Неужели россиян будут проверять на коронавирус дешевыми китайскими тестами

Третья мировая

Многие называют происходящее сейчас третьей мировой войной. Наш общий враг - вирус.

На передовой врачи. Но участвуем в этой войне мы все.

В обороне важный момент: тестирование на коронавирус. Можно сравнить выявление заболевших с боевой разведкой.

Есть простые тесты, способные буквально за 10 - 15 минут по капле крови определить, есть ли у человека антитела к коронавирусу. Отличное решение! Но дальше на фоне войны с ковидом началась другая война - за поставки экспресс-тестов.

Наряду с тест-системами проверенных производителей в России начали проявляться предметы диагностики, скажем так, сомнительного происхождения. Они стоят дешево. А их точность оставляет желать лучшего.

Есть сведения, например, что тесты производства Китая появились в открытой продаже в интернете. Интересно, в курсе ли правоохранительные органы?

На время пандемии власти упростили регистрацию медизделий. И проверить, достаточно ли качественный продукт попал на рынок, порой просто не успевают.

А продавцы давят на человеческие слабости: зачем вам вызывать врача - себя и детей можно проверить самостоятельно? Спекулируют на страхе и падении доходов людей во времена пандемии.

Контрафактные тесты небезопасны, могут давать ложноотрицательные результаты. Зараженный человек рискует и своим здоровьем, и подвергает опасности других.

Чем проверялись в Москве

В России первый и самый серьезный удар ковида приняла на себя Москва. К счастью, власти столицы успели вовремя сориентироваться. Быстро перепрофилировали больницы, ввели довольно жесткий, но эффективный режим ограничений. Благодаря этому мы не повторили так называемый итальянский сценарий: когда вирус выходит из-под контроля, количество погибших зашкаливает так, что не хватает мест в моргах.

Ориентировались на мировой опыт. Со слов представителя компании, к марту этого года правительства Англии, Италии, Испании, Франции и других стран для диагностики коронавирусной инфекции закупили более 10 миллионов экспресс-тестов Biozek Medical (см. «Справка «КП»).

В правительстве Москвы сравнили экспресс-тесты разных производителей. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова? рассказала: «Было решено проверить семь тест-систем, шесть из которых - китайские, одна - голландская. В результате только голландская показала хороший результат».

В результате медиков тестировали голландскими тестами.

По мнению экспертов, экспресс-тестирование позволило городу выиграть первый бой с коронавирусом. Не дало заболеть большому количеству человек, сохранило здоровье и медперсонала, и простых москвичей.

Зачем обидели голландцев

В некоторых СМИ появились расследования, направленные против тестов Biozek.

Во-первых, журналисты заявляли, что тесты не так уж эффективны. Во-вторых, что они якобы не голландские.

Мы решили разобраться: так ли это?

Для начала что касается эффективности тестов. В распоряжении «Комсомолки» оказались любопытные документы. Выяснилось, экспресс-тесты Biozek по поручению Департамента здравоохранения Москвы прошли испытания в ГКБ № 67.

Результаты следующие: «На основании результатов исследований проб пациентов с положительным результатом ПЦР по COVID-19 было выявлено 98% совпадения, что свидетельствует о высокой чувствительности данной тест-системы (Biozek Medical Inzek International Trading, Нидерланды)… Таким образом, данная тест-система показала большую чувствительность, чем метод ПЦР. Тест-системы Biozek рекомендуются для раннего скрининга пациентов с симптоматикой и контактных по COVID-19.? За подписью главврача ГКБ 67 А. С. Шкоды».

А вот еще одно письмо - от Вице-губернатора Санкт-Петербурга

Цитируем: «По моему поручению тест-система прошла апробацию в «Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина 17 - 20 апреля 2020 года.? По итогам апробации тест-система обладает высокой чувствительностью к COVID-19».

Администрация Президента также поблагодарила компанию: «Благодарим за помощь в организации тестирования сотрудников Администрации Президента Российской Федерации на коронавирусную инфекцию. Экспресс-тесты Biozek, используемые ООО «Биотек», позволяют в кратчайшие строки определить у сотрудников наличие вируса COVID-19.

А вот что касается якобы китайского происхождения. Поставщики предоставили «Комсомолке» документы, доказывающие происхождение тест-систем Biozek. В письме Министерства здравоохранения и спорта Нидерландов, которое адресовано органам здравоохранения РФ, - четкое подтверждение голландского происхождения тестов.

Чем опасен контрафакт для регионов

Возникает вопрос: зачем кому-то нужно было бросить тень на голландские тесты? Ответ, на наш взгляд, очевиден: чтобы проникнуть на рынок, очернив конкурентов.

И тут есть важный момент.

Очевидно, что? COVID-19? в России еще не побежден. Сейчас принимать решения о мерах борьбы с коронавирусом делегированы региональные власти. Они дают отмашку, когда начинать выходить из карантина. Им приходится думать, как защитить население своего региона. Именно власти на местах должны решать, как и какими тест-системами контролировать заболеваемость в регионе. Проверенными московскими властями, которыми на данный момент протестировано порядка миллиона человек, - или китайскими?

Региональным властям решать, можно ли экономить на здоровье своих граждан.

СПРАВКА «КП»

Голландская компания Inzek International Trading была создана в 2008 году. Производственные площади компании расположены в городе Апелдорн, Нидерланды. Специализируется на изготовлении медицинских средств диагностики. Одна из крупнейших подобных компаний в Европе. Разработала и выпускает порядка 30 различных медицинских тестов: в том числе онкомаркеры, тесты на определение гормонов щитовидной железы и т. п. Оригинальный тест на определение антител к коронавирусной инфекции был разработан и запатентован Inzek International Trading около года назад. Тесты Biozek Medical, произведенные компанией Inzek International Trading определяют иммунный статус к вирусу - по капельке крови из пальца. Генеральный дистрибьютор Biozek в России - компания «Биотэк».