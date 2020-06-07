2020-06-07T13:16:19+03:00
Общество

"КП" представляет свои книги на фестивале «Красная площадь»: прямая онлайн-трансляция

В воскресенье, 7 июня, расскажем о непростой судьбе книги «Тайна смерти Гитлера» от писателя Владимира Долматова. Смотрите прямую онлайн-трансляцию с первого офлайн-мероприятия в столице после самоизоляции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В воскресенье, 7 июня, в Москве состоится первое публичное оффлайн мероприятие за время пандемии - Книжный фестиваль «Красная площадь».В воскресенье, 7 июня, в Москве состоится первое публичное оффлайн мероприятие за время пандемии - Книжный фестиваль «Красная площадь».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 7 июня, в Москве состоится первое публичное оффлайн мероприятие за время пандемии - Книжный фестиваль «Красная площадь». Сайт kp.ru проведёт прямую онлайн-трансляцию с фестиваля.

В ходе фестиваля шеф-редактор газеты "Комсомольская правда" Евгений Сазонов расскажет о книжных новинках нашего издательского дома. В книге «Тайна смерти Гитлера» от писателя Владимира Долматова раскрываются уникальные документф из архивов спецслужб и министерств, которые были секретными несколько десятилетий.

В ходе мероприятия будет идти речь о непростой судьбе книги, о том, в какие архивы удалось попасть и многое другое.

Владимир Петрович ранее лично презентовал все свои труды, однако на фестивале он присутствовать не сможет. Пандемия внесла свои коррективы и на мероприятии введены ограничения по возрасту участников, для их же безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"КП" представляет свои книги на фестивале «Красная площадь»: прямая онлайн-трансляция
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