США стали в мировом сообществе «хромой уткой»

Америка, долгие годы выполнявшая роль мирового жандарма, сейчас превратилась в «хромую утку». Это общеизвестно. Несколько неожиданно, что эта утка принялась себя ощипывать на глазах изумленного мира. Да так, что летящие от нее перья вызывают аллергию в других частях света.

К потере США экономического и военного превосходства теперь добавляется исчезновение мягкой силы. Они ведь хотели быть для всех лидером в области морали, претендовали на роль великой культуры, присваивали себе функции примера по части образа жизни. И существенная часть нашей постсоветской «элиты» всерьез воспринимала американцев учителями. Увы, король оказался голым.

Смерть мелкого чернокожего преступника Джорджа Флойда вдруг превратила королевскую мантию Соединенных Штатов в осыпающуюся труху, обнажив дряблое, немытое тело. Свалившаяся корона забренчала дешевым звоном.

Что за общество они там построили, для которого Флойд стал национальным героем? Какие великие подвиги он совершил для Америки, чем так вдохновлен, к примеру, университет Миннесоты, учреждая стипендию его имени?

С какого перепугу там состоялись похороны уголовника в золотом гробу, к чему рыдания мэра? Зачем сам бывший гауляйтер Украины Байден изображает потрясение случившимся? Видимо, других героев нет в современной Америке. Обидно как-то за них. Измельчали, историю свою забыли. Ну, уж учредили бы стипендию имени Аль Капоне, Диллинджера – и то было бы понятнее. Там смелость, бандитский масштаб.

США – страна, непрерывно поучающая Россию по части прав человека. А теперь получается, что до сих пор не навели порядок с этими правами у себя самих. Оказывается, чемпионы по полицейскому произволу. Просто испытываю неловкость от этой новости.

Вот избрали, было дело, американцы чернокожего президента. Стало быть, победили расизм. Их знаменитый «плавильный котел» создал великую, образцовую для всего мира культуру разных народов. А теперь мы видим, что расизм – основа мировоззрения американцев. Первое, на что они смотрят в любой ситуации, цвет кожи. Поведение американца, оказывается, расово мотивировано в принципе. Узнав про это, даже не понимаю, с кого пример брать, как жить дальше.

Вдобавок выясняется, что кроме белого расизма у них пышно процветает черный. Весь интернет забит кадрами зверств на улицах. Черные американцы без видимых поводов набрасываются на белых и начинают избивать. Просто за цвет кожи.

Борцы за права темнокожих привычно лицемерны. Эта борьба обычно выражается в грабежах и погромах, присвоении часов «Ролекс», электроники, одежды из бутиков. Ну, этим-то наших пользователей интернета США уже не удивят. Не удивляют и чиновники, политики всех мастей, заполонившие интернет-просторы покаяниями, состраданиями. Однако с учетом личности Флойда теперь уже происходящее выглядит сильно похоже на сумасшедший дом.

Американцы предстают как нация лицемеров. Теперь уже их полиция то на колени встает перед зачинщиками грабежей и поджогов, то бьет головой об асфальт глубоких стариков, оказавшихся на пути. Кто-то думал, страна благородных людей?

…В последние годы на нас сыпется поток странных новостей из США. Новостей изумляющих, шокирующих. Вот кинозвезды-женщины. Десятилетиями мы восхищались не только их красотой, но и нравственной силой создаваемых образов. Теперь их представили миру в качестве жутких проституток, толпами стекавшихся в постель к знаменитому голливудскому продюсеру во имя кинокарьеры. Демонстрировавших любовь к нему, тискавших и целовавших его на красных дорожках под телекамерами всевозможных фестивалей.

Имели бедного сексуально и профессионально, заработали его талантом, если суммировать все гонорары «жертв», миллиарды долларов. Десятилетия спустя «пользуют» его второй раз, купаясь в пошлых, грязных разоблачениях своих похождений. Америка делает их героинями снова. Но эти американские героини за пределами США, увы, выглядят ведьмами из фильмов ужасов.

И возникает вопрос: что там у них, в США, с положением женщин? – Похоже, до сих пор не могут справиться с диким сексизмом. Только гнобят теперь мужчин с традиционной ориентацией. И декларируемая ранее мужественность американцев как-то развеялась под напором новой массовой культуры, вознесшей на пьедестал в качестве идеала однополую любовь.

Между тем в тени остаются другие, куда как более серьезные симптомы гниения, качественного перерождения лидера Западного мира. Специалисты считают, что в США – совершенно устаревший, неконкурентноспособный капитализм. Не случайно, навязав всему миру глобализацию, они вдруг перешли к махровому протекционизму.

Их модель капитализма оказалась намного менее эффективной по сравнению с экономикой Китая. В Америке нет своей индустрии, но есть опаснейшая (для всего мира и, в первую очередь, для нее самой) фабрика финансовых пузырей. К тому же их рынок переродился, во многом лишившись способствующей прогрессу свободной конкуренции.

СМИ стали зависимы от власть имущих и, в особенности, от крупных корпораций. Демократия приватизирована и выхолощена, электорат стал игрушкой в руках манипуляторов. Бюрократия обрела огромную силу, что особенно ярко проявилось после выборов Трампа. Законно выбранный президент не может управлять страной и реализовать волю избирателей в силу саботажа госаппарата… В общем, речь идет о фундаментальном кризисе всей социально-экономической системы.

Теперь противники Трампа разжигают в США общенациональную истерику, извиняясь перед афроамериканцами за рабство веков минувших.

А вопросы от изумленных наблюдателей множатся и множатся. Будут ли белые американцы извиняться за уничтожение своими предками на оккупированном континенте семи миллионов индейцев и ста миллионов бизонов? Принесут ли извинения Англии за Бостонское чаепитие и Испании за вероломное развязывание войны в 1898 году? Вернут ли Мексике Техас, а России Аляску?

Американцам неплохо бы выплатить репарации Японии за атомные бомбардировки и прекратить оккупацию Окинавы, встать на колени перед Вьетнамом, попросив прощения за провокацию в Тонкинском заливе и последовавшую за этим войну, за ковровые бомбардировки деревень и выжигание мирных жителей напалмом. Извиниться за бесконечные интервенции и перевороты в Латинской Америке, за Че Гевару, Альенде, Чавеса. Не хотят ли прощения за Саддама Хуссейна, Муаммара Каддафи, за то, что сделал Запад с Ираном и Ливией?

А было еще свержение Януковича и установление полуфашистского режима на Украине. Не заболят ли у господ коленки…

Конечно, кое-что США миру компенсировали. В студенческие годы я носил перешитый дедушкин пиджак, попавший в нашу семью по ленд-лизу. До сих пор благодарен Америке за пластинки Элвиса Пресли и джинсы.

…Четверть века назад я впервые увидел и полюбил Америку. Теперь у меня там много друзей. Это люди разного социального положения. Но никто из них не считает, что за прошедшее время великая страна стала лучше. Лично я и в лихие 90-е не мечтал туда уехать. А теперь жизнь там счел бы ужасным несчастьем.

Американцам желаю всего самого доброго. Чтобы США выползли из лужи, в которую сели. Помылись бы и почистились. И честно зажили нормальной жизнью. Никого не поучая, не притесняя. Примерно как Южная Корея, Австрия, Швейцария, Монако. Не получится так – пусть попробуют как Беларусь. Не богато, но честно, без всемирной ненависти со всех сторон и презрения к своему поведению.