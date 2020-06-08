Владимир Бортко: Упоминание русских и приоритет нашего закона над не нашим - это главное!

Знаменитый режиссер («Собачье сердце», «Тарас Бульба» и др.), сценарист и продюсер последние лет 10 активно занимается политической деятельностью - притом три фильма за эти годы снял. Но накануне голосования по правкам в Конституцию Владимира Владимировича больше волнуют не вопросы культуры вообще и кинематографа в частности, а кое-что иное....

- Какие поправки особо важны, на ваш взгляд?

- Слушайте и запоминайте.

- Весь внимание.

- Если смотреть по всему комплексу поправок, которые внесены, -то к нему можно относиться по-разному. Понимаю людей, которые и относятся к ним именно так - по-разному. Для меня же эти поправки принципиально важны.

- Так все или отдельные?

- Подождите. Я буду голосовать за них. Почему? Первое. Наконец-то появилось хотя бы упоминание о русских - чего раньше не было вообще. И непонятно было, кто мы такие, раз в Конституции о нас не упоминается.

- А второе?

- Второе - это превалирование закона, который принимаю я, мы, здесь и сейчас, над законами, которые принимают они там.

- Национальная Конституция важнее международного права?

- Да. И в первую очередь по этим двум пунктам я буду голосовать за! Остальное, скажу честно, для меня лично имеет второстепенное значение.

- А обнуление сроков?

- Относительно того, сколько лет управляет страной один человек и нужно ли обнулять сроки президентские или не нужно, - я-то лично думаю, что наш нынешний лидер откажется в дальнейшем быть во главе страны.

- Выразить свою волю пойдете на участок?

- Что касается того, пойду ли я на участок или иначе проголосую, - над этим пока просто не думал.