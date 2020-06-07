"КП" представляет свои книги на фестивале «Красная площадь»: прямая онлайн-трансляция

В воскресенье, 7 июня, в Москве состоится первое публичное оффлайн мероприятие за время пандемии - Книжный фестиваль «Красная площадь». Сайт kp.ru проведёт прямую онлайн-трансляцию с фестиваля.

В ходе фестиваля шеф-редактор газеты "Комсомольская правда" Евгений Сазонов расскажет о книжных новинках нашего издательского дома. В книге «Тайна смерти Гитлера» от писателя Владимира Долматова раскрываются уникальные документф из архивов спецслужб и министерств, которые были секретными несколько десятилетий.

В ходе мероприятия будет идти речь о непростой судьбе книги, о том, в какие архивы удалось попасть и многое другое.

Владимир Петрович ранее лично презентовал все свои труды, однако на фестивале он присутствовать не сможет. Пандемия внесла свои коррективы и на мероприятии введены ограничения по возрасту участников, для их же безопасности.