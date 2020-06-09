В Турции собор Святой Софии могут превратить в мечеть

На 2 июля назначено заседание Государственного совета Турции, где обсудят судьбу собора Святой Софии или Айя-София. Одного из древних и почитаемых храмов у христиан. Базилика была построена в 537 году на месте раннехристианских храмов. Собор на протяжении столетий считался символом могущества Византийской империи.

Однако после захвата Константинополя турками в XV веке Святая София была превращена в мечеть, были пристроены минареты. После падения Османской империи и образовавшейся Турецкий республики в 1934 году власти страны решили открыть в базилике музей, где были бы сохранены как христианские элементы убранства, так и мусульманские. Святая София знаменита своей золотой мозаикой с изображением Богородицы.

Просьбы пересмотреть решение властей 1934 года и восстановить статус мечети появляются регулярно. А Государственный совет, который фактически является высшим административным судом в Турции, постоянно отклонял эти требования. Но сейчас в стране заметно изменилась риторика. Да и к слову, к вопросу о возврате мечети в здание Святой Софии вернулись после 29 мая, когда в Турции отмечали 567-летнюю годовщину взятия турками Константинополя. Тогда в соборе прочитали суру из Корона. Это вызвало бурную реакцию властей Греции.

- Греция недовольна тем, что мы собираемся превратить Айя-Софию в мечеть. Но мы демократичное государство, и если будет сделан такой шаг, то для того у нас есть парламент, нам не нужно ни у кого спрашивать разрешения. Мы ждем решения Госсовета и поступим в зависимости от этого. Поэтому Греции нужно знать свое место, - заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. А уже 5 июня он поручил своим однопартийцам изучить вопрос изменения статуса базилики.

Вместе с тем, как пишет турецкая пресса, Эрдоган попросил своих соратников не торопиться, отметив, что Святая София даже в случае изменения своего статуса должна оставаться открытой для туристов.

На действия турецких властей отреагировали в РПЦ.

- Любые попытки сейчас изменить статус храма Святой Софии, который на сегодняшний день является музеем, приведут к изменению и нарушению тех хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились, - заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

А вот Константинопольский патриарх Варфоломей пока никак не высказался о действиях турецких властей.