«Инвестор на сдачу»: В «Тинькофф» придумали самый простой сколотить капитал на бирже

Это первый сервис микроинвестирования в России. Он позволяет регулярно откладывать небольшие суммы с банковской карты во время обычных покупок и автоматически инвестировать их в биржевые фонды. Ключевое слово – «автоматически».

- Новый сервис решает сразу две задачи клиентов - помогает начать копить и инвестировать небольшими суммами, не меняя привычного образа жизни, - пояснили в пресс-службе «Тинькофф».

Подобные сервисы есть в некоторых других банках – но без инвестирования. В них деньги с текущего счета просто переводятся на накопительный. Прямую связь между сбережениями и инвестициями «Тинькофф» наладил первым.

КАК МОЖНО ОТЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ?

У начинающих инвесторов есть четыре способа автоматического пополнения: кэшбэк, процент на остаток, остатки с повседневных трат с округлением или настройка своей суммы.

1. Кэшбэк. Весь кэшбэк по дебетовой карте будет автоматически переводиться в Инвесткопилку: 1% от суммы повседневных покупок и до 15% в тех категориях трат, которые клиент сам выбирает раз в месяц.

2. Процент на остаток. Деньги, которые начисляются на остаток за расчетный период по дебетовой карте, будут автоматически переводиться в Инвесткопилку (4%);

3. Округление транзакций. Остатки от покупок будут переводиться в копилку с шагом 10, 50 или 100 рублей. Например, покупку на сумму 105 рублей можно округлить до 110, 150 или 200 рублей. Тогда в Инвесткопилку попадет 5, 45 или 95 рублей. В этом случае сервис покажет прогнозируемый годовой доход.

4. Регулярный автоплатеж. И наконец, можно регулярно пополнять Инвесткопилку на заданную сумму раз в месяц или раз в неделю, а также можно выбрать определенную дату или день недели для пополнения.

А чтобы накопить еще быстрее, можно выбрать несколько опций или все четыре. При этом можно открыть сразу три Инвесткопилки в разных валютах - в рублях, долларах и евро.

КУДА БУДУТ ВКЛАДЫВАТЬСЯ ДЕНЬГИ?

Отложенные в Инвесткопилку деньги будут автоматически инвестироваться в биржевые паевые инвестиционные фонды «Тинькофф - Стратегия вечного портфеля». Их паи состоят состоят из акций, корпоративных и государственных облигаций в разных валютах и золота (по 25% каждого актива).

Как поясняют в банке, стратегия «Вечного портфеля» позволяет зарабатывать и сохранять деньги как в период экономических кризисов, так и в стабильное время. Историческая среднегодовая доходность стратегии фондов составляет 14% для рублей, 7% для долларов США и 6% для евро.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

Это бесплатно. Тинькофф спишет комиссию только в одном случае - за закрытие счета. Но она будет номинальной – всего 1 рубль. Тем не менее начинающим инвесторам нужно помнить: прибыль на бирже облагается налогом. При выводе денег с Инвесткопилки или в конце календарного года государство удержит налог на инвестиционный доход (13% от прибыли).

ПОЧЕМУ ИМЕННО АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ?

- Наши опросы показали, что люди, которые хотят инвестировать, но никак не могут решиться, обычно испытывают два рода трудностей: не понятно, где взять деньги на инвестиции и с чего начать. Нужно разбираться в вопросе, искать специальные сервисы для инвестирования, - поясняет Руслан Мучипов, генеральный директор управляющей компании Тинькофф Капитал.

Процесс накопления, чем-то похож на переход к здоровому образу жизни. В первое время сложно заставить себя делать зарядку по утрам и правильно питаться. Одной силы воли, как правило, недостаточно. В регулярных сбережениях та же беда. Человека постоянно мучают вопросы. Что лучше: «Потратить или отложить?», «А вдруг еще пригодятся?», «А может, подождать и купить позже, когда рынок упадет?». В итоге деньги остаются лежать на текущем счете под ноль процентов. Вместо того чтобы работать и приносить доход.

- Поэтому мы придумали очень простой инструмент, который поможет решить обе проблемы. Клиентам не нужно будет скачивать отдельные приложения, заполнять документы, подключать карты или личный кабинет в каком-то банке - все можно автоматически настроить в мобильном приложении Тинькофф в пару кликов. После этого они смогут покупать кофе по утрам или продукты на ужин в супермаркете - и зарабатывать на этих покупках инвестиционный доход, - поясняет Руслан Мучипов.

По его словам, микроинвестирование давно популярно за рубежом: у известных сервисов Stash и Acorns по 5 миллионов клиентов. По прогнозам «Тинькофф», количество пользователей Инвесткопилки к концу 2020 года составит более 300 тысяч человек, а в 2021 году превысит один миллион.

ОК, УБЕДИЛИ. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ?

Подключить Инвесткопилку можно при наличии дебетовой карты Tinkoff Black или премиальной дебетовой карты Tinkoff Black Metal. Для этого нужно зайти в мобильное приложение Тинькофф, выбрать на главной странице «Открыть новый продукт» и далее — «Открыть Инвесткопилку». После этого клиенту придет смс для подтверждения на открытие счета.

Инвесткопилка будет отображаться на главном экране в мобильном приложении Тинькофф в списке счетов клиента. Пользователь может зайти на отдельный экран Инвесткопилки, чтобы проверить баланс и операции по счету, настроить опцию пополнения счета (автоматически или вручную), выбрать или переключить валюту автопополнений, вывести средства со счета, скачать юридические документы (например, депозитарный отчет о движении активов за день).