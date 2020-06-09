2020-06-09T13:09:02+03:00
Экономика

Таможня не дает добро: тысячи посылок из интернет-магазинов застряли на границе

Россияне неделями ждут оплаченные товары
Влад СМЕРТИН
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За первые 3 месяца 2020-го россияне получили почти 72 млн посылок из зарубежных интернет-магазиновЗа первые 3 месяца 2020-го россияне получили почти 72 млн посылок из зарубежных интернет-магазиновФото: Алексей БУЛАТОВ
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- Осенью перебирала босоножки и все выкинула – уже в плохом состоянии были. А теперь у нас температура +31, а я хожу в кроссовках, - это один из сотен комментариев в соцсетях службы доставки Boxberry.

Тысячи россиян не могут дождаться посылок из-за границы, в основном это заказы из зарубежных интернет-магазинов.

- Оплатила экспресс-доставку и даже не думала, что что-то может пойти не так. В назначенный службой доставки день никаких сообщений от курьера мне не пришло, на следующий тоже. Стала звонить в службу поддержки, сначала говорили про какие-то новые программы и базы данных у таможни, потом появилась новая версия – мою посылку выбрали для дополнительной проверки, - возмущается москвичка Елена. – Прошло 2 недели с тех пор, как оплаченная посылка должна быть у меня, а она все еще на таможне в Шереметьево.

Службы доставки, а это не только Boxberry, но и, например, DPD и СДЭК, говорят, что в сорванных сроках виновата таможня. Дело в том, что изменился порядок оформления товаров.

- Вообще-то у нас максимально постарались облегчить прохождение таможни заказами из зарубежных интернет-магазинов, - уверяет «КП» таможенный брокер Олег Николенко. – Например, вы заказали себе несколько футболок и рубашек на ASOS (крупный британский интернет-магазин), но таких заказов в России тысячи каждый день. Каждую юбку и футболку оформлять – никаких таможенников не хватит. Поэтому транспортным компаниям, которые после выпуска товара с таможни повезут его заказчику, разрешено объединять такие посылки – чисто формально, на бумаге – в одно огромное отправление, и оформлять один пакет документов на него. Так вот если раньше так можно было собирать по 500 посылок, то теперь программа таможни позволяет обработать только 100 отправлений за раз.

Нехитрые подсчеты показывают, что бумажной работы у таможенников стало больше в 5 раз.

По информации директора Boxberry International Марата Артуганова, приказ, изменивший правила оформления, издали еще в феврале, но реально работать он начал только в мае.

КСТАТИ

За первые 3 месяца 2020-го россияне получили почти 72 млн посылок из зарубежных интернет-магазинов. Это на 22% меньше, чем годом ранее – сказался коронавирус, который как раз набирал обороты. Активнее всего предаются онлайн шопингу жители столицы, на их долю приходится 27% всех заказов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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