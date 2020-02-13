«Подделка от начала и до конца»: Петросян сделал заявление о миллиарде для Степаненко

Новость о том, что Евгений Петросян перед разводом с Еленой Степаненко перевел ей миллиард рублей отступных, а теперь открыл доступ ко всем счетам «молодой жене» Татьяне Брухуновой, заставила обывателей по-другому взглянуть на юмориста. Мол, со сцены все шутки-прибаутки, а сам — подпольный миллиардер!

Откуда ноги растут у этой новости, «Комсомолке» рассказал адвокат артиста Сергей Жорин. По его словам, документы выписки — фальшивка, ведь движение средств на чужом счету можно узнать лишь по запросу суда или правоохранительных органов. И этот фейк несложно доказать.

- Все банковские выписки, в которых отражено движение средств на счету Петросяна, находятся в суде, - рассказал юрист. - И там четко видно, что никаких переводов на миллиард нет и не было. Эти бумаги пришлось предоставить в суд, так как в иске о разделе имущества Степаненко настаивала, что Петросян выводил деньги из семейного бюджета. На этом основании она требовала себе 80% имущества. Но в суде уже давно опровергнут вывод средств. Там видно, что Петросян втайне не покупал квартиры и не переводил деньги на другие счета.

Адвокат Сергей Жорин.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат уверен, что к этой бумаге, состряпанной в фотошопе, причастна Елена Степаненко. И цель у нее одна: разрушить репутацию бывшего мужа.

- Степаненко сейчас не собирает концерты, а Евгений Ваганович собирает. И в этой информационной войне она хочет отпугнуть публику — выставить его миллиардером, который зарабатывает на поклонниках, - продолжает Жорин. - Когда Евгений Ваганович увидел эту новость, он сначала возмутился: «Это подделка!». Но потом мы с ним даже посмеялись: «Ну хорошо, пускай Степаненко придет в суд и скажет, что получила миллиард». Мы ответим: «Отлично, это совместно нажитые деньги - давайте делить!». В итоге Евгений Ваганович заметил: «Да, я бы очень хотел, чтобы этот перевод был правдой. Но, к сожалению, это не так».

А в целом ситуация выглядит странно. Получается, что Степаненко опровергает сама себя. Ведь исходя из этой выписки, Петросян не только не выводил деньги из бюджета, а все отдал жене. Но логику тут искать, видимо, не стоит. Знаете, как у детей: отпилю себе руку, чтобы мама расстроилась? И здесь также. Степаненко согласна выглядеть жадной, лишь бы насолить бывшему мужу.

Также адвокат опроверг, что Петросян открыл доступ к своим счетам Татьяне Брухуновой:

- Как это возможно, если все его счета заблокированы по суду? - удивляется Жорин. - Однажды, когда возникла задолженность по коммуналке в квартире Петросяна, где до сих пор живет Степаненко, мы заявили ходатайство в суд о разблокировке счета с суммой в миллион рублей. И сразу эту сумму направили на погашение долгов. Потом попросили разблокировать еще один счет — и суд нам отказал. Поэтому никакими счетами не может пользоваться не только Татьяна, но и сам Петросян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евгений Петросян пытался откупиться от Елены Степаненко миллиардом рублей

Пока его адвокат жалуется, что у комика нет денег заплатить даже за квартиру, на счетах Евгения Петросяна, если верить документам, лежат огромные суммы (подробности)