2020-06-08T13:35:20+03:00
Спорт

Чемпионат Испании по футболу возвращается на ТВ

Матчи Ла Лиги будут проходить при пустых трибунах
Сергей КИРИЛЛОВ
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28-й тур откроет севилькое дерби «Севилья» - «Бетис».28-й тур откроет севилькое дерби «Севилья» - «Бетис».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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11 июня после 3-месячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновится чемпионат Испании по футболу в Ла Лиге. 28-й тур откроет севилькое дерби «Севилья» - «Бетис». Этот матч, плюс еще семь встреч тура покажет «Матч ТВ» и другие тематические каналы семейства «Матч».

Испанские футболисты еще в начале мая приступили к индивидуальным тренировкам. Потом занимались группами по 10, а вскоре и по 14 человек. В обязательном порядке все сдавали тесты на COVID-19. Сейчас команды тренируются в полных составах, но с соблюдением мер безопасности.

Матчи Ла Лиги будут проходить при пустых трибунах, как это происходит в Бундеслиге, сделавшей рестарт еще 16 мая. УЕФА признал этот опыт удачным и рекомендовал другим национальным федерациям идти по пути Германии.

Сейчас, за 11 туров до окончания чемпионата, лидирует «Барселона», которая опережает на 2 очка мадридский «Реал». Но обе встречи друг с другом соперники уже провели (в Барселоне была ничья 0:0, а на Мадриде победили хозяева - 2:0). Кстати, «Валенсия, за которую выступает полузащитник сборной России Дениса Черышев, идет на 7-м месте, отставая от идущей третьей «Севильи» на 5 очков. А вот «Сельта», где в аренде играет Федор Смолов, занимает пока опасное 17-е место, прямо у границы зоны вылета.

Расписание трансляций матчей 28 тура Ла Лиги (мск):

11 июня

22:55 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», «Севилья» — «Бетис»

12 июня

20:25 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», «Гранада» — «Хетафе»

22:55 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», «Валенсия» — «Леванте»

13 июня

13:55 «Матч! Футбол 1», «Эспаньол» — «Алавес»

17:55 «Матч! Футбол 1», «Сельта» — «Вильярреал»

20:25 «Матч! Футбол 1», «Леганес» — «Вальядолид»

22:55 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», «Мальорка» — «Барселона»

14 июня

13:55 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», «Атлетик» — «Атлетико»

20:25 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», «Реал» — «Эйбар»

22:55 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», «Реал Сосьедад» — «Осасуна»

Игры чемпионата Испании можно также смотреть на сайтах matchtv.ru и в приложении «Матч!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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