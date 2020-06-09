Как похудеть после карантина: «Без воды все усилия будут напрасны»

Эксперты Роскачества считают, что для всех желающих сбросить вес нужно выполнять определенные условия здорового образа жизни. Необходимо включить в рацион больше овощей, фруктов и больше двигаться, говорится в сообщении организации.

Для постепенного снижения веса нужно уменьшить количество потребляемых калорий на 15-30%.

Завтракать нужно через час после пробуждения, а также соблюдать промежуток между приемами пищи от 3 до 4 часов. Ужинать специалисты советуют за 3 часа до сна. Одной из основных рекомендаций является исключение из рациона быстрых углеводов.

«Половина вашей тарелки должны занимать овощи, четверть - нежирный белок, другая четверть - медленные углеводы», - говорится в сообщении.

Роскачество напомнило и о воде. Рекомендуется выпивать в течение дня норму воды, которая соответствует вашей массе тела. Расчитать объем жидкости можно воспользовавшись информацией Всемирной организации здравоохранения. Соотношение таково: 30 мл на 1 кг массы. Воду необходимо пить медленно, чтобы она успевала насыщать клетки.

«Дело в том, что ферменты, обеспечивающие метаболизм, работают в определенной вязкости, поэтому без воды все усилия будут напрасны», - сказали эксперты.

В Роскачестве отметили, что люди во время самоизоляции стали больше есть, что привело к нежелательному весу. Избавиться от пагубного результата помогут продукты богатые витамином D (печень трески, творог, сыр, растительные масла)

«Пробиотики и бифидобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах, тоже нужны, потому что они восстанавливают микрофлору, и человек начинает хотеть потреблять полезные продукты», - добавили специалисты.

В Роскачестве также порекомендовали следить за сном. Он должен быть полноценным. Специалисты отмечают, что спать нужно ложиться в районе 22:00 - 23:00 часов, не позже. Качественный сон влияет на выработку гормонов и количество съеденного за день.

Рекомендуется заниматься спортом или хотя бы гимнастикой. Пешие прогулки также станут хорошей нагрузкой. Проделывать нужно около 10 тысяч шагов в день. Сбрасывать вес нужно постепенно, без жестких диет и «сумасшедших» фитнес-марафонов. Такой подход принесет много стресса и мало результата.

Напомним, что 30 марта в России был введен режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в мире. Тысячи людей перешли на удаленную работу, что повлияло на качество жизни. По данным ВОЗ люди стали употреблять больше продуктов питания, что и привело многих к нежелательному весу. Только 1 июня власти ввели первый этап снятия ограничений. Гражданам разрешили выходить на улицу с целью занятий спортом, чем многие и воспользовались. 8 июня на сайте мэра Москвы появилась информация о выходе столицы из самоизоляции.