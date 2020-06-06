Пушкин как разведчик

В день рождения великого поэта гостем программы радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» (fm.kp.ru) стал редактор журнала «Армия и флот», президент фонда «Народный Пушкинский Фонд» Дмитрий Шеремецкий. С ним мы поговорили о неизвестных страницах биографии Александра Сергеевича Пушкина – не только поэта, но и путешественника и даже разведчика!

- Дмитрий Петрович, есть такое обывательское мнение, что Пушкин – да, это величайший поэт, но дальше дверей своего кабинета носа, вроде как, не высовывавшего. Тем более, что ему запрещали выезд за границу…

- Знаете, это классическое заблуждение. Я бывал на многих конференциях, где встречались пушкинисты, представители филологической науки. И вот тему Пушкина как путешественника почему-то всегда обходили стороной. Хотя очень интересная и очень объемная, на мой взгляд, тема. Поскольку представление о том, что Пушкин был, как вы говорите, домосед, который сидел дома и что-то там размышлял, абсолютно неверное.

Вот передо мной, например, лежит карта путешествий Пушкина. Если ее перечислять, это займет много времени. В итоге получается, что Пушкин проехал по России около 45 тыс. километров, то есть практически вокруг экватора объехал в результате своих путешествий. Если рассмотреть ее по годам, например, в 1811-м году, когда он поступил в Царский лицей, он был в Захарово под Москвой, затем поехал в Санкт-Петербург (поступать в Царскосельский лицей). В 1817-м году – Царское Село – Петербург – Михайловское – Петербург.

1820-й год – Петербург, Екатеринослав, Таганрог, Аксай, Новочеркасск, Георгиевское, Константиновск, Железноводск, Гурзуф, Бахчисарай, Симферополь, Кишинев, Каменка.

1821-й год – Кишинев, Каменка.

1822-й год – Тульчин, Аккерман, Одесса, Измаил.

1823-й год – Кишинев, Одесса…

Можно еще много перечислять. Но практически до самых последних дней он постоянно был в движении. Как он сам говорил, путешествия – это не только его физическая потребность, но и духовная. И многие его произведения были созданы в результате вот таких поездок. Особенно часто он посещал своих друзей в Старицком районе Берново, это имение Вульфов, его друзей. Это друг Вульф, который был, в общем-то, прообразом Ленского. И вот в усадьбу Берново он часто приезжал и очень много написал своих произведений.

Дальше Пушкин ездил, когда Николай I (который, с моей точки зрения, очень благоволил ему не только как поэту, но и как ученому-историку) разрешил ему пользоваться российскими архивами, куда никого не допускали. Но здесь надо заметить, что Пушкин не только был поэт, он же был работником Министерства иностранных дел. В результате поездки, которую Николай I ему разрешил для собирания материала о восстании Пугачева, он посещал Казань, Оренбург и весь этот уральский регион… Но он ездил не как турист, а как ученый, исследователь.

Дальше я бы хотел остановиться на южной ссылке Пушкина. Почему-то говорят, что он был сослан туда. Но если мы рассмотрим, что в 1820-м году Пушкин числился по Министерству иностранных дел (а Министерство иностранных дел выполняло некоторые функции разведывательного органа), то здесь, на мой взгляд, пушкинская так называемая ссылка представляется несколько в ином духе. Хотя в этом моменте он не одинок. Возьмем, например, такого писателя, литературоведа и критика, как Булгарин.

- О, извечный враг Пушкина, как и Бенкендорф…

- Есть такой миф, но об этом позже… Так вот, Булгарин был направлен в наполеоновскую армию под видом этакого разгильдяя. Он служил в царской армии, потом его представили, что он пьяница, разбойник и изгнали его…

- Ну да, кутил, терял деньги, ни одну юбку не пропускал. А это все на самом деле не так было?

- Совсем это все не так. Он был из поляков, а поляки были на стороне Наполеона. И под видом этого он поступил в императорскую армию, получил там чин капитана и снабжал разведданными русскую разведку.

- Получается, Булгарин – один из наших первых разведчиков-нелегалов?

- В общем-то, да. Это было еще до войны 1812 года, где-то в 1808 году, когда наши Финляндию присоединили в результате войны со Швецией. Потом он вернулся. И все удивились – как же так - такой разгильдяй служил у Наполеона, его же надо сослать в Сибирь, а он не просто прощен, но и становится знаменитым издателем…. Когда Александру I послали на него донос, он сказал: знаете, ребята, не трогайте, без вас разберемся.

- И при чем здесь Пушкин?

- Мне кажется, что и Пушкину создали такую легенду, что он такой гуляка, пишет эпиграммы на Аракчеева (хотя доказано, что на Аракчеева он ничего не писал). И его ссылают на юг. А что тогда юг был? Эту территорию присоединили совсем недавно. До Александра I дошел слух, что там создаются разные масонские ложи, тайные общества офицерские. Обстановка была напряженная. В Европе начались восстания – в Испании, Португалии. Нужно было посмотреть, что насколько взрывоопасная ситуация и на нашем юге? И туда отправляется Пушкин…

- В ссылку?

- Если бы он ехал как ссыльный, то не получил бы такую подорожную: «По указу Его Величества Государя Императора Александра Павловича, самодержца российского и пр., представитель сего ведомства Государственной коллегии иностранных дел, коллежский секретарь Александр Пушкин отправлен наблюдателем службы к Главному попечителю колонистов южного края России генералу-лейтенанту Инзу. Почему для свободного проезда сей паспорт коллегией дан ему в Санкт-Петербурге мая 5 дня».

Вот 7 мая 1820 года он выезжает и 17 мая приезжает в Екатеринослав (который обозвали сейчас Днепр так называемый). Если мы посчитаем, то получается, что он летел со скоростью от 70 до 100 верст в сутки. То есть двигался, почти как курьер государя, как фельдъегерь.

- Давайте объясним технологию перемещения по царской России тех времен. Необходима была подорожная. Это главный документ, который дает человеку право менять лошадей на станциях. Менять с приоритетом, то есть самых свежих, самых быстрых. И то, что Пушкин проделал такой путь с максимальной скоростью (а это большее количество лошадей, это свежие лошади, лучшие ямщики), показывает, что явно он ехал не как турист и не как ссыльный.

- Есть более интересный момент. Он приезжает в Екатеринослав, и там он встречается с семейством Раевского, которые едут в Пятигорск. Там жена, дочери, сын Раевского, сам генерал. Они едут по северной части Азовского моря, через Таганрог, Ростов, и они проезжают Кисловодск. Если приехали в Кисловодск, наверное, попробовать нарзан, в общем-то, не грешно. Они там пребывают где-то в течение двух месяцев. Казалось бы, нужно было им возвращаться в Кишинев. Самый безопасный путь – через Ростов, Таганрог, а дальше Херсон, Одесса, Кишинев. Но почему-то они выбирают путь несколько, скажем так, небезопасный. Они едут по Черноморской кордонной линии. Там часть, где Анапа, Сочи, они еще не принадлежали России, и были различные воинственные народы – кабардинцы, черкесы…. И вот по этой кордонной линии перемещается эта компания. Охраняют их 60 казаков, почти рота, вооруженная до зубов, включая артиллерийское орудие. Казалось бы, чего им туда тащиться по этой кордонной линии, когда можно было безопасно проехать в обход? У Раевского была явно инспекторская проверка под видом поездки в Крым. После этого они приезжают в Крым. Там они не едут из Бахчисарая в Симферополь, а едут по южному побережью Крыма. Дальше они приезжают в Симферополь и дальше едут в Кишинев. Самый простой путь – по северной части Азовского моря. То есть, на мой взгляд, это все-таки была не южная ссылка Пушкина, а это была поездка в качестве такого инспектора во время пребывания на юге России.

- Дмитрий Петрович, значит, где-то в архивах наших спецслужб должна храниться какая-то отчетная бумага Александра Сергеевича как разведчика?

- Скорее всего, в архивах Министерства иностранных дел. Я давно собираюсь туда попасть. Я связывался с МИДом, они говорят: посетите архив, если там что-то есть, может быть, можно будет поискать.

- Вполне возможно, что это есть?

- Надо поискать. Может быть, в Военно-историческом архиве (хотя вряд ли), а в архиве Министерства иностранных дел – вполне возможно. Мы рассматриваем сейчас тему путешествий Пушкина. А вот какой-то объединительной монографии, книги, в общем-то, нет. Есть отдельные статьи – поехал туда, поехал сюда. А рассмотреть такую географию Пушкина никто не удосужился. И мы хотим провести такую всероссийскую конференцию, посвященную как раз Пушкину как путешественнику, и на этом материале выпустить такой сборник. Наверное, он будет интересен.

- Конечно, это безумно интересно.

- Представляете, 45 тысяч километров. Начали подсчитывать и удивились, представляете, сколько он объехал. До Уральских гор.

- Это даже больше получается, чем путешествие Пржевальского.

- Кстати, да, есть такой момент, что больше поездил. Правда, у Пржевальского несколько потруднее были путешествия…

- И опаснее, скажем так. Хотя тоже, получается, не только путешественник, но и разведчик-нелегал.

- Ничего не «получается», оно так и есть. Он ездил под прикрытием прообраза Русского географического общества, но, на самом деле, по заданию Генерального штаба. Тогда южные земли в том краю еще не совсем были освоены, надо было России как-то изучать тот край. Вон он и ездил, смотрел.

- Дмитрий Петрович, Александр Сергеевич любил вообще путешествовать или все-таки больше тяготился?

- По его признанию, эта поездка была, как и физическое, и моральное удовлетворение таких его потребностей. Он был такой подвижный человек, он не мог сидеть на месте. Его даже называли «французом» не только за знание французского языка, но и за такую подвижность. Притом он был легок на подъем. Знаете, как раньше собирались? Вещи, баулы с едой и т.д. Но у него было не так. Он хватал свой дорожный чемодан, садился в кибитку – и вперед: то к своим друзьям, то к своей будущей жене. Представляете, на лошадях в то время такие расстояния преодолевать? Но, с другой стороны, эти поездки давали пищу для его произведений.

- Например?

- Да хотя бы повесть «Станционный смотритель», где он описал, как и что происходит на этих почтовых станциях, что представляют из себя проезжающие, что представляет из себя чиновник низшего класса (станционный смотритель - он же чиновник). «Повести Белкина» — это все тоже навеяно этими путешествиями. Так что он не был домоседом.

- Александр Сергеевич талантлив не только в описании, в поэзии, но и в наблюдениях. Его заметки мог читать государь?

- Естественно. Александр I как-то на удалении с ним держался, а Николай I очень тесно с ним сотрудничал, через Бенкендорфа, начальника III Отделения, который, в общем-то, выполнял функции контрразведки в России. Здесь я хотел бы добавить, что был такой генерал Липранди (он тоже на юге служил), который сказал о Пушкине, что он бы был не только литератором и большим ученым, но мог быть и военным необыкновенным. Все его предки и все потомки были людьми военными. Это такая черта рода Пушкиных. Но и сам он смог послужить России, хоть и без погон.

ДОСЛОВНО

Из стихов и заметок А.С. Пушкина:

Из письма Вяземскому, 21 апреля 1820 г.:

«Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих, авось полуденный воздух оживит мою душу»

«Дорожные жалобы», 1829 г.:

Долго ль мне гулять на свете

То в коляске, то верхом,

То в кибитке, то в карете,

То в телеге, то пешком?

Не в наследственной берлоге,

Не средь отческих могил,

На большой мне, знать, дороге

Умереть Господь судил… —

«Зимняя дорога», ноябрь—декабрь 1826:

По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит,

Колокольчик однозвучный

Утомительно гремит.

Что-то слышится родное

В долгих песнях ямщика:

То разгулье удалое,

То сердечная тоска…

Ни огня, ни чёрной хаты…

Глушь и снег… Навстречу мне

Только вёрсты полосаты

Попадаются одне.

«В поле чистом серебрится», 1833:

В поле чистом серебрится

Снег волнистый и рябой,

Светит месяц, тройка мчится

По дороге столбовой.

Пой: в часы дорожной скуки,

На дороге, в тьме ночной

Сладки мне родные звуки,

Звуки песни удалой.

Пой, ямщик! Я молча, жадно

Буду слушать голос твой.

Месяц ясный светит хладно,

Грустен ветра дальний вой.

«Бесы», 1830 г.:

Месяц ясный светит хладно,

Грустен ветра дальный вой.

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Еду, еду в чистом поле;

Колокольчик дин-дин-дин…

Страшно, страшно поневоле

Средь неведомых равнин!..

Хоть убей, следа не видно;

Сбились мы. Что делать нам!

В поле бес нас водит, видно,

Да кружит по сторонам.

Письмо В. П. Зубову 1 декабря 1826 г.:

«Я… выехал 5—6 дней тому назад из моей проклятой деревушки на перекладной, из-за отвратительных дорог. Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня, у меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать; от бешенства я играю и проигрываю… жду, чтобы мне стало хоть немного лучше, дабы пуститься дальше на почтовых».

«Путешествии из Москвы в Петербург», 1833-1835:

«Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и были бы еще лучше, если бы губернаторы менее об них заботились… Лет 40 тому назад один воевода, вместо рвов, поделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи. Летом дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге, между тем как пешеходы, гуляя по парапетам, благословляют память мудрого воеводы. Таких воевод на Руси весьма довольно».

«Евгений Онегин», 1831:

Лет чрез пятьсот… дороги, верно,

У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут.

Мосты чугунные чрез воды

Шагнут широкою дугой,

Раздвинем горы, под водой

Пророем дерзостные своды…

Зато зимы порой холодной

Езда приятна и легка.

Как стих без мысли в песне модной —

Дорога зимняя гладка.

Автомедоны наши бойки,

Неутомимы наши тройки,

И версты, теша праздный вздор,

В глазах мелькают как забор.

«Телега жизни», 1823:

Хоть тяжело подчас в ней бремя,

Телега на ходу легка;

Ямщик лихой, седое время,

Везёт, не слезет с облучка…

Катит по-прежнему телега:

Под вечер мы привыкли к ней

И дремля едем до ночлега,

А время гонит лошадей.

КСТАТИ

Роман в стихах «Евгений Онегин» Пушкин писал с мая 1823 по октябрь 1831 г. Причем большую часть – в дороге: в Кишиневе, Одессе, Михайловском, Петровском, Бернове, Малинниках, Москве, Болдине и Царском Селе…