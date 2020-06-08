«Какие длинные ноги»: Лолита поразила ультракоротким платьем

Судя по фото в Инстаграме, на самоизоляции Лолита Милявская умудрилась не только сохранить форму, но ещё и похудеть.

Артистка выложила в своём блоге свежий снимок, сделанный во время недавнего рекламного проекта. На фото постройневшая Лолита в ультракоротком, но весьма элегантном платье.

- Какие длинные ноги! - восхитились подписчики певицы.

Другие же фанаты Лолиты отметили стильную укладку звезды и красивый макияж. Но больше всего вопросов вызвали стройные формы Лолиты. Мол, как артистке удалось так феноменально постройнеть.

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В одном из интервью kp.ru артистка уже об этом рассказывала.

- Мне помог поход к эндокринологу, - говорила «КП» Лолита. -Люди, не надо бояться врачей. Надо к ним бежать. Если эти не помогают, менять их на других.

У меня все доктора проверенные годами.

Я ведь рабочая лошадь и стресс – это неизбежность моей профессии. Эмоции, нагрузки, перелеты- все это сильно сказалось на моем здоровье.

Я верю классической медицине и следую ее предписаниям. И поэтому я еще боец.

Всем советую: «Если вы чувствуете, что пошел набор веса – бегом к врачу. Не надо ждать милости у природы и слушать всякую ерунду, что вы сами можете справиться». Я знаю, что многие стесняются врачей, но поддерживающая терапия нужна. И во всем мире этого не стыдятся.

По словам Лолиты, несмотря на приличную потерю в весе, она до сих пор не знает, сколько кило ей удалось сбросить.

- В доме нет весов,-объясняет певица.-Не взвешиваюсь, не засоряю свой мозг.

Не занимайтесь ерундой. Если вы худеете, то это видно по вещам. Не надо стараться, каждый день бежать взвешиваться. Будет очень глупо, если я в своем возрасте захочу модельные параметры «90-60-90».

С возрастом все процессы в нашем организме, увы, замедляются. И ни один из нас не сможет остановить этот период. Чтобы достойно взрослеть, надо раз в год проходить обследование,-рассказывала «КП» Лолита.