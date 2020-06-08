«Это огонь»: Наташа Королева станцевала в бане и показала, что у нее под полотенцем

Наталья Королева впервые за лето открыла банный сезон. Восторгу певицы не было предела – и она решила поделиться своей радостью с поклонниками. В Инстаграме 47-летняя артистка опубликовала несколько видеороликов, в которых показала, как провела выходные. Наталья, ее муж Сергей Глушко и их друзья отправились в один из загородных клубов Подмосковья, где они устроили настоящий праздник души и тела.

- Банный сезон объявляю открытым! С лёгким паром, - объявила Королева, позвонив в подвешенный к стене бани колокольчик.

Певица с друзьями выбралась в загородный клуб. Фото: кадр видео.

Но на этом певица не успокоилась: как истинно творческая натура, она устроила зажигательные танцы на поляне рядом с банькой. Наталья в одном полотенце спела и станцевала для своих поклонников. В танце Королева то и дело распахивала полотенце, демонстрируя на камеру красные трусики бикини.

- А сама в купальнике. Так не честно, - возмутился в комментариях один из подписчиков звезды, видимо, рассчитывавший на большее.

После парной певица зажигательно станцевала для поклонников. Фото: кадр видео.

Внимательные зрители заметили, что под полотенцем у Натальи красный купальник. Фото: кадр видео.

Муж артистки Сергей Глушко в это время наблюдал за женой из купели. Впрочем, затем он тоже порадовал подписчиков тем, что у него получается лучше всего – стриптизом: Тарзан продемонстрировал накачанный торс. Судя по всему, в бочке он сидел абсолютно обнаженным – от конфуза его спасли только бортики купели, скрывшие то, что не полагается демонстрировать в Инстаграме.

Наталья наслаждалась ледяной купелью. Фото: кадр видео.

Поклонники искренне порадовались за Наташу и ее мужа: «Ох, завидуем вам, парилка – это здорово», «Наташа – зажигалочка вы наша», «Это огонь», - написали они в комментариях. Впрочем, нашлись и те, кто припомнил недавний скандал, когда муж Натальи Тарзан пожаловался на безденежье и объявил – мол, артистам в отличие от пенсионеров, государство не помогает. «Вам на дрова-то хватило?», «Говорили, денег нет, а сами в баню поехали», - пишут критики.

Конечно, все это только шутки. После громкого заявления своего супруга Наталья уже объяснила журналистам, что ситуация не так плачевна, как ее представил Тарзан.

- В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем, - рассуждал Сергей Глушко. - Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имеем возможности заработать сейчас ни копейки, и нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.kp.ru/video/embed/783644" frameborder="0"></iframe> Наташа Королева открыла банный сезон..

В соцсетях разразилась буря: Интернет-пользователи обвиняют Тарзана в том, что он вообще-то не голодает. Нашлись люди, которые готовы предоставить Наталье Королевой и ее супругу рабочие места – артистов пригласили поработать в службу такси и на подмосковную ферму. Видимо, критика возымела действие. В Инстаграме Сергей Глушко поделился шуточным постом, в котором он сообщил, что уже нашел себе новую работу. Тарзан сфотографировался в образе уборщицы.

- Устроился на работу... по специальности, - сообщил Сергей. - В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом. Всем добра!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.kp.ru/video/embed/783645" frameborder="0"></iframe> Наташа Королева зажигательно станцевала в одном полотенце..