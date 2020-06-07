Родители предпочли быть бездомными, лишь бы ребенок жил!

Первое, что я подумала, глянув на ребенка, что он меньше моего кота. И это правда. Мураду исполнился год, но его вес едва дотянул до отметки семь килограммов. И в этом главная беда.

Малыш родился с одной почкой, и она тут же стала отказывать. Пришлось подключить к искусственной, то есть чистить кровь с помощью диализа. Иглы, катетеры, тонкие вены… «Молите Бога, чтобы он умирал не слишком болезненно» - вздохнули доктора областной РДКБ. Нечего сказать, «подбодрили» родителей. Но что они могли еще пообещать? Пациенту всего месяц. Одна едва работающая почка. Единственный шанс на спасение - пересадка донорской почки. Но кто будет оперировать такого крошечного? Чтобы ребенок нормально перенес операцию, у него должны быть силы и вес не менее 10-12 килограммов. Но на диализе их не особо-то наберешь. Получается замкнутый круг. Вес не набирается, потому что не работают свои почки, своих почек не будет, пока не наберется вес.

С этой бедой семья приехала в Москву.

- Мы узнали, что в столице работает доктор, который спас уже многих малышей, оказавшихся в той же ситуации, что и наш сын! – с надеждой рассказывает мама. - Несколько лет назад профессор М.М. Каабак начал проводить особые операции, с применением нестандартного протокола иммуносупрессии. Это позволяет пересадить почку маловесному ребенку. Среди спасенных им пациентов много малышей, которым не давали шанса в других клиниках! Значит, и у нас этот шанс есть, и нас берут на лечение! Мы ради этого на что угодно готовы!

Касимовы действительно пожертвовали всем, что у них было: спокойной жизнью в своем деревенском доме, поддержкой родных. Они одни в большом городе. Отец круглые сутки вкалывает грузчиком в супермаркете. Мама ухаживает за Мурадом. Все, что удается зарботать уходит на квартиру и питание-лечение малыша. Сами родители перебиваются с хлеба на воду, но не ропщут! Они молятся на столичных светил и верят, что их сына спасут.

- Сейчас действительно идет подготовка к операции, которая для Мурада, как для россиянина, бесплатна – поясняют доктора. - Но все упирается в отсутствие средств на лекарства. Тот самый «новейший протокол иммуносупрессии», позволяющий оперировать маловесного малыша, включает в себя большой список лекарств, которые, несмотря на очевидную эффективность, пока не включены в стандарты лечения и квотами не покрываются. Стоимость необходимого Мураду курса 1 089 176 рублей.

Стоимость курса означает стоимость жизни мальчика. Деревенских людям, несмотря на все их трудолюбие, не собрать таких денег. Помогите, пожалуйста!

По всем вопросам звоните: 7-903-777-6553 Татьяна и Вера – координаторы семьи.

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI)

В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Касимова Мурада"

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