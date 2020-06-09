2020-06-09T11:01:07+03:00
Звезды

«Все узнаете со временем»: жена Михаила Ефремова не может говорить о смертельной аварии

Родные популярного актера, который вечером 8 июня устроил аварию, убиты случившейся трагедией [эксклюзив kp.ru]
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Михаил Ефремов и Софья КругликоваМихаил Ефремов и Софья КругликоваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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После смертельной аварии, которую устроил артист в Москве, мы позвонили жене Михаиала Ефремова и матери его троих детей Софии Кругливой. В прежних ситуациях - а их на веку 56-летнего актера было немало – она всегда по-умному старалась его защитить, хотя и не одобряла его выходки.

- Директор Татьяна готовит для вас для всех (видимо СМИ – Ред.) сообщение, - ответила нам наш звонок София Кругликова. – Вы все узнаете со временем. Спасибо…

Говорила она совершенно убитым голосом. При том, что раньше София спокойно и даже с юмором говорила о том, что ее, конечно, расстраивает, что вокруг ее мужа появляются скандальные новости. Но их отношения от этого не меняются.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади. Фото: Роман Канащук/ТАСС

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади. Фото: Роман Канащук/ТАСС

ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

- Чтобы с ним не случилось, мы - семья и самые близкие люди. И всегда его поддержим. Когда Миша говорит, что все было не так, как пишут, я скорее поверю ему, чем любому другому человеку, - это говорила нам София, когда пару лет назад во время спектакля по пьесе Гарольда Пинтера «Не становись чужим», который шел в Самарском театре драмы, Михаил Ефремов опоздал с выходом на сцену на полчаса. И был, по мнению зрителей, пьян. А по ходу действия и вовсе послал зрителей матом.

Тогда, по мнению Софии, самарская публика просто не поняла слишком сложную пьесу британского драматурга: «Кто-то из зрителей не понял и разошелся пером по бумаге… Буду молиться, чтобы так оно и было»...

Погиб водитель фургона, пострадавший в аварии с актёром

Погиб водитель фургона, пострадавший в аварии с актёром

Сейчас ситуация совсем другая – погиб водитель фургона, пострадавший в аварии с актёром Михаилом Ефремовым. Будем ждать официального сообщения от директора актера.

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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