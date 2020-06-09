Врач рассказал, как гипертоникам и сердечникам облегчить себе жизнь в жару

Ограничительные меры из-за коронавируса сейчас постепенно снимаются, и, насидевшись дома, мы отчаянно рвемся на свободу. В столичный регион и Подмосковье пришли жаркие деньки и, соскучившись по прогулкам, по солнцу и свежему воздуху, мы можем сейчас переоценить силы своего организма, ведь так хочется запастись солнцем впрок. Однако в жару стоит помнить о мерах предосторожности, о том, как помочь своему организму адаптироваться, чтобы отдых на открытом воздухе был в радость, а не во вред.

Особенно сложно сейчас тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, гипертония. О правилах заботы о себе в горячую пору «КП» поговорила с врачом-эндокринологом, кандидатом медицинских наук, старшим научным сотрудником факультета фундаментальной медицины МГУ, автором канала и инстаграм DoctorPavlova Зухрой Павловой.

1. Берите с собой бутылку воды при каждом выходе на улицу.

В жаркую погоду нужно пить воду по глоточку все время, пока вы находитесь на улице. При повышении температуры окружающей среды организм теряет много жидкости и эти потери человек не чувствует, потому что влага выделяется через кожу, через дыхание. В результате можно впасть в такое состояние, которое называется гиповолемия - недостаток воды. За этим может последовать падение давления, потеря сознания и масса других неприятных событий. Не надо стесняться набирать воду из кулера, когда вы заходите в учреждение, так можно пополнить свою бутылочку.

2. Маски и перчатки носим, но по-хитрому.

С ношением масок в жаркую погоду есть хитрость. Да, когда человек в маске, у него бывает такое ощущение, что он начинает задыхаться. И вторая проблема – от дыхания запотевают очки, это доставляет массу дискомфорта. Есть такая хитрость, можно надевать фиксирующие маску ленты не как положено, прямо, а скрещенными. То есть, сначала завернуть повязки, а потом надеть их за уши. Тогда создается такое положение маски, что воздух выходит не наверх, а в боковые «кармашки» маски, в сторону. Таким образом будет дышать намного легче, меньше будет субъективное ощущение нехватки воздуха. На мой взгляд, ношение хлопковых тонких масок в жару жизнь гипертоникам и сердечникам никак не облегчит, надо понимать, что медицинские маски сделаны из хороших дышащих материалов. Так что по комфорту хлопковые маски никак не превосходят медицинские.

Что касается перчаток. В латексных перчатках будет жарко всегда. Надо понимать, что основная функция ношения перчаток с целью нераспространения вируса, - в них нам меньше хочется трогать свое лицо, перчатки на руках повышают самоконтроль. Поэтому вполне можно заменить латексные перчатки на тонкие хлопковые. Вы все равно в них будете прикасаться к поверхностям, но после этого вам уже не захочется трогать свое лицо этими перчатками.

Еще одна хитрость, как облегчить жизнь тем, кто носит очки поверх масок, натереть дома очки мылом, а потом протереть чистой салфеткой. Это дает возможность очкам не запотевать от дыхания.

Ограничительные меры из-за коронавируса сейчас постепенно снимаются, и, насидевшись дома, мы отчаянно рвемся на свободуФото: Иван МАКЕЕВ

3. Имеет смысл взять с собой на прогулку средство «скорой помощи», например, валидол.

Если вы используете какое-то помогающее вам средство, например валидол или нитроглицерин, то хорошо бы брать его с собой при выходе из дома. Правда, хочу напомнить, что зачастую вода приводит человека в норму намного быстрее, пока он в сознании, чем какие-то другие средства. Но лекарства «скорой помощи», используемые сердечниками и гипертониками, лучше иметь при себе.

4. В жаркую погоду очень важно следить за употреблением соли.

Людям с гипертонией, с сердечно-сосудистыми заболеваниями за количеством употребления соли нужно следить вообще всегда, но в жару это становится особенно важным. Употребление большого количества соли будет способствовать увеличению давления. У многих есть такое представление, что употребление соли вызывает задержку воды и это способствует профилактике гиповолемии, обезвоживания организма. Но это не так. У пожилых людей употребление большого количества соли будет способствовать только повышению давления, нарушению баланса микроэлементов – натрия и калия – и прочим неприятностям.

5. Одежда должна быть максимально дышащей, из натуральных тканей.

Хорошо бы, чтобы одежда была из хлопка или льна, чтобы недышащая ткань не способствовала большему перегреванию. Помните, что светлые тона меньше притягивают солнечные лучи, и человек в светлой одежде меньше перегревается и меньше теряет жидкости.

6. Важно не забывать принимать лекарственные препараты.

Сейчас солнечного света больше, настроение у нас от этого повышается, самочувствие улучшается, и люди иногда подумывают о такой странной вещи, как «лекарственные каникулы». Мол, зачем себя потчевать химией, если и так неплохо себя чувствуешь. Но если вы перестаете регулярно принимать назначенные вам лекарства, это может спровоцировать ухудшение состояния.

7. В рационе должно быть меньше жирных продуктов. Акцент на овощи.

В рационе сейчас обязательно должны быть свежие овощи и фрукты. С фруктами нужно быть аккуратным, их нельзя переедать, но нельзя и недоедать. Здесь важен баланс. 1–2 фрукта в день или стакан ягод – это прекрасно. Овощей можно кушать 400–500 гр. в сутки.

8. Гулять желательно по парку.

Не находитесь на открытом солнце, выбирайте такие места в парке, где есть тень. Сейчас парковая зона хорошо облагорожена, есть разнообразие возможностей: и в тенечке посидеть, и пройтись по живописным дорожкам.

9. Ходим на прогулки утром и вечером.

Пешие прогулки в летнее время года особенно прекрасны. Выбираем то время суток, когда яркого солнца нет, когда температура приемлема, выходим на улицу для прогулок утром сразу после сна и для прогулок перед сном.