что в случае полной отмены мероприятия культурное учреждение должно вернуть полную стоимость билета. Условие действует, если организация не определила дату и время перенесенного мероприятия и не разместила соответствующую информацию на официальных онлайн-ресурсах.

«В случае если организация исполнительских искусств или музей не позднее шести месяцев с даты отмены режимов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, не определили дату и время проведения перенесенного зрелищного мероприятия и не разместили информацию об этом на своем официальном сайте в информационной телекоммуникационной сети Интернет, такое зрелищное мероприятие считается отмененным, и организация исполнительских искусств, музей или уполномоченное лицо обязаны осуществить возврат полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки (ваучера на перенесенное зрелищное мероприятие) посетителю по его инициативе», – цитируем текст документа.

Граждане могут вернуть билет или обменять его на ваучер для посещения концерта, выставки, спектакля и других культурных мероприятий после снятия режима ограничений. Кроме того, учреждения культуры не позднее чем за 30 дней до даты проведения перенесенного мероприятия должны обязаны начать обмен ваучеров на билет, абонемент или экскурсионную путевку.