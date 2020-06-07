Составлен рейтинг доходов жителей разных регионов

Широка страна моя родная – настолько широка, что в одной ее части люди могут получать за одну и ту же работу в разы больше, чем в другой. Такой парадокс в очередной раз фиксируют данные Росстата за первый квартал.

Картина не меняется уже много лет. Самые большие зарплаты в регионах Дальнего Востока, богатых природными ископаемыми северных территориях и, конечно, в столице. Самые скромные доходы имеют жители средней полосы и кавказских регионов. Конечно, статистика, хоть и отражает общее положение дел, не всегда дает абсолютно точную картину. Например, ни для кого не секрет, что на Кавказе велика доля неофициальной занятости. Такие доходы в данных Росстата не видны.

На севере тоже не все так однозначно. К хорошим зарплатам прилагаются не только суровые природные условия, но и высокие цены на продукты и жилье. Так что ответ на извечный вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» совсем не так очевиден, как может показаться, исходя из результатов этого рейтинга.

Что касается средней температуры по больнице, то есть средней зарплаты по стране, то она по итогам первого квартала 2020-го составила 48,3 тысячи рублей. Посмотрим, как на этом показатели скажутся нерабочий апрель, самоизоляция и прочие коронавирусные ограничения.

КОНКРЕТНО

Где получают больше всего…

Чукотка – 109,1 тысяч рублей в месяц

Ямало-Ненецкий АО – 101,5

Москва – 95,5

Магадан – 89,5

Сахалин – 89,4

… а где меньше

Ивановская область – 27 тысяч рублей

Дагестан – 27,2

Кабардино-Балкария – 27,5

Алтайский край – 27,6

Карачаево-Черкесия – 27,6