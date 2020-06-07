2020-06-07T16:51:40+03:00
В мире

Полиция раскрыла убийство девочки, пропавшей без вести 13 лет назад

Бедняжке Мадлен МакКэн на момент исчезновения было четыре года
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Германская полиция раскрыла громкое дело об исчезновении Мадлен МакКэн.Германская полиция раскрыла громкое дело об исчезновении Мадлен МакКэн.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Германская полиция раскрыла громкое дело об исчезновении Мадлен МакКэн. 3 мая 2007 года её семья отдыхала на курорте Прая-да-Луш (приморская область Алгарве на юге Португалии). Пару дней спустя маленькой британке должно было исполниться четыре. В тот вечер её родители засиделись в баре, девочка находилась в ста шагах от них — в номере того же гостиничного комплекса. И прямо оттуда между 21 и 22 часами загадочно пропала.

Началась масштабная поисковая операция с участием четырёхсот волонтёров. Но напрасно. Шли годы, безутешные родители даже опубликовали мемуарную книгу с незатейливым названием: «Мадлен», кинокомпания Netflix выпустила о несчастной документальный сериал. Единственная зацепка — за пару дней до трагедии было ощущение, что за девочкой следит некий мужчина, возможно, постоялец того же отеля.

Все последующие годы полиция сразу нескольких стран продолжала распутывать головоломное дело. Было проверено свыше шестисот человек, находившихся в то время в отеле и неподалёку.

В дальнейшем следователи применили другую тактику: используя современные возможности обработки больших массивов данных, стали изучать, не совершал ли кто в мае 2007 года в Алгарве каких-либо странных действий.

Оказалось, на следующий день после пропажи девочки некий человек внезапно сменил машину: вместо плохонького микроавтобуса «Фольксваген» зарегистрировал на себя дорогой «Ягуар». Возможно, именно в том микроавтобусе он похитил девочку — а потом избавился и от тела, и от авто.

Сейчас этот человек, по имени Кристиан Б., нашёлся… в немецкой тюрьме. За какие преступления он мотает срок, не сообщается, но ранее 43-летний мужчина уже попадался на педофилии.

— Не могу припомнить случая, чтобы полиция была столь настойчива в раскрытии столь запутанного дела, — подчёркивает адвокат семейства МакКэн.

Впрочем, учитывая, сколько раз дело пускалось по ложному следу (например, девочку, похожую на Мадлен, однажды «нашли» в Хорватии) — нельзя исключать, что и это далеко не последняя точке в деле, расследование которого обошлось примерно в $20 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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