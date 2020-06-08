Владимир Бортко: Упоминание русских и приоритет нашего закона над не нашим - это главное!
Знаменитый режиссер («Собачье сердце», «Тарас Бульба» и др.), сценарист и продюсер последние лет 10 активно занимается политической деятельностью - притом три фильма за эти годы снял. Но накануне голосования по правкам в Конституцию Владимира Владимировича больше волнуют не вопросы культуры вообще и кинематографа в частности, а кое-что иное....
- Какие поправки особо важны, на ваш взгляд?
- Слушайте и запоминайте.
- Весь внимание.
- Если смотреть по всему комплексу поправок, которые внесены, -то к нему можно относиться по-разному. Понимаю людей, которые и относятся к ним именно так - по-разному. Для меня же эти поправки принципиально важны.
- Так все или отдельные?
- Подождите. Я буду голосовать за них. Почему? Первое. Наконец-то появилось хотя бы упоминание о русских - чего раньше не было вообще. И непонятно было, кто мы такие, раз в Конституции о нас не упоминается.
- А второе?
- Второе - это превалирование закона, который принимаю я, мы, здесь и сейчас, над законами, которые принимают они там.
- Национальная Конституция важнее международного права?
- Да. И в первую очередь по этим двум пунктам я буду голосовать за! Остальное, скажу честно, для меня лично имеет второстепенное значение.
- А обнуление сроков?
- Относительно того, сколько лет управляет страной один человек и нужно ли обнулять сроки президентские или не нужно, - я-то лично думаю, что наш нынешний лидер откажется в дальнейшем быть во главе страны.
- Выразить свою волю пойдете на участок?
- Что касается того, пойду ли я на участок или иначе проголосую, - над этим пока просто не думал.
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