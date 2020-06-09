Все подробности смертельной аварии с пьяным Михаилом Ефремовым: актеру грозит до 12 лет колонии
Итак, что известно на текущий момент о смертельном ДТП в центре Москвы, непосредственным участником которого стал известный актер Михаил Ефремов.
"Я виноват": Пьяный Ефремов на месте ДТП в Москве.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
- Авария произошла на Садовом кольце, в районе дома 3 на Смоленской площади, в 21:43.
- Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьерской службы.
- Вся передняя часть фургона «Лада» оказалась смята. Чтобы достать водителя, пришлось резать кузов.
- Выйдя из своей машины Михаил Ефремов еле держался на ногах. Он был пьян. Полицейским актер также подтвердил, что перед тем, как сесть за руль, выпивал.
Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.
ЧТО С ПОСТРАДАВШИМ ВОДИТЕЛЕМ?
- Пострадавший - 57-летний Сергей Захаров из Рязани. У него сложные переломы ребер, рук и ног.
- Насколько известно, сломанные ребра пробили легкие. За жизнь мужчины несколько часов боролись врачи НИИ Склифосовского, но он скончался в реанимации.
Пострадавший - 57-летний Сергей Захаров из Рязани
ЧТО С МИХАИЛОМ ЕФРЕМОВЫМ?
- По предварительным данным, сам актер отделался незначительными повреждениями.
- Его джип разбит, но в момент аварии Ефремов был пристегнут.
- Экспертиза показала наличие алкоголя в организме мужчины на уровне 1,05 промилле.
- После допроса актера отпустили под подписку о невыезде.
КТО БЫЛ В МАШИНЕ С МИХАИЛОМ ЕФРЕМОВЫМ?
- По первоначальной информации, в джипе актера в момент аварии был его коллеги Иван Стебунов (сериалы «Котовский» и «Журов») со своей супругой.
- Стебунов попал на многие фото, сделанные на месте аварии - когда Ефремова опрашивали сотрудники полиции, он стоял рядом.
- Однако позже Иван опроверг информацию о том, что ехал в машине Михаилом Ефремова. По словам актера, он прибыл на место аварии уже позже.
- Кстати, также ночью поддержать коллегу и друга на Садовое кольцо приезжал актер Сергей Гармаш. От комментариев он отказался. Заявил только, что «просто проезжал мимо».
Когда Ефремова опрашивали сотрудники полиции, Стебунов стоял рядом
ЧТО ГРОЗИТ МИХАИЛУ ЕФРЕМОВУ?
- На тот момент уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения «повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Это - до 7 лет лишения свободы.
- После того, как водитель Сергей Захаров умер, статья автоматически утяжеляется - до «повлекшее по неосторожности смерть человека». А это уже от 5 до 12 лет.
- Тем временем юристы объяснили, грозит ли пьяному VIP-водителю реальный срок. Оказывается, в последние годы приговоры по той самой статье 264 стали жестче.
«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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