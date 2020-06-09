Кто попадет на футбол: РПЛ готовит правила, как пускать болельщиков на стадионы
19 июня, после почти трехмесячной паузы, возобновляется чемпионат России по футболу в РПЛ. Сначала собирались играть без зрителей, но руководители таких популярных клубов как «Спартак» и ЦСКА заявили, что матчи при пустых тибунах приносят огромные убытки. И тогда Роспотребнадзор пошел им навстречу, разрешив пускать зрителей, но не более 10 процентов от вместимости арены.
Владелец «Спартака» Леонид Федун и здесь остался недоволен, поскольку его стадион «Открытие Арена» имеет 45 360 посадочных мест, а только владельцев абонементов более 15 тысяч. И все же это лучше, чем ничего.
Чтобы увеличить эту квоту клубы РПЛ вновь обратились в Роспотребнадзор, чтобы им разрешили сверх этих 10 процентов пускать ВИП-клиентов. Аргументируют это тем, что ВИП-ложи имеют свои входы и находятся за стеклом, так что с другими болельщиками пересечений не будет. Скорее всего, этот вопрос будет решен положительно. А потом появятся и другие послабления...
Мы приводим таблицу, сколько болельщиков смогут побывать на своих стадионах. Фанатов гостевых команд на футбол пока пускать не будут.
Хотим отметить, что в Краснодарском крае, в Краснодаре и Сочи, по распоряжению местных властей, трибуны пока открывать не разрешили.
10 процентов мест от вместимости домашних арен клубов РПЛ
«Зенит» — 5620
«Рубин» — 4538 («Ак Барс Арена»)
«Спартак» — 4536
«Ростов» — 4500
«Тамбов» — 4500 (играет в Нижнем Новгороде)
«Сочи»* — 4500
«Крылья Советов» — 4492
«Краснодар» * — 3518
«Урал» — 3500
«Ахмат» — 3050
ЦСКА — 3045
«Локомотив» — 2732
«Динамо» — 2571
«Арсенал» — 1924
«Уфа» — 1513
«Оренбург» — 750.
*Матчи пройдут без зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU