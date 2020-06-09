2020-06-09T13:40:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Как похудеть после карантина: «Без воды все усилия будут напрасны»

Специалисты Роскачества дали советы, как привести тело в порядок после самоизоляции
Анастасия РЫШКОВА
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Эксперты Роскачества считают, что для всех желающих сбросить вес нужно выполнять определенные условия здорового образа жизни.Эксперты Роскачества считают, что для всех желающих сбросить вес нужно выполнять определенные условия здорового образа жизни.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эксперты Роскачества считают, что для всех желающих сбросить вес нужно выполнять определенные условия здорового образа жизни. Необходимо включить в рацион больше овощей, фруктов и больше двигаться, говорится в сообщении организации.

Для постепенного снижения веса нужно уменьшить количество потребляемых калорий на 15-30%.

Завтракать нужно через час после пробуждения, а также соблюдать промежуток между приемами пищи от 3 до 4 часов. Ужинать специалисты советуют за 3 часа до сна. Одной из основных рекомендаций является исключение из рациона быстрых углеводов.

«Половина вашей тарелки должны занимать овощи, четверть - нежирный белок, другая четверть - медленные углеводы», - говорится в сообщении.

Роскачество напомнило и о воде. Рекомендуется выпивать в течение дня норму воды, которая соответствует вашей массе тела. Расчитать объем жидкости можно воспользовавшись информацией Всемирной организации здравоохранения. Соотношение таково: 30 мл на 1 кг массы. Воду необходимо пить медленно, чтобы она успевала насыщать клетки.

«Дело в том, что ферменты, обеспечивающие метаболизм, работают в определенной вязкости, поэтому без воды все усилия будут напрасны», - сказали эксперты.

В Роскачестве отметили, что люди во время самоизоляции стали больше есть, что привело к нежелательному весу. Избавиться от пагубного результата помогут продукты богатые витамином D (печень трески, творог, сыр, растительные масла)

«Пробиотики и бифидобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах, тоже нужны, потому что они восстанавливают микрофлору, и человек начинает хотеть потреблять полезные продукты», - добавили специалисты.

В Роскачестве также порекомендовали следить за сном. Он должен быть полноценным. Специалисты отмечают, что спать нужно ложиться в районе 22:00 - 23:00 часов, не позже. Качественный сон влияет на выработку гормонов и количество съеденного за день.

Рекомендуется заниматься спортом или хотя бы гимнастикой. Пешие прогулки также станут хорошей нагрузкой. Проделывать нужно около 10 тысяч шагов в день. Сбрасывать вес нужно постепенно, без жестких диет и «сумасшедших» фитнес-марафонов. Такой подход принесет много стресса и мало результата.

Напомним, что 30 марта в России был введен режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в мире. Тысячи людей перешли на удаленную работу, что повлияло на качество жизни. По данным ВОЗ люди стали употреблять больше продуктов питания, что и привело многих к нежелательному весу. Только 1 июня власти ввели первый этап снятия ограничений. Гражданам разрешили выходить на улицу с целью занятий спортом, чем многие и воспользовались. 8 июня на сайте мэра Москвы появилась информация о выходе столицы из самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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