«Абсолютли!»: Александр Невский выпускает новый шедевр. Ван Дамм тоже в деле
Бодибилдер, актер, «Мистер Юниверс» и друг бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Александр Невский не оставляет надежды получить «Оскар». Хотя бы как продюсер. После крутейших боевиков «Убийство в Вегасе», «Разборка в Маниле» и «Максимальный удар» деятельный спортсмен снял еще один фильм — «Темные мечты» (In Dreams).
Съемки прошли в живописных краях Санто-Доминго − столицы Доминиканы. Постпродакшн, как уверяет Невский, прошел в Лос-Анджелесе, где сейчас и находится продюсер.
За счет идеальной репутации и продюсерского дара «русскому Шварценеггеру» почти каждый раз удается заполучить в свои работы популярных голливудских звезд. У Невского снимались ловкий Марк Дакаскос («Плачущий убийца»), зловещий Дэнни Трехо («Мачете»), брат Джулии Робертс — Эрик Робертс («Темный рыцарь»).
Теперь дело дошло до героя боевиков 90-х Жан-Клода Ван Дамма. Правда, как это обычно бывает у Невского в проектах, все весьма завуалировано. У себя в инстаграме продюсер пишет, что звезда «Кровавого спорта» и «Кикбоксера» стал «одним из героев». Что это значит — не расшифровывается.
А вот по поводу дочери Жан-Клода, Бьянки, которая, как и отец, снимается в кино, исполняет трюки сама, увлекается единоборствами и, конечно, делает роскошные шпагаты, все более-менее понятно. Она действительно сыграет в фильме Невского одну из главных ролей.
- Жан-Клод Ван Дамм является одним из кумиров моей юности, и я рад участвовать в первом большом проекте его дочери, − объяснил Александр Невский. − Для Бьянки Ван Дамм (на самом деле фамилия девушки — Ван Варенберг — Авт.) картина «Темные мечты» является полноценным дебютом, так как до этого она появлялась на экране лишь в эпизодических ролях. Бьянка великолепно справилась с главной ролью и имеет все шансы стать международной кинозвездой! Она красива, как супермодель, но при этом виртуозно владеет боевыми искусствами и является хорошей актрисой.
Закрутившись в водовороте кинодел, Александр немного ошибся. Бьянка серьезно дебютировала в кино чуть раньше. В 2012 эффектная девушка сыграла главную роль в картине «Вторжение извне».
Сопродюсером Александра Невского в «Темных мечтах» стал Эрик Бреннер, до этого работавший над фильмами «Призраки Шэрон Тейт» с Хилари Дафф, «Сумасшедшее сердце» с Джеффом Бриджесом, «Кое-что на день рождения» с Шэрон Стоун.
- Героиня Бьянки Ван Дамм попадает в опасную ситуацию, - приоткрывает завесу сюжета Невский. - И только от нее самой зависит, выберется ли она из этой ситуации живой. Помогут ей в этом, конечно же, крепкие кулаки. У героини в фильме есть любовный интерес, она одинаково хорошо выглядит и в драматичных, и в боевых сценах.
«Темные мечты» хотят представить международным дистрибьюторам на крупнейшем кинорынке Marche du Film, который пройдет онлайн с 22 по 26 июня. Премьера и мировой прокат фильма запланированы на осень.
На этом «русский Шварценеггер» покорение Голливуда не закончит. Вскоре Александр планирует выпустить еще один фильм — Hedy, посвященный судьбе голливудской звезды и изобретательницы Хеди Ламарр («Экстаз», «Девушки Зигфрида»). Продюсер верит, что в картине сыграет Ольга Куриленко.
ИСТОЧНИК KP.RU