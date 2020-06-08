2020-06-08T11:28:44+03:00
Происшествия

Восьмиклассницу из московской школы на коленях заставили просить прощения

Школьницы вынашивали план мести несколько месяцев, пока не наступили послабления по самоизоляции
Иван РУНЕВ
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Сейчас в полиции начали проверку по данному инциденту.Сейчас в полиции начали проверку по данному инциденту.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Это произошло несколько дней назад на западе столицы. Возле одного из домов на Сколковском шоссе вечером собралась группа подростков. Соседи сразу заметили большое скопление детей возле домофона, но полицию не вызвали, решили, что подростки разойдутся сами.

Как рассказал kp.ru один из школьников, в тот день ребята собрались, чтобы заставить ученицу параллельного класса Веронику* извиниться на коленях за оскорбление другой девочки. Именно поэтому дети собрались у подъезда Вероники и решали, каким образом они будут разговаривать с обидчицей.

— В полицию обратилась мама 14-летней школьницы. 34-летняя Ирина* сообщила, что её дочь избила ровесница из её школы, после чего заставила опуститься Веронику на колени и попросить у неё прощение. Всё происходящее подростки снимали на камеру мобильного телефона. — сообщил источник kp.ru.

Сама Вероника факт избиения отрицает и говорит, что руками её не трогали. А в подъезд выманили хитростью и призвали к ответу за давние обиды. Оказалось, что несколько месяцев назад у Вероники случился конфликт с девочкой из школьной параллели. Поссорившись на перемене, Ксения обозвала маму Вероники нецензурным словом. Девочка не смогла стерпеть такого, поэтому и заставила Ксению извиниться. Конечно же, встав на колени. На тот момент конфликт был исчерпан, но Ксения рассказала о случившемся своим друзьям, которые решили проучить Веронику.

По информации следствия, которую сотрудники получили в ходе опроса очевидцев и участников конфликта, школьники давно задумали план мести, но не могли осуществить его из-за карантина. Школьники сразу решили, что заставят Веронику также опуститься на колени и попросить прощения. Как говорится, "око за око", - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Сейчас в полиции начали проверку по данному инциденту. Оперативники устанавливают личности всех присутствующих и заставлявших встать на колени школьницу. Также следователям предстоит изъять записи с камер мобильного телефона. Вероника рассказала, что весь процесс снимали как минимум два человека, но в соцсети эти кадры школьники сливать не стали.

* Все имена в тексте изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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