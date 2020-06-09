Кто попадет на футбол: РПЛ готовит правила, как пускать болельщиков на стадионы

19 июня, после почти трехмесячной паузы, возобновляется чемпионат России по футболу в РПЛ. Сначала собирались играть без зрителей, но руководители таких популярных клубов как «Спартак» и ЦСКА заявили, что матчи при пустых тибунах приносят огромные убытки. И тогда Роспотребнадзор пошел им навстречу, разрешив пускать зрителей, но не более 10 процентов от вместимости арены.

Владелец «Спартака» Леонид Федун и здесь остался недоволен, поскольку его стадион «Открытие Арена» имеет 45 360 посадочных мест, а только владельцев абонементов более 15 тысяч. И все же это лучше, чем ничего.

Чтобы увеличить эту квоту клубы РПЛ вновь обратились в Роспотребнадзор, чтобы им разрешили сверх этих 10 процентов пускать ВИП-клиентов. Аргументируют это тем, что ВИП-ложи имеют свои входы и находятся за стеклом, так что с другими болельщиками пересечений не будет. Скорее всего, этот вопрос будет решен положительно. А потом появятся и другие послабления...

Мы приводим таблицу, сколько болельщиков смогут побывать на своих стадионах. Фанатов гостевых команд на футбол пока пускать не будут.

Хотим отметить, что в Краснодарском крае, в Краснодаре и Сочи, по распоряжению местных властей, трибуны пока открывать не разрешили.

10 процентов мест от вместимости домашних арен клубов РПЛ

«Зенит» — 5620

«Рубин» — 4538 («Ак Барс Арена»)

«Спартак» — 4536

«Ростов» — 4500

«Тамбов» — 4500 (играет в Нижнем Новгороде)

«Сочи»* — 4500

«Крылья Советов» — 4492

«Краснодар» * — 3518

«Урал» — 3500

«Ахмат» — 3050

ЦСКА — 3045

«Локомотив» — 2732

«Динамо» — 2571

«Арсенал» — 1924

«Уфа» — 1513

«Оренбург» — 750.

*Матчи пройдут без зрителей.