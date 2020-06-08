Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков о крушении «Боинга» MH17: «Мне докладывали об украинской авиации в небе»

Житель поселка Ольховчик на Донбассе заявил в интервью, размещенном на ютуб-канале Bonanza Media, что во время крушения малазийского самолета рейса МН 17 он видел в этом же районе боевые самолеты. Ольховчанин слышал хлопки, а потом боевая машина ушла в сторону Дебальцево. Другой свидетель из того же населенного пункта подтвердил, что он сам и другие односельчане видели самолеты, и слышали хлопки, когда упал «Боинг 777».

«КП» обратилась за комментарием к Игорю Стрелкову, который в июле 2014-го был министром обороны ДНР, а в недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону довольно подробно говорил о том, что происходило в этом районе Донбасса летом того года.

- Игорь Иванович, есть новые свидетельства о крушении «Боинга» — от жителей поселка Ольховчики. Они видели боевой самолет (или самолеты). Вы заявляли, что силы ДНР к крушению этого борта не причастны. Но вы сами видели истребители в небе?

- Я ничего не исключаю. В расследовании я не участвовал. Мне тогда тоже докладывали о присутствии в небе в тот момент украинской авиации. Но сам я ее не видел. Доказательств не имею. Потому мне сложно что-либо сказать достоверно по этому поводу. Да, в свое время мне сообщали о том, что в небе 17 июля присутствовали то ли украинские истребители, то ли штурмовики. Но видео-свидетельств не было. Ничего.

- Почему эти свидетельства появляются сейчас? Из-за того, что буксует суд в Нидерландах по делу о сбитом «Боинге 777»?

- Для меня это вообще не суд. Голландия стала заинтересованной стороной. Которая изначально приняла позицию обвинения именно и только по отношению к России. Говорить о какой-либо беспристрастности с их стороны просто смешно. Это такой же противник, как и украинцы.

- Вас оскорбила позиция журналиста Гордона, который долго с вами общался, а потом сказал, что это все для того, чтобы обвинить вас в суде — в том числе и по делу рейса МН17?

- Нисколько не оскорбило. Я изначально шел на это интервью, понимая, что такое и кто такой Гордон. Никаких иллюзий не испытывал. Соответственно и тактика, которую я принял во время беседы с ним — она была принята из рассчета того, что это враг. И что любое мое слово может быть использовано противником. С другой стороны, на мой взгляд, я сумел развернуть ситуацию таким образом, что Гордон очень сильно пожалел, что взял у меня интервью.

- Почему именно сейчас появились новые свидетельства об обстоятельствах крушения малазийского самолета?

- Мне сложно судить. В который раз повторю — «боинг» я не сбивал. И ни о каком независимом расследовании этого дела пока, к сожалению, речи нет.

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