2020-06-09T11:18:22+03:00
Звезды

Все подробности смертельной аварии с пьяным Михаилом Ефремовым: актеру грозит до 12 лет колонии

Отвечаем на главные вопросы о ДТП с участием артиста [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу. Фото: Роман Канащук/ТАССВнедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу. Фото: Роман Канащук/ТАСС
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Итак, что известно на текущий момент о смертельном ДТП в центре Москвы, непосредственным участником которого стал известный актер Михаил Ефремов.

"Я виноват": Пьяный Ефремов на месте ДТП в Москве.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

- Авария произошла на Садовом кольце, в районе дома 3 на Смоленской площади, в 21:43.

- Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьерской службы.

- Вся передняя часть фургона «Лада» оказалась смята. Чтобы достать водителя, пришлось резать кузов.

- Выйдя из своей машины Михаил Ефремов еле держался на ногах. Он был пьян. Полицейским актер также подтвердил, что перед тем, как сесть за руль, выпивал.

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

ЧТО С ПОСТРАДАВШИМ ВОДИТЕЛЕМ?

- Пострадавший - 57-летний Сергей Захаров из Рязани. У него сложные переломы ребер, рук и ног.

- Насколько известно, сломанные ребра пробили легкие. За жизнь мужчины несколько часов боролись врачи НИИ Склифосовского, но он скончался в реанимации.

Пострадавший - 57-летний Сергей Захаров из Рязани

Пострадавший - 57-летний Сергей Захаров из Рязани

ЧТО С МИХАИЛОМ ЕФРЕМОВЫМ?

- По предварительным данным, сам актер отделался незначительными повреждениями.

- Его джип разбит, но в момент аварии Ефремов был пристегнут.

- Экспертиза показала наличие алкоголя в организме мужчины на уровне 1,05 промилле.

- После допроса актера отпустили под подписку о невыезде.

КТО БЫЛ В МАШИНЕ С МИХАИЛОМ ЕФРЕМОВЫМ?

- По первоначальной информации, в джипе актера в момент аварии был его коллеги Иван Стебунов (сериалы «Котовский» и «Журов») со своей супругой.

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Вернои дорогои стоим, товарищи!
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- Стебунов попал на многие фото, сделанные на месте аварии - когда Ефремова опрашивали сотрудники полиции, он стоял рядом.

- Однако позже Иван опроверг информацию о том, что ехал в машине Михаилом Ефремова. По словам актера, он прибыл на место аварии уже позже.

- Кстати, также ночью поддержать коллегу и друга на Садовое кольцо приезжал актер Сергей Гармаш. От комментариев он отказался. Заявил только, что «просто проезжал мимо».

Когда Ефремова опрашивали сотрудники полиции, Стебунов стоял рядом

Когда Ефремова опрашивали сотрудники полиции, Стебунов стоял рядом

ЧТО ГРОЗИТ МИХАИЛУ ЕФРЕМОВУ?

- На тот момент уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения «повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Это - до 7 лет лишения свободы.

- После того, как водитель Сергей Захаров умер, статья автоматически утяжеляется - до «повлекшее по неосторожности смерть человека». А это уже от 5 до 12 лет.

- Тем временем юристы объяснили, грозит ли пьяному VIP-водителю реальный срок. Оказывается, в последние годы приговоры по той самой статье 264 стали жестче.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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