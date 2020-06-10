Светлана Журова: Важно признание семьи как союза мужчины и женщины

14 лет назад Журова прославляла Россию в Италии, завоевав на конькобежной дорожке олимпийское золото. Сегодня в руководстве "международного комитета" нижней палаты парламента она, фактически, на передовой — нашей стране требуется уже не прославление, а активная защита на внешних рубежах.

Почему чемпионка и депутат считает скорейшее принятие поправок в основной закон — делом принципиально важным?

- Светлана Сергеевна, вы сможете проголосовать лично?

- Думаю, получится. Тем более, это же выходной. Пока непонятно, будет ли в этот период у нас региональная неделя — возможно, именно в это время понадобится ехать в регион и голосовать там.

- Что в поправках важнее всего для вас?

- Важны новые полномочиях для нижней и верхней палат российского парламента. Это касается и меня, и моей работы в будущем. Как мы пойдем на следующие выборы — надо будет смотреть уже с учетом поправок. Также очень важно то, что сказано про семью.

- То, что семья для россиян — это союз мужчины и женщины?

- Да, конечно. Кто-то может спросить, зачем же это включать в Конституцию? Ну, поскольку это основной закон страны —то и позиции, в нем закрепленные, ни у кого в дальнейшем вопросов вызывать не должны. Не менее важна и поправка о приоритете российской Конституции перед международным правом. Наши зарубежные коллеги неоднозначно реагировали. Но, извините, это — наша безопасность. Диктовать такой стране, как Россия, некие вещи из-за рубежа, если это идет вразрез с нашими интересами — неприемлемо. Это, кстати, и традиционных семейных ценностей касается, и усыновления детей за пределами страны.

- Вы за то, чтобы активно внедрялось электронное голосование?

- У нас по разному относятся к системе избирательной. Не к избиркому как таковому, а к электронному голосованию. Начинаются какие-то разговоры о возможных подтасовках, о потенциальной нечестности. Но мы тестировали электронную систему на молодежных площадках — например, в молодежный парламент. Онлайн ресурсы, полагаю, добавили до трети проголосовавших. Придем еще лет 10 назад мы такую практику водили. И ни у кого никаких сомнений она не вызывала. И на площадках Москвы она сейчас отработана. Думаю, летом это особенно удобно, когда человек по разным причинам может быть далеко от участка для голосования. Или, если это касается пожилых, они могут посчитать, что идти на участок им лично небезопасно из-за вируса.

Полагаю, ЦИК обеспечит здесь и прозрачность, и безопасность. И это станет удобным для многих.