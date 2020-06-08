Не радуйтесь протестам в США — их может сменить мировая война

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда повлекла массовые беспорядки в более чем 500 американских городах. Полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей публично покаялся, но манифестации не прекратились.

В информационном поле бытует несколько мнений относительно происходящего в США. Одни утверждают, что это эпизод предвыборной гонки и протесты организованы демократами. Какая-то часть искренне верит, что это расовая борьба и настоящий народный бунт. Пугает другое — и те, и другие считают, будто волнения в Соединённых Штатах — на руку России. Мол, чем хуже Западу, тем лучше для нас.

Когда в 2015 году украинские националисты убили моего друга — писателя Олеся Бузину, я написала критическую статью. Назвала её так: «Вместе с Олесем для меня умерла Украина». Сейчас я понимаю, что такая категоричность была продиктована эмоциями. Разумеется, Украина как государство продолжает существовать.

Но одно дело, когда эмоциям поддаётся молодая женщина, потерявшая друга. Совсем другое — когда страну хоронят авторитетные политические эксперты солидного возраста. На протяжении шести лет политологи всех мастей прогнозировали гибель Украины. Теперь то же самое происходит по отношению к США.

Массовые протесты в Америке вдохновили противников Запада на злорадство, которое у нас некоторые даже поощряют. Не так давно в честь двадцатилетия выхода культового российского фильма «Брат» и «Брат-2» по главному каналу страны показали обе серии ленты.

В финале картины звучала песня группы «Наутилус Помпилиус» — «Гудбай, Америка». Но в качестве видеоряда, вместо титров, редакторы телеканала несколько минут показывали кадры американских протестов.

При этом волнения в Соединённых Штатах не выгодны не только российским патриотам, но и так называемым либералам. Наша оппозиция лишилась одного из главных аргументов в пользу прозападной идеологии. Раньше они ставили в пример жизнь в Америке. Для многих россиян США оставались мечтой — чуть ли не единственным местом, где царит демократия и экономическая стабильность. Среди либералов был распространён тезис «пора валить». И многие из моих либеральных друзей мечтали уехать именно в США. Из-за последних событий стало понятно, что в мире больше нет абсолютно безопасного места, куда хотелось бы сбежать из России. К слову, события за океаном вдохновили и европейцев. Теперь неспокойно и там.

Чем и пользуются представители нашего патриотического лагеря. Можно, конечно, последовать совету Лао-Цзы: сесть на берегу реки и ждать, когда проплывёт труп врага. Но наблюдать «сидя с попкорном», радуясь, пока главный оппонент России на мировой арене самоуничтожается, — абсолютная дикость. Ликовать из-за событий в США — не только цинично, но и недальновидно. Хотя бы потому, что хозяину Белого дома, дабы затмить внутренние конфликты и отвлечь американцев от мародёрства и классовой ненависти, придётся придумать более глобальную проблему.

А на что сместить фокус внимания, если даже эпидемия COVID-19 осталась в тени протестов? На внешнюю угрозу мирового масштаба. Трамп будет вынужден ввязаться в большую войну. Только новый геополитический соперник сможет на какое-то время умерить пыл бунтарей. Ещё французский революционер Луи Эжен Варлен говорил: «Жестокость — последнее прибежище всякой рушащейся власти». Вот только сейчас жестокость будет направлена на внешних врагов.

Вряд ли это будет какой-нибудь ИГИЛ и борьба с терроризмом. Конфликты в ближневосточных странах уже не могут служить объединяющим фактором для жителей Америки. Остаётся — большая война с Россией или Китаем. Если выбор падёт на Россию, одними санкциями мы уже не отделаемся.

Согласно данным опроса RealClearPolitics, рейтинг кандидата в президенты от демократов Джо Байдена — 49,6%. У Дональда Трампа — лишь 42,4%. Нынешнему главе Белого Дома крайне важно продемонстрировать силу. Сейчас он вывел Национальную гвардию из Вашингтона. Но где он будет её применять? Уж не за границами ли США?