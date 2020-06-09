Все подробности смертельной аварии с пьяным Михаилом Ефремовым: актеру грозит до 12 лет колонии

Итак, что известно на текущий момент о смертельном ДТП в центре Москвы, непосредственным участником которого стал известный актер Михаил Ефремов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783920" frameborder="0"></iframe> "Я виноват": Пьяный Ефремов на месте ДТП в Москве.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

- Авария произошла на Садовом кольце, в районе дома 3 на Смоленской площади, в 21:43.

- Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьерской службы.

- Вся передняя часть фургона «Лада» оказалась смята. Чтобы достать водителя, пришлось резать кузов.

- Выйдя из своей машины Михаил Ефремов еле держался на ногах. Он был пьян. Полицейским актер также подтвердил, что перед тем, как сесть за руль, выпивал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

ЧТО С ПОСТРАДАВШИМ ВОДИТЕЛЕМ?

- Пострадавший - 57-летний Сергей Захаров из Рязани. У него сложные переломы ребер, рук и ног.

- Насколько известно, сломанные ребра пробили легкие. За жизнь мужчины несколько часов боролись врачи НИИ Склифосовского, но он скончался в реанимации.

Пострадавший - 57-летний Сергей Захаров из Рязани

ЧТО С МИХАИЛОМ ЕФРЕМОВЫМ?

- По предварительным данным, сам актер отделался незначительными повреждениями.

- Его джип разбит, но в момент аварии Ефремов был пристегнут.

- Экспертиза показала наличие алкоголя в организме мужчины на уровне 1,05 промилле.

- После допроса актера отпустили под подписку о невыезде.

КТО БЫЛ В МАШИНЕ С МИХАИЛОМ ЕФРЕМОВЫМ?

- По первоначальной информации, в джипе актера в момент аварии был его коллеги Иван Стебунов (сериалы «Котовский» и «Журов») со своей супругой.

stebunov_i Вернои дорогои стоим, товарищи!

- Стебунов попал на многие фото, сделанные на месте аварии - когда Ефремова опрашивали сотрудники полиции, он стоял рядом.

- Однако позже Иван опроверг информацию о том, что ехал в машине Михаилом Ефремова. По словам актера, он прибыл на место аварии уже позже.

- Кстати, также ночью поддержать коллегу и друга на Садовое кольцо приезжал актер Сергей Гармаш. От комментариев он отказался. Заявил только, что «просто проезжал мимо».

Когда Ефремова опрашивали сотрудники полиции, Стебунов стоял рядом

ЧТО ГРОЗИТ МИХАИЛУ ЕФРЕМОВУ?

- На тот момент уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения «повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Это - до 7 лет лишения свободы.

- После того, как водитель Сергей Захаров умер, статья автоматически утяжеляется - до «повлекшее по неосторожности смерть человека». А это уже от 5 до 12 лет.

- Тем временем юристы объяснили, грозит ли пьяному VIP-водителю реальный срок. Оказывается, в последние годы приговоры по той самой статье 264 стали жестче.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783862" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

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