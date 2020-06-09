«Вы можете представить, каково сейчас нашей семье?»: Жена Михаила Ефремова попросит не беспокоить ее

Целый день журналисты пытаются добиться от жены Михаила Ефремова хоть каких-то комментариев о то, что же произошло с ее мужем вечером 8 июня. Утром София попросила дождаться официального письма для СМИ, которое, по ее словам, готовит директор актера. Мол, в этом письме будут все разъяснения. Потом появилась информация в Сети, что жена София Кругликова предположила, что ее муж принял снотворное и поэтому выскочил на встречную полосу на Садовом кольце. Но в течение дня ни разъяснения, ни письма так и не появилось.

- Вы можете представить, каково сейчас нашей семье? В вас есть хоть какая-то человечность, кроме профессиональных интересов. Для вас важнее профессия, а для меня сейчас важнее состояние моих детей и меня, - сказала kp.ru София.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров серьезно пострадал. Его экстренно госпитализировали. Утром стало известно, что мужчина скончался.

Ефремов в момент ДТП был пьян. Его задержала полиция. Однако сегодня СМИ сообщили, что артиста отпустили домой под подписку о невыезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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