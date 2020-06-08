2020-06-08T12:39:29+03:00
Происшествия

Красавицу-медсестру, спасающую детей от коронавируса, избили и изнасиловали в Москве

Насильник напал на девушку и силой затащил в лес
Иван РУНЕВ
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Медсестра из последних сил нашла свой телефон и вызвала полициюМедсестра из последних сил нашла свой телефон и вызвала полицию
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Все случилось поздним вечером в лесополосе в районе проспекта Вернадского. 27-летняя Юлия В.* возвращалась домой после смены в детской клинике, где она уже много лет работает медицинской сестрой. В настоящее время клиника переоборудована для помощи детям, болеющим новой коронавирусной инфекцией Covid-19, а Юлия - одна из медсестер, которые с риском для собственного здоровья помогают своим маленьким пациентам.

В тот вечер девушка шла мимо леса, дорога там темная, но напротив есть автозаправка, на которой всегда горит свет. В какой-то момент девушка почувствовала, что за ней кто-то идёт, когда она оглянулась посмотреть, то было уже поздно. Молодой человек схватил Юлию и потащил в лесополосу. Мужчина стал избивать девушку, нанося удары по всему телу. Юлия в ужасе закрывала лицо руками, защищая себя от побоев. От страха ей ничего не оставалось, как подчиниться воле насильника и делать все, что он скажет.

Юлия - одна из медсестер, которые с риском для собственного здоровья помогают своим маленьким пациентам

Юлия - одна из медсестер, которые с риском для собственного здоровья помогают своим маленьким пациентам

«Неизвестный силой раздел девушку и совершал с ней насильственные половые акты в естественной и противоестественной форме. Когда Юлия пыталась сопротивляться, насильник снова и снова наносил ей удары. Он истязал девушку продолжительное время, после чего скрылся в неизвестном направлении. Медсестра из последних сил нашла свой телефон и вызвала полицию», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах

Девушку доставили в больницу с диагнозом множественные кровоподтеки и ссадины на лице и голове, ушибы и ссадины туловища, верхних и нижних конечностей. К счастью, Юлия смогла детально рассмотреть нападавшего и подробно описать его внешность и приметы полицейским. Меньше чем через сутки насильника задержали на Ленинском проспекте в Москве. Им оказался 25-летний Сергей П.* - безработный приезжий из российской глубинки. Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по статье 131 и 132 УК РФ - Изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

*имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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