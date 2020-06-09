2020-06-09T08:35:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 9 июня 2020: за сутки выявили больше 22 тысяч новых случаев заражения

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 9 июня 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 9 июня 2020: страна продолжает бороться с COVID-19Коронавирус в США, последние новости на 9 июня 2020: страна продолжает бороться с COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним новостям о коронавирусе в США на 9 июня 2020 года, выявлено 1 961 185 случаев заражения, 111 007 человек скончались, 518 522 человека - выздоровели.

Сейчас на повестке дня в штатах – массовые протесты и их последствия. Специалисты беспокоятся, что из-за этого по стране снова начнутся вспышки заболеваемости COVID-19. Они уже обратились к протестующим и попросили их сдать тесты на коронавирус.

Тем более, в США не так давно сняли почти все ограничения. Американцы могут снова гулять в парках, отдыхать на пляжах, совершать покупки в магазинах и посещать кафе и рестораны. Даже в Нью-Йорке, где ситуация с вирусом еще месяц назад вызывала опасения, местным жителям разрешили собираться в компании до 6 человек.

Кстати, вакцина от «чумы 21 века», по словам президента Дональда Трампа, уже готова. Но пока что ее не одобрили, она еще проверяется. А вообще специалисты США работают сразу над 8 разными видами вакцин.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 9 июня 2020 года, накануне за сутки в штатах выявили больше 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Скончались более 700 человек.

Жители Нью-Йорка выходят на пляжи после смягчения ограничений из-за коронавируса.Посетителей предупреждают о необходимости ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции

ИСТОЧНИК KP.RU

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