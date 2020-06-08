Как обмануть усталость от повышенных мер безопасности

Усталость от самоизоляции зашкаливает и хочется, чтобы все это поскорее закончилось и даже уже не важно, как. Знакомое состояние? Сейчас в России пройден третий месяц самоизоляции и если последствия этого невольного эксперимента для всех нас и очевидны в чем-то, так это в одном. Мы очень устали. Силы истощены и у тех, кто сидел на самоизоляции семьями, и у тех, кто проходил сквозь этот опыт в одиночестве. Терпеть все это больше нет сил, страх перед неизвестностью отступает, и на его место приходят другие чувства.

Мы по-прежнему моем руки и пользуемся антисептиком, но уже пренебрегаем фанатичной обработкой всего. Не подходим слишком близко к посторонним в магазине, но гуляем в людных парках и встречаемся с близкими, потому что соскучились.

Между тем угроза заражения SARS-CoV-2 никуда не делась, эффективной вакцины по-прежнему нет, рабочие методы лечения от этого вируса пока так и не появились, и расслабляться явно рано. И все же мы расслабляемся. Так устроен мозг. Это явление называется усталостью от осторожности. Возможно ли обмануть усталость и есть ли тут простые в исполнении и эффективные приемы? «КП» рассказала психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова.

- Не пытайтесь игнорировать то, что утомление уже есть. Мы вымотаны длительной ситуацией высокого уровня неопределенности и наша повальная усталость сейчас – неизбежна, - говорит эксперт. – Какое главное лекарство от утомления? Отдых. Но сейчас получается так, что и отдых мы себе позволить не можем, потому что мы должны следить за ситуацией и принимать много непростых решений.

Мозг любит красоту и разнообразие, игру цвета и формы, телесные ощущения и новые впечатления, если нам удастся это поддержать, то мы не дадим нашей усталости нас побороть, считает Марина Розенова.

1. Первое важное правило для человека, силы которого истощены, не перегружать себя. Нужно исключить лишние нагрузки. Помимо основных, мы всегда берем что-то дополнительное, необязательное. Возможно, это лишнее общение, не слишком нужная коммуникация. Общение – это всегда напряжение. Мы сосредотачиваемся на том, чтобы понять собеседника, дать ему обратную связь. Если какую-то нагрузку по общению сейчас можно не брать – не берите ее.

2. Помните о том, что важно поддерживать свой ритм. Существует, конечно, некий идеальный ритм, о котором часто говорят, мол, нужно рано вставать, не поздно ложиться спать. Однако в период высокого утомления и усталости для того, чтобы в этом состоянии можно было действовать, нам нужно поддерживать свой индивидуальный ритм. Это касается и питания, и сна, и отдыха, ваших физических нагрузок. Не стоит радикально менять свой ритм жизни на некий абстрактный – идеальный. Пусть пройдет время, пусть накопятся силы, и тогда уже постепенно можно будет выходить на ваш идеальный ритм жизни, нагрузок, занятости и отдыха. А пока разрешите себе жить в своем ритме.

Нам очень нужна красота. Сейчас лето и сама природа помогает бороться с усталостью.Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Нам очень нужна красота. Сейчас лето и сама природа помогает бороться с усталостью. Отвлекайтесь от своих дел хоть ненадолго просто на какие-то привлекательные вещи. Чаще всего красота встречается в природе. Любуйтесь деревьями по дороге на работу, прогуляйтесь возле пруда, когда идете домой. Самый простой и действенный вариант – любуйтесь красотой цветов, многообразием их формы. Наш мозг любит разнообразие. Красивые вещи сочетают в себе асимметрию, такая небольшая неидеальность воспринимается психикой положительно, мы так отдыхаем.

4. Ходите в походы. Почему людям рекомендуют отдыхать в дикой природе, а не в отелях? Потому что, когда мы приезжаем в отель, у нас все по сути то же самое, что и дома. Стол, стул, телевизор, те же четыре угла. А на природе, вышли вы из палатки – и глаз сразу радуется. Пересеченная местность, деревья разной высоты, речка, облака, цветы. Наше зрение способно настраивать всю структуру мозга на комфортный режим работы. Природа дает нам бесконечное разнообразие новизны. Вот листочек большой, а вот маленький, вот цветок алый, а вот бордовый, а этот – розовый. Невероятное разнообразие оттенков. В городе, если вы идете мимо лотка с цветами, остановитесь, просто посмотрите на них, если есть такая возможность, купите себе букет домой.

5. Простое и хорошо работающее на разгрузку психики упражнение – выйдите в парк, в лес и просто посмотрите на верхушки деревьев. Посмотрите, как ветер их качает. Понаблюдайте за этим движением. Такое упражнение на созерцание вводит психику в состояние естественного транса, которое очень ресурсно для человека.

6. Слушайте приятные звуки. За последнее время нам пришлось выслушать столько агрессивной информации, столько криков и брани, кто-то с экрана телевизора угрожает, другой – истерит. Неприятные звуки – выключайте. Во время прогулки снимайте наушники и послушайте пение птиц. Это хорошее подспорье для нашего психического состояния, это задает нашей жизни естественный ритм, естественную энергетику. Иногда можно слушать дома записи звуков природы, главное с этим не переборщить.

7. Сейчас для нас особенно важно все, что связано с телесными ощущениями, важно сохранять двигательную активность. Замечательно, если есть возможность совершать пешие прогулки. Если вы занимаетесь спортом – поддерживайте свою активность, делайте гимнастические упражнения. Но если мотивации и сил на гимнастику и спорт не хватает, - практикуйте легкие танцевальные упражнения. Включите приятную музыку и просто подвигайтесь под нее. Дайте телу включиться самому, не задумывайтесь, а следуйте за своими ощущениями и делайте те движения, которые вам приятны. Превращайте в танец ваши обычны движения. Вы получите заряд радости даже если вы просто пройдете в ванную, пританцовывая.

8. Старайтесь находить удобные положения тела, когда вы сидите за рабочим столом. Если приходится много сидеть, то, как только почувствовали, что надвигается усталость, вставайте, походите. Если есть возможность, то можно немного прилечь или выйдите на улицу ненадолго пройтись. Обязательно многократное проветривание помещений. Для хорошей работы мозга важна хорошая циркуляция кислорода в крови. Помним, что энергия и силы в основном поступают к нам через кислород, пишу и через новые впечатления.

9. Когда вы работаете, положите рядом предмет, который вам нравится. Быть может, это будет какой-то красивый браслет, брошь, сувенир из путешествия. Такой контакт с любимым предметом помогает нашей психике приходить в себя, поддерживать тонус. То, что вы смотрите на этот ваш любимый предмет сразу запускает целостный ассоциативный ряд, что дает ощущение радости и теплоты, придает силы. Так что, одевайтесь тоже красиво. Достоевский писал о том, что красота спасет мир, не так уж был неправ.

10. Сосредоточитесь на наиболее важных делах, которые могут вам пригодиться не только сейчас, но и в дальнейшем. Если у вас появляются идеи проектов – запишите их. Думать о чем-то перспективном, - приятно для нас. Это открывает наши горизонты в жизни. Казалось бы, планирование создает дополнительную нагрузку, но эта нагрузка – позитивная. Новые горизонты, идеи, возможности помогают нам мобилизоваться и даже найти те ресурсы, которые еще не были нами задействованы. Мы их активируем через творчество, потому что построение проектов, планирование – это творчество, это создание чего-то нового, а рождение нового делает нас счастливыми.

11. Отмечайте для себя впечатления с эффектом «Ух ты!». Если вы способны испытывать детский восторг и восхищение чем-то прекрасным, это дает огромный положительный разгрузочный эффект. Это может быть просто радость от картинки какого-нибудь животного, которую нам прислал друг, или эффект «Ух ты!» от какой-то живописной работы, которую мы увидели. Это «Ух ты!» за несколько секунд настраивает нас на хороший день. Это прекрасный способ разрядки и совладания со стрессом. Учитесь видеть необычное, красивое и радоваться этому.

12. Убирайте самые мелкие раздражители сразу. Если ручка плохо пишет, выбросьте ее не задумываясь. Да, возможно это мелочь, но если в это мелкое раздражение включиться, то на это расходуется много психической энергии. Когда мы сильные, в хорошей форме и не устали, то это еще куда ни шло, но сейчас мы все очень ослаблены, поэтому то, что не нравится, - убираем от себя. И помним, что ситуация с эпидемией еще еще не разрешилась. Неопределенность нашего будущего сохраняется, ситуация сложная, то ли будет вторая волна пандемии, то ли нет. Нам надо запастись терпением и мужеством и пониманием того, что, возможно, еще будут ограничения, неприятности и сложности.