Не радуйтесь протестам в США — их может сменить мировая война
Гибель афроамериканца Джорджа Флойда повлекла массовые беспорядки в более чем 500 американских городах. Полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей публично покаялся, но манифестации не прекратились.
В информационном поле бытует несколько мнений относительно происходящего в США. Одни утверждают, что это эпизод предвыборной гонки и протесты организованы демократами. Какая-то часть искренне верит, что это расовая борьба и настоящий народный бунт. Пугает другое — и те, и другие считают, будто волнения в Соединённых Штатах — на руку России. Мол, чем хуже Западу, тем лучше для нас.
Когда в 2015 году украинские националисты убили моего друга — писателя Олеся Бузину, я написала критическую статью. Назвала её так: «Вместе с Олесем для меня умерла Украина». Сейчас я понимаю, что такая категоричность была продиктована эмоциями. Разумеется, Украина как государство продолжает существовать.
Но одно дело, когда эмоциям поддаётся молодая женщина, потерявшая друга. Совсем другое — когда страну хоронят авторитетные политические эксперты солидного возраста. На протяжении шести лет политологи всех мастей прогнозировали гибель Украины. Теперь то же самое происходит по отношению к США.
Массовые протесты в Америке вдохновили противников Запада на злорадство, которое у нас некоторые даже поощряют. Не так давно в честь двадцатилетия выхода культового российского фильма «Брат» и «Брат-2» по главному каналу страны показали обе серии ленты.
В финале картины звучала песня группы «Наутилус Помпилиус» — «Гудбай, Америка». Но в качестве видеоряда, вместо титров, редакторы телеканала несколько минут показывали кадры американских протестов.
При этом волнения в Соединённых Штатах не выгодны не только российским патриотам, но и так называемым либералам. Наша оппозиция лишилась одного из главных аргументов в пользу прозападной идеологии. Раньше они ставили в пример жизнь в Америке. Для многих россиян США оставались мечтой — чуть ли не единственным местом, где царит демократия и экономическая стабильность. Среди либералов был распространён тезис «пора валить». И многие из моих либеральных друзей мечтали уехать именно в США. Из-за последних событий стало понятно, что в мире больше нет абсолютно безопасного места, куда хотелось бы сбежать из России. К слову, события за океаном вдохновили и европейцев. Теперь неспокойно и там.
Чем и пользуются представители нашего патриотического лагеря. Можно, конечно, последовать совету Лао-Цзы: сесть на берегу реки и ждать, когда проплывёт труп врага. Но наблюдать «сидя с попкорном», радуясь, пока главный оппонент России на мировой арене самоуничтожается, — абсолютная дикость. Ликовать из-за событий в США — не только цинично, но и недальновидно. Хотя бы потому, что хозяину Белого дома, дабы затмить внутренние конфликты и отвлечь американцев от мародёрства и классовой ненависти, придётся придумать более глобальную проблему.
А на что сместить фокус внимания, если даже эпидемия COVID-19 осталась в тени протестов? На внешнюю угрозу мирового масштаба. Трамп будет вынужден ввязаться в большую войну. Только новый геополитический соперник сможет на какое-то время умерить пыл бунтарей. Ещё французский революционер Луи Эжен Варлен говорил: «Жестокость — последнее прибежище всякой рушащейся власти». Вот только сейчас жестокость будет направлена на внешних врагов.
Вряд ли это будет какой-нибудь ИГИЛ и борьба с терроризмом. Конфликты в ближневосточных странах уже не могут служить объединяющим фактором для жителей Америки. Остаётся — большая война с Россией или Китаем. Если выбор падёт на Россию, одними санкциями мы уже не отделаемся.
Согласно данным опроса RealClearPolitics, рейтинг кандидата в президенты от демократов Джо Байдена — 49,6%. У Дональда Трампа — лишь 42,4%. Нынешнему главе Белого Дома крайне важно продемонстрировать силу. Сейчас он вывел Национальную гвардию из Вашингтона. Но где он будет её применять? Уж не за границами ли США?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Массовые беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда»