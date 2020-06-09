Прерванный полёт, или История птичьей дружбы, не успевшей перерасти в любовь

Сердце рвется на части, когда пишешь такое. Хотя и понимаешь, конечно, что это животный мир, в нем свои нерушимые законы и естественный отбор, во время которого выживает сильнейший.

Однако именно в этом случае провидение могло бы и проникнуться столь трогательной ситуацией. И не рубить с плеча.

ОДИН УПАЛ БЕЗ СИЛ, ВТОРУЮ ПОДСТРЕЛИЛИ

Долгое время Золотой пруд в Сокольниках был населен только кряквами и парочкой огарей. Москвичи давно полюбили это место. Многие подкармливают птиц. Загорают. Болтают по телефону. Или наоборот - наслаждаются тишиной.

А два года назад здесь появился еще один житель, ради которого отдыхающие стали специально приезжать в Сокольники. И приезжают до сих пор. Это белый лебедь по кличке Дуся.

Людей лебедь совсем не боится.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В птичий приют, что в том же парке, он угодил осенью 2017 года. Именно он, а не она. Просто поначалу орнитологи неправильно определили пол. Решили, что самка. И прозвали Дусей. Позже биологическая справедливость восторжествовала, но переименовывать птицу не стали. И теперь те, кто знает предысторию (например, я и фотокор «КП» Миша Фролов), называют этого красавца не Дуся, а Дусь. Чтобы не задевать чувства пернатого.

Так вот.

Дусь направлялся вместе с родителями в теплые края. Но как следует окрепнуть к этому времени не успел. То есть был птенцом-подростком. Еще бы месяцок и Дусь бы всем показал! Но приближались заморозки и старшаки решили лететь. Силы у нашего друга кончились как раз над Москвой. Прохожие подобрали его на одном из проспектов и принесли в птичий приют.

Лебединый домик на плоту облюбовали утки - Дусь в нем ночевать не любит.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Даже неопытному человеку было видно, как этот лебеденок еще юн и слаб, - рассказал «КП» руководитель приюта Вадим Мишин. - Но ничего. У нас он пришел в себя. Ожил. Окреп. И пару лет назад был отпущен на свободу. Мы его высадили на Золотом пруду. И собрались уходить. Однако тот не захотел нас отпускать. Взлетел, сделал круг над водоемом и снова приземлился перед нами. Это повторилось раз пять!

А что, лебединая верность и есть. Не хотел наш Дусь расставаться со своими спасителями. Он же ел у них с ладони.

Но ничего. Постепенно освоился. И стал безусловным хозяином пруда. И его достопримечательностью.

Подкармливают птицу на протяжении всего дня, однако Дусь хорошо держится и не толстеет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь переходим к главной героине - цапле по кличке Цыля. Это стопроцентная самка, тут ошибок никаких. В приют попала два года назад подранком. Кто-то подстрелил несчастную картечью. И бросил помирать на берегу Москвы-реки. А рыбаки заметили. И привезли страдалицу в Сокольники. Операция там же, в приюте, шла несколько часов. Цыле вставили в крыло металлическую спицу. И оставили жить в орнитарии. Полностью здоровой она стала только через два года. Крыло работало как положено. Все инстинкты сохранились.

Пора, Цылечка, и честь знать.

Три недели назад ее отпустили на свободу.

Зрелище было невероятное. Казалось, что над Сокольниками парил птеродактиль. Птичка-то крупная. Размах крыльев почти два метра.

Слева та самая Цыля, погибшая в лапах чей-то собаки.Фото: Павел КЛОКОВ

Но Цылино путешествие оказалось недолгим. Она приземлилась на Золотом пруду. Да там и осталась жить.

А чего. Кормежка всегда есть. Рядом приют, если что. В нем все орнитологи знакомые. Да и Дусь оказался гостеприимным мужчиной. Живи, говорит, Цылюшка. Места на всех хватит.

НЕ УБЕРЕГЛИ…

Узнав об этой необычной истории, решили мы с Мишей сделать трогательную заметку. Поговаривали, что цапля и лебедь живут не разлей вода. И это при том, что первая птица по определению любит одиночество и не живет группами. А вторая, несмотря на артистизм и грацию, славится агрессией. В том числе, в отношении к человеку. Был даже случай, когда лебедь, защищая птенцов, так молотил крыльями, что сломал взрослому мужчине руку.

Но тут - полная идиллия. Народ в восторге. Дусь и Цыля - друзья навеки.

Эх, Цыля, не уберегли мы тебя!Фото: Павел КЛОКОВ

И вот приезжаем мы с Мишкой в Сокольники. Находим тот самый пруд. А там один только Дусь и плавает. Соседки нет.

Лебедя кормят чуть ли не с руки. Фотографируют. Делают ему комплименты.

А где же Цыля?

- А ее больше нет... - сообщил нам руководитель птичьего приюта в Сокольниках Вадим Мишин. - В воскресенье, 7 июня, цаплю загрызла собака. Мы ее нашли на берегу с перегрызенным горлом. Рядом на воде наматывал круги лебедь, но ничем помочь, конечно, не мог…

По мнению Мишина, пес в этом случае не виноват в полной мере. Вероятно, сработал инстинкт.

- Какой-нибудь терьер, - говорит орнитолог, - чьи предки охотились до двадцатого колена, машинально бросился на добычу. Это у него в крови. А вот хозяевам не стоило оставлять собаку без поводка. Убедительная просьба: следить за своими питомцами. Особенно там, где обитает другая живность.