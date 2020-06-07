«Надеялись справиться сами, но…»: У закрытого из-за коронавируса этнопарка закончились деньги на содержание верблюдов и яков

На воротах меня встречает большая табличка: «Этнопарк не работает. Приезжайте в наше рабочее время»…

А здесь красиво, блин. Большое зеленое поле, справа лес шумит. За околицей передо мной раскинулся настоящий городок из юрт, шатров и чумов. Обычно здесь всегда многолюдно. Даже в будни посетителей хватает. А сейчас тишина.

«Кочевник» - это целый городок юрт, шатров и чумовФото: Александр РОГОЗА

Ворота мне через минуту отворяет владелец этого всего Алексей Ежелев. Ему 45 лет. Он коренастый (бывший борец, как-никак) и шустрый. Тут еще, как назло, дождь начинается. И мы прячемся в Хан-юрте - самой большой юрте России (15 метров в диаметре), туго обтянутой толстым войлоком. Алексей разливает по кружкам ароматный чай. Здесь, за длинным столом у печки, мы и говорим…

«ДЕРЖАТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕТУ СИЛ»

Этнопарк «Кочевник» - одна из самых главных туристических достопримечательностей Подмосковья по части необычных животных и вообще. Потому и - «Кочевник». Весь парк посвящен культуре разных кочевых народов - бурятов, калмыков, монголов, киргизов, народов Крайнего Севера. Здесь не только можно экскурсии посетить, сувенир прикупить, но и что-нибудь из национальных кухонь отведать: буузы, рагу из оленины, шурпу, шашлык или плов. А для особого антуража здесь еще и несколько видов животных, которые с этими самыми кочевыми народами живут много веков: верблюды, яки, собаки-маламуты. Собственно, ради всего этого животного племени я сюда и приехал.

Подмосковный поселок Хотьково - всего в часе с небольшим езды из Москвы на электричке. Потом еще минут пять едешь от станции на такси (это стоит 150 рублей).

Обычно здесь всегда многолюдно. Даже в будни посетителей хватает. А сейчас тишинаФото: Александр РОГОЗА

Не работает сейчас «Кочевник», как и все другие прочие туристические объекты - музеи, усадьбы, кемпинги и прочее - потому что эпидемия коронавируса. Встали на паузу еще 28 марта.

Еще несколько недель назад появилась информация, что в этнопарке худо дело - третий месяц стоят без работы, посетителей нет, а следовательно - и доходов. И ладно бы еще, если бы это был просто музей. Главные оперативные расходы - это зарплата персонала. А здесь ведь к этому еще и прибавляется большая орда животных. Помимо перечисленных есть еще ламы, яки, козы, ослики, овцы с барашками, гуси. Всего - около восьмидесяти хвостов. И все, понятное дело, каждый день хотят кушать.

Так вот, сначала заговорили, что владелец «Кочевника» Алексей Ежелев, чтобы добыть денег на пропитание всей своей «ферме», начал распродавать свое имущество - пару юрт, продал в хорошие руки осликов. Но этого не хватило. И в итоге этнопарк был вынужден обратиться за помощью к своим друзьям и постоянным посетителям. На сайте и в соцсетях у «Кочевника» появилось щемящая запись. Если коротко: верблюдов вот-вот уже нечем будет кормить, поэтому нужна помощь извне. Как там говорил Говорун из «Тайны третьей планеты»? - «Держаться больше нету сил…»

В ГОСПРОГРАММУ НЕ ПОПАЛИ

- Сначала мы, как и многие, думали, что изоляция продлится месяц или чуть больше, - рассказывает Ежелев. - Но вот уже май начался и стало ясно, что все затягивается. Я - глава крестьянско-фермерского хозяйства, у меня в документах записано, что я занимаюсь разведением верблюдов. Поэтому в отличие от зоопарков и цирков, я в программу поддержки бизнеса никак не попадаю. И как фермер не попадаю, потому что не сдаю государству ни яйцо, ни мясо, ни пушнину. Хотя при этом являюсь лауреатом премии Правительства России за развитие туризма. А деньги у меня на содержание животных вдруг начали заканчиваться.

Ежелев объясняет, как устроена его экономика. Опыт восьми лет существования этнопарка доказал, что самый сложный период - осень, когда начинаются дожди. Поток туристов иссякает. Парк работает в минус. А зимой, когда снег, в «Кочевнике» начинается сезон покатушек на ездовых собаках и народу снова много. И вот на эту самую осень Алексей Ежелев каждый год откладывал «подушку безопасности». (Кормежка здешних питомцев обходится примерно в 250 тысяч рублей в месяц.) В этом году ее благополучно проели за апрель и май. И стало очевидно, что без внешней помощи «Кочевник» если не загнется, то физически потеряет большую часть своих животных, потому что они просто погибнут от голода. И Ежелев с сотрудниками побежал за помощью в соцсети.

Весь парк посвящен культуре разных кочевых народовФото: Александр РОГОЗА

- Я сильно сомневался - имею ли право просить у людей, - объясняет мужчина. - Меня же никто не заставлял заводить верблюдов и этот этнопарк, да? Это же моя, как хозяина, ответственность. Но, поверьте, действительно ситуация получилась патовая. Иначе я бы никогда не просил.

«Кочевник» предложил два варианта помощи: либо заранее выкупить билеты, которые будут действовать до лета 2021-го, либо - пожертвовать на прокорм животным любую сумму.

СТАДО ВЕРБЛЮДОВ ПОДАРИЛ… БАТЮШКА

Дождь тем временем заканчивается и Алексей Ежелев устраивает мне экскурсию по своим владениям.

Северного оленя Тошку купили по объявлениюФото: Александр РОГОЗА

За ближайшей юртой пасется северный олень.

- Это Тошка. Мы его купили во Владимирской области.

- Там что, питомники есть?

- Нет. Просто какая-то семья захотела завести себе на участок оленя. Он у них прожил несколько лет, а потом надоел… Мы одно время хотели несколько оленей завести, но потом передумали. Содержать северных оленей в наших краях очень непросто. Их пищеварительная система устроена так, что лучше всего усваивается ягель. (Лишайник, которым олени питаются в тундре, - Авт.). Постоянно есть только обычную траву он не может. Поэтому закупаем его в сушеном виде в мешках.

Пока нет посетителей, верблюды свободно пасутся на лужайках этнопаркаФото: Александр РОГОЗА

В центре поля находится большой загон с верблюдами. Правда, сейчас эти огромные мохнатые махины на свободном выпасе - ворота загона открыты и двугорбые разбрелись по территории, травку щиплют. Как оказалось, здешние верблюды животные очень даже контактные.

- Пэппи, иди ко мне, яблоками угощу, - кричит Ежелев, направляясь к сараю, где хранятся корма.

Огромная Пэппи - единственный верблюд, кто сейчас отдыхает в загоне. Она немедленно срывается с места, бредет, забавно качая горбами. Пока Алексей ищет в сарае корзинку с яблоками, верблюдица смешно «пританцовывает» - переступая с лапы на лапу.

С появлением в хозяйстве у Ежелева верблюдов - отдельная история. Первые семь голов этнопарку подарили… священники.

- Лет шесть назад к нам приехал покупать юрту послушник монастыря где-то под Воронежем. Разговорились. Он говорит: мы на Алтай планируем переезжать (юрта вроде как для этих целей и нужна была). Рассказывает, что у них в хозяйстве «для души» около тридцати верблюдов было, большинство продали, осталось семь, не знаем, куда деть. Я попросил продать их мне, в рассрочку. Человек пообещал с батюшкой поговорить. Через две недели звонит: если сам приедешь и заберешь, это тебе подарок от батюшки. Вот с этого наше стадо и началось.

Сейчас верблюдов в «Кочевнике» уже тринадцать штук.

Верблюдица Пэппи раньше снималась в киноФото: Александр РОГОЗА

- А Пэппи я купил на Авито. Она в Москве работала, в кино снималась. Привезли ее, конечно, в таком себе состоянии…

ПАРК НАЧАЛСЯ С МАЛАМУТА

В лесу стоит загон для собак, несколько будок. Алексея, который отворяет калитку, встречают радостным лаем аляскинские маламуты - мохнатые медвежата. Стоит хозяину протянуть руку - пес кидается «обниматься», ласкается, как оглашенный.

- Можно сказать, что с аляскинских маламутов наш парк и начался, - говорит Ежелев. - Я случайно наткнулся на объявление в газете. Концепция парка у меня уже была и я искал крупную собаку, которая при этом была бы еще и дружелюбна. Да, маламуты - это северные ездовые собаки, но мы на наших людей не катаем. Для покатушек к нам приезжают ребята с гренландскими ездовыми собаками из питомника «Жано». Привозят порядка двадцати псов. Они, может быть, не так эффектно выглядят, как маламуты или хаски, но они реальных рабочих кровей. В день мы можем прокатить от ста до ста сорока человек. Другие собаки такой поток не выдержат. Их, конечно, постоянно меняют, чтобы попроще было.

Летом, когда начинается жара - рассказывают работники этнопарка - маламуты любят рыть ямы. В них попрохладней. С ними каждый день гуляют - выводят порезвиться в лес, к небольшому озеру неподалеку. Для псов здесь настоящее раздолье.

Место, конечно, атмосферное. И народ душевный. Один из работников, отвечающий за секцию народов Крайнего Севера, увлеченно рассказывает мне, как он каждый день гоняет на работу из Сергиева Посада на велике. Обычно это занимает около сорока минут в одну сторону.

- Для меня это чепуха, - говорит. - Дома на Чукотке я на дискотеку в соседний поселок по шесть часов в одну сторону на велосипеде ездил. В старших классах это было. В пятницу уроки только закончились, я - на велик и качу вдоль океана. Красота! После танцев у друзей переночую и назад.

История этнопарка «Кочевник» когда-то началась с покупки маламутаФото: Александр РОГОЗА

«Я УДИВИЛСЯ. МЫ НУЖНЫ»

Первые дни, когда в соцсетях был опубликован пост о помощи, Ежелева удивили. Народ реально начал присылать «Кочевнику» деньги. Кто по 40 рублей, кто по 100, кто по 500.

- Я же знаю, что в сети сейчас много мошенников, которые собирают деньги на несуществующих собак или еще под какими-либо предлогами. Лично я всегда к такому отношусь с недоверием, - говорит Алексей. - Но тут я вижу, что люди нашей ситуацией прониклись, что они нам доверяют, что мы нужны! Потом еще одна хорошая новость пришла: владелец земли, которую я арендую под «Кочевник», согласился ближайшие несколько месяцев с меня аренду не брать. Для нас сейчас это очень серьезное подспорье.

В общем, Ежелев верит, что у «Кочевника» есть все шансы благополучно пережить этот кризис. Благодаря помощи обычных людей.

В сезон этнопарк посещают 40-45 тысяч человек. Это больше чем, скажем, у многих музеев Москвы или Московской области. И в самом деле, не хотелось бы, чтобы это чудесное место накрылось медным тазом.

КСТАТИ

Если вы решили помочь этнопарку «Кочевник», это можно сделать:

1. Заранее выкупив билет на его посещение на любую дату в течение ближайшего года.

2. Безвозмездно переведя любую сумму на номер банковской карты 4276 4000 3922 2725 (Сбербанк, Наталья Олеговна Ш.)