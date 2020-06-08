«Прощайте быстро, целуйте медленно»: 82-летний Андрей Кончаловский поделился секретом семейного счастья с Юлией Высоцкой

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая вместе уже 24 года. Супругам удалось пронести свою любовь через года, сохранив в браке пылкость и страсть. А ведь многие предрекали их союзу скорый крах из-за большой разницы в возрасте – целых 36 лет. Но, похоже, она совсем не мешает супругам. В Инстаграме Андрей Кончаловский поделился своим секретом семейного счастья.

- Карантин многих поставил в такие условия, когда нужно жить вместе. Круглосуточно, каждый день, много недель подряд. В этой ситуации важно научиться понимать друг друга, дарить близкому человеку радость и получать радость от общения. Это непросто. Но есть короткое правило, которое может помочь: прощайте быстро, целуйте медленно, - посоветовал 82-летний режиссер.

Супругам удалось пронести свою любовь через года.Фото: EAST NEWS

Впрочем, у Юлии Высоцкой есть свой секрет счастливого брака. Она выбрала классический вариант – путь к сердцу мужчины лежит через желудок. 46-летняя актриса прекрасно готовит, ее программа «Едим дома» много лет остается одной из самых рейтинговых на отечественном ТВ. Юля - автор нескольких кулинарных книг. При этом жена режиссера сохранила по-девичьи стройную фигуру. Многие удивляются: и как ей это удается, учитывая, что она постоянно готовит. Недавно актриса раскрыла свой секрет: "Готовить можно, есть - нет". Все, что она готовит перед камерой, съедает ее семья или члены съемочной группы. Сама Юля в лучшем случае только пробует свои кулинарные шедевры, ограничиваясь парой ложек или крошечными кусочками.

Высоцкая и Кончаловский познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» - будущие супруги ехали вместе в лифте. Дочери пары Марии сейчас 21 год, сыну Пете — 17 лет.

Кончаловский знает, как сохранить страсть в браке. Фото: Инстаграм.

Несколько лет назад Кончаловский и Высоцкая вместе с дочкой Машей во время отпуска во Франции попали в аварию, девочка получила тяжелые травмы и продолжительное время была в коме. Затем последовал долгий процесс реабилитации.

О состоянии Маши звездные супруги предпочитают не рассказывать прессе. Три года назад Юлия Высоцкая в интервью одному из глянцевых журналов осторожно упомянула, что ее дочери стало лучше:

- Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно, - рассказала актриса.