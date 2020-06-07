«Абсолютли!»: Александр Невский выпускает новый шедевр. Ван Дамм тоже в деле

Бодибилдер, актер, «Мистер Юниверс» и друг бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Александр Невский не оставляет надежды получить «Оскар». Хотя бы как продюсер. После крутейших боевиков «Убийство в Вегасе», «Разборка в Маниле» и «Максимальный удар» деятельный спортсмен снял еще один фильм — «Темные мечты» (In Dreams).

Съемки прошли в живописных краях Санто-Доминго − столицы Доминиканы. Постпродакшн, как уверяет Невский, прошел в Лос-Анджелесе, где сейчас и находится продюсер.

За счет идеальной репутации и продюсерского дара «русскому Шварценеггеру» почти каждый раз удается заполучить в свои работы популярных голливудских звезд. У Невского снимались ловкий Марк Дакаскос («Плачущий убийца»), зловещий Дэнни Трехо («Мачете»), брат Джулии Робертс — Эрик Робертс («Темный рыцарь»).

Теперь дело дошло до героя боевиков 90-х Жан-Клода Ван Дамма. Правда, как это обычно бывает у Невского в проектах, все весьма завуалировано. У себя в инстаграме продюсер пишет, что звезда «Кровавого спорта» и «Кикбоксера» стал «одним из героев». Что это значит — не расшифровывается.

realalexnevsky Мое субботнее утро в #БеверлиХиллз было солнечным и прекрасным.

А вот по поводу дочери Жан-Клода, Бьянки, которая, как и отец, снимается в кино, исполняет трюки сама, увлекается единоборствами и, конечно, делает роскошные шпагаты, все более-менее понятно. Она действительно сыграет в фильме Невского одну из главных ролей.

- Жан-Клод Ван Дамм является одним из кумиров моей юности, и я рад участвовать в первом большом проекте его дочери, − объяснил Александр Невский. − Для Бьянки Ван Дамм (на самом деле фамилия девушки — Ван Варенберг — Авт.) картина «Темные мечты» является полноценным дебютом, так как до этого она появлялась на экране лишь в эпизодических ролях. Бьянка великолепно справилась с главной ролью и имеет все шансы стать международной кинозвездой! Она красива, как супермодель, но при этом виртуозно владеет боевыми искусствами и является хорошей актрисой.

Закрутившись в водовороте кинодел, Александр немного ошибся. Бьянка серьезно дебютировала в кино чуть раньше. В 2012 эффектная девушка сыграла главную роль в картине «Вторжение извне».

Сопродюсером Александра Невского в «Темных мечтах» стал Эрик Бреннер, до этого работавший над фильмами «Призраки Шэрон Тейт» с Хилари Дафф, «Сумасшедшее сердце» с Джеффом Бриджесом, «Кое-что на день рождения» с Шэрон Стоун.

iambbgun This kick is for the girls who never had a role model. This kick is for the girls who had people putting them down. This kick is for the girls who never give up. This kick is for the girls that say I CAN & I WILL.

- Героиня Бьянки Ван Дамм попадает в опасную ситуацию, - приоткрывает завесу сюжета Невский. - И только от нее самой зависит, выберется ли она из этой ситуации живой. Помогут ей в этом, конечно же, крепкие кулаки. У героини в фильме есть любовный интерес, она одинаково хорошо выглядит и в драматичных, и в боевых сценах.

«Темные мечты» хотят представить международным дистрибьюторам на крупнейшем кинорынке Marche du Film, который пройдет онлайн с 22 по 26 июня. Премьера и мировой прокат фильма запланированы на осень.

На этом «русский Шварценеггер» покорение Голливуда не закончит. Вскоре Александр планирует выпустить еще один фильм — Hedy, посвященный судьбе голливудской звезды и изобретательницы Хеди Ламарр («Экстаз», «Девушки Зигфрида»). Продюсер верит, что в картине сыграет Ольга Куриленко.