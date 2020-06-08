"Самая обаятельная и привлекательная": как помолодела Елена Степаненко

Шоу Елены Степаненко теперь на экране каждую неделю на канале «Россия1». Телезрителям понадобилось время, чтобы привыкнуть к обновленной Елене Степаненко. Выглядит на 20 лет моложе, одевается стильно, шутит на актуальные темы. Если бы не голос и смех, то можно было засомневаться – та ли это артистка? Вот что развод с женщиной делает! Или все же не только развод?

По поводу Елены Степаненко теперь шутят – наша «самая обаятельная и привлекательная». Звезда при росте 168 см (в кадре она часто на каблуках) весит сейчас не больше 70 кг. Артистка старалась – снижала размер порций. Вскоре после похудения Елена Григорьевна стала заметно лучше выглядеть — помолодела и расцвела на глазах изумленных поклонников.

Шоу Елены Степаненко теперь на экране каждую неделю на канале «Россия1». Фото телеканала "Россия"

Доктор Луиза Автандилян возглавляет клинику, где среди клиентов много знаменитостей. Вместе с врачом, основательницей клиники косметологии и стоматологии, мы посмотрели последние выпуски шоу Елены Степаненко и ее свежие фотографии. Доктор Автандилян делится с kp.ru взглядом профессионала:

«Совсем недавно на телевидение вернулась звезда Елена Степаненко. Эту артистку помнит едва ли не каждый, кто смотрел её выступления с Евгением Петросяном на федеральных каналах. Раньше все воспринимали их как неразлучную пару, но после случился достаточно громкий развод, после которого Елена «ушла в тень». И вот она вернулась, и от женщины «в теле» не осталось и следа.

За время отсутствия на нашей эстраде 67-летняя Елена Степаненко сильно похудела - на 42 кг. Но не смотря на такое масштабное похудение в зрелом возрасте, её тело и лицо выглядят отлично. Возможно ли иметь такое молодое лицо без хирургических операций или же все-таки Елена Григорьевна не прошла мимо рук пластических хирургов? Серьезные изменения веса действительно сильно влияют на наш внешний вид. Чем быстрее меняется вес и чем больше амплитуда его изменения, тем тяжелее приходиться тканям организма быстро «пристроиться» к новому весу. И возраст также без сомнения усложняет ситуацию: с годами тургор кожи снижается, соответственно, если вы решили резко похудеть в 20 лет, ваша кожа еще может «подстроиться» под новое тело без хирургических операций. Ну а если вы решились на изменение веса в 60, то тут уже без хирургического и косметологического вмешательства вам вряд ли получиться избежать обвисания избытков кожи на лице и на теле. Это история близка образу Елены Степаненко».

По поводу Елены Степаненко теперь шутят – наша «самая обаятельная и привлекательная». На фото - артистка в молодости и в наши дни.

Доктор отмечает, что звезда не случайно сначала похудела: «Если вы думаете, что избыточный вес - это только внешняя картина, то увы, это не так. Избыточный вес может сильно деформировать внутренние органы, стимулировать возникновение различных болезней, плюс к этому растет нагрузка на позвоночник и скелет в целом. После серьезного похудения избытки кожи вероятнее всего появятся на бедрах, плечах, в области нижней части живота и, конечно же, на лице. Чаще всего на лице бросаются в глаза обвисшие брыли, складки кожи появляются на шее».

Спустя время после похудения Степаненко стало выглядеть просто отлично – ни лишней жиринки, ни обвисших складок. Врач считает, что это не случайно: «Перед нами на экране похудевшая и омолодившаяся женщина. Возможно, что была сделана круговая подтяжка лица и платизмопластика (манипуляции омолаживающие контуры шеи). Часто женщины в таком возрасте получают подобный омолаживающий эффект после этих процедур. Обычно после подтяжки лица проводят следующие процедуры: биоревитализацию (для улучшения качества кожи), введение филлеров или ботулотоксина, чтобы «довести до совершенства» результат операции, подправить какие-либо нюансы - подкорректировать губы или убрать морщины со лба». Сама Степаненко говорит, что ее цветущий внешний вид заслуга исключительно прекрасной наследственности.

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